Dağ ve Börü'nün Yönetmeni Alper Çağlar'ın Yeni Filmi İlk Göktürk'ün Tanıtımı Yayınlandı!

Büyük Göktürk üçlemesinin girizgahı niteliğindeki bu ilk film, ana filmden önce imparatorluğun kuruluş mücadelesinin temellerine odaklanacak. Yapımcının filmle ilgili verdiği özet şu şekilde:

“Türklerin Çin’den bağımsızlığını kazanmasının ardından geçen yüzyıllar içinde bozkırın hâkimi Avarlara köle olarak hizmet eden Bumin, artık kaderine razı olmuş bir demircidir. Ancak Avar kralının ihanetine uğraması, onun içinde yıllardır küllenmiş olan özgürlük arzusunu yeniden alevlendirir. Kardeşi İstemi ve akıl hocası Alagar’la birlikte başlayan bu başkaldırı, bir halkın zincirlerini kırıp tarih sahnesine yeniden çıkışının destanını yazacaktır.”

Filmin kadrosunda ise Esra Kılıç, Mert Öcal ve Volkan Keskin gibi oyuncular yer alıyor.