Gupi’den Kamera Arkası: Gupse Özay’ın Yeni Animasyon Dizisini Seslendirme Anları Yayınlandı

Elif Sude Yenidoğan
13.11.2025 - 23:40

Netflix’in yeni çocuk-aile animasyonu Gupi için kamera arkası bir video paylaşıldı. Baş karakteri seslendiren Gupse Özay’ın stüdyo kayıtlarından anlar sosyal medyada ilgi gördü. Dizi 31 Ekim’de Netflix’te yayına girmişti ve kısa sürede gündemin üst sıralarına taşınmıştı. Sosyal medyada animasyon ve dublaj üzerine hem övgüler hem de eleştiriler paylaşıldı.

İşte o anlar 👇

Gupi, 8 bölüm olarak Netflix’te yayınlanmıştı.

Seslendirme kadrosunda Özay’a Dora Kaplan, Rüzgar Özacun, Ayris Kaplan ve Ebru Saçar gibi isimler eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda Arkın Aktaç, yapım tarafında Nu Animasyon ve Muzaffer Yıldırım yer alıyor. Tanıtımlar ilk yayımlandığında sosyal medyada dublaj tonu ve animasyon kalitesi üzerine yoğun tartışmalar yaşanmıştı; yine de dizi geniş bir kitleye ulaştı.

