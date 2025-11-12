6 Yıllık Hasret Bitiyor: Toy Story 5'in İlk Tanıtımı Yayınlandı
Hem çocuk hem yetişkin her kesimden seyircisi olan Toy Story serisinin 5. devam filmi geliyor. Toy Story 5'in merakla beklenen ilk tanıtımı sonunda yayınlandı. Oyuncular, bu defa çocukların vazgeçilmezi tablete karşı savaş açıyor.
Sevilen animasyon serisi Toy Story 5'in merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı.
Toy Story 5'in fragmanını buradan izleyebilirsiniz:
