Gupi’den Kamera Arkası: Gupse Özay’ın Yeni Animasyon Dizisini Seslendirme Anları Yayınlandı

Seslendirme kadrosunda Özay’a Dora Kaplan, Rüzgar Özacun, Ayris Kaplan ve Ebru Saçar gibi isimler eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda Arkın Aktaç, yapım tarafında Nu Animasyon ve Muzaffer Yıldırım yer alıyor. Tanıtımlar ilk yayımlandığında sosyal medyada dublaj tonu ve animasyon kalitesi üzerine yoğun tartışmalar yaşanmıştı; yine de dizi geniş bir kitleye ulaştı.