6 Yıllık Hasret Bitiyor: Toy Story 5'in İlk Tanıtımı Yayınlandı

6 Yıllık Hasret Bitiyor: Toy Story 5'in İlk Tanıtımı Yayınlandı

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.11.2025 - 15:35

Hem çocuk hem yetişkin her kesimden seyircisi olan Toy Story serisinin 5. devam filmi geliyor. Toy Story 5'in merakla beklenen ilk tanıtımı sonunda yayınlandı. Oyuncular, bu defa çocukların vazgeçilmezi tablete karşı savaş açıyor.

Sevilen animasyon serisi Toy Story 5'in merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı.

Sevilen animasyon serisi Toy Story 5'in merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı.

Pixar, sinema tarihinin en sevilen serilerinden Toy Story’yi bir kez daha canlandırıyor. Fakat bu kez Woody, Buzz Lightyear ve ekibini bekleyen macera, eskisinden çok daha “gerçek” bir tehditle geliyor: teknoloji.

Yeni filmden yayınlanan kısa tanıtımda, ekip “Lilypad” adında yepyeni bir oyuncakla tanışıyor. Ancak bu oyuncak diğerleri gibi plastik ya da pelüş değil; çocukların yeni gözdesi olan bir tablet. Lilypad’in parlak ekranı ve dijital zekâsı, klasik oyuncaklar arasında hem merak hem de huzursuzluk yaratıyor.

Toy Story 5, 19 Haziran 2026'da vizyona girecek.

Toy Story 5'in fragmanını buradan izleyebilirsiniz:

