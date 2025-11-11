onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
C130 Askeri Kargo Uçağı Gürcistan’da Düştü: 20 Personel İçin Arama Kurtarma Çalışması Devam Ediyor

C130 Askeri Kargo Uçağı Gürcistan’da Düştü: 20 Personel İçin Arama Kurtarma Çalışması Devam Ediyor

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.11.2025 - 17:46

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönenen Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı C130 askeri kargo uçağının Gürcistan’da düştüğünü açıklamıştı. MSB’den son yapılan bilgilendirmeye göre uçakta uçuş ekibi dahil 20 personel olduğu açıklandı. Uçağın düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği de paylaşıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milli Savunma Bakanlığı, C130 askeri kargo uçağının Gürcistan’da düştüğünü açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, C130 askeri kargo uçağının Gürcistan’da düştüğünü açıklamıştı.

MSB’den yapılan bilgilendirmeye göre uçakta 20 personelin olduğu açıkladı. Bakanlık, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

MSB’den yeni bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmalarıyla ilgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu kazadan en az badireyle çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin ve dualarımızla inşallah onların yanında olalım.' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan paylaşım

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan paylaşım
twitter.com

'Azerbaycan’dan ülkemize gelmekte olan MSB Bakanlığımıza ait C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Sayın Bakan da olay yerine geçiyor.

Aziz Milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.'

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş’ten düşen uçakla ilgili uyarı

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş’ten düşen uçakla ilgili uyarı
twitter.com

'Yayıncı Kuruluşlarımızın Dikkatine!

Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir askerî kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bildirilmiş olup, olayla ilgili resmî soruşturma sürmektedir.

Tüm medya kuruluşlarımıza resmî yetkililer dışında yapılan bilgi ve açıklamalara itibar edilmemesi; yalnızca yetkili mercilerin beyanlarının dikkate alınması gerekliliğini önemle hatırlatıyoruz.

Bu tür hassas durumlarda yayıncıların, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi kadar, şehitlerimizin ailelerine ve toplumun hassasiyetlerine saygı göstermesi büyük önem taşıdığından kaza kırım anı ve olay yeri görüntülerinin paylaşılmaması hususu önem arz etmektedir.

RTÜK olarak, kamu düzenini ve toplumsal barışı zedeleyebilecek, bilgi kirliliğine yol açabilecek yayınlara karşı mevzuat çerçevesinde gerekli incelemeler titizlikle yürütülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
5
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın