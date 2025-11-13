Gupi’den Kamera Arkası: Gupse Özay’ın Yeni Animasyon Dizisini Seslendirme Anları Yayınlandı
Netflix’in yeni çocuk-aile animasyonu Gupi için kamera arkası bir video paylaşıldı. Baş karakteri seslendiren Gupse Özay’ın stüdyo kayıtlarından anlar sosyal medyada ilgi gördü. Dizi 31 Ekim’de Netflix’te yayına girmişti ve kısa sürede gündemin üst sıralarına taşınmıştı. Sosyal medyada animasyon ve dublaj üzerine hem övgüler hem de eleştiriler paylaşıldı.

Gupi, 8 bölüm olarak Netflix’te yayınlanmıştı.
