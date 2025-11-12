Dağ ve Börü'nün Yönetmeni Alper Çağlar'ın Yeni Filmi İlk Göktürk'ün Tanıtımı Yayınlandı!
Dağ ve Börü filmlerinin yönetmeni Alper Çağlar, yeni filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Göktürk İmparatorluğu'nun doğuşunu ve Türk adının ilk kez bir devlet kimliği kazanmasını konu alacak İlk Göktürk filminin tanıtımı bugün yayınlandı.
Börü ve Dağ filmlerinin yapımcısı Alper Çağlar'dan yeni ve uzun soluklu olması planlanan bir film geliyor.
İlk Göktürk: Önsöz Filminin Tanıtımı Yayınlandı: Buradan izleyebilirsiniz!
