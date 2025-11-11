C130 Askeri Kargo Uçağı Gürcistan’da Düştü: 20 Personel İçin Arama Kurtarma Çalışması Devam Ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönenen Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı C130 askeri kargo uçağının Gürcistan’da düştüğünü açıklamıştı. MSB’den son yapılan bilgilendirmeye göre uçakta uçuş ekibi dahil 20 personel olduğu açıklandı. Uçağın düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği de paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, C130 askeri kargo uçağının Gürcistan’da düştüğünü açıklamıştı.
