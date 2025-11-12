onedio
Dağ ve Börü'nün Yönetmeni Alper Çağlar'ın Yeni Filmi İlk Göktürk'ün Tanıtımı Yayınlandı!

Merve Ersoy
12.11.2025 - 15:38

Dağ ve Börü filmlerinin yönetmeni Alper Çağlar, yeni filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Göktürk İmparatorluğu'nun doğuşunu ve Türk adının ilk kez bir devlet kimliği kazanmasını konu alacak İlk Göktürk filminin tanıtımı bugün yayınlandı.

Börü ve Dağ filmlerinin yapımcısı Alper Çağlar'dan yeni ve uzun soluklu olması planlanan bir film geliyor.

Büyük Göktürk üçlemesinin girizgahı niteliğindeki bu ilk film, ana filmden önce imparatorluğun kuruluş mücadelesinin temellerine odaklanacak. Yapımcının filmle ilgili verdiği özet şu şekilde:

“Türklerin Çin’den bağımsızlığını kazanmasının ardından geçen yüzyıllar içinde bozkırın hâkimi Avarlara köle olarak hizmet eden Bumin, artık kaderine razı olmuş bir demircidir. Ancak Avar kralının ihanetine uğraması, onun içinde yıllardır küllenmiş olan özgürlük arzusunu yeniden alevlendirir. Kardeşi İstemi ve akıl hocası Alagar’la birlikte başlayan bu başkaldırı, bir halkın zincirlerini kırıp tarih sahnesine yeniden çıkışının destanını yazacaktır.”

Filmin kadrosunda ise Esra Kılıç, Mert Öcal ve Volkan Keskin gibi oyuncular yer alıyor.

İlk Göktürk: Önsöz Filminin Tanıtımı Yayınlandı: Buradan izleyebilirsiniz!

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
