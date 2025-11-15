En Çok İzlenen Dizinin Değişmesinden Kızılcık Şerbeti Kaosuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
15 Kasım Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
Kanal D'nin reytingleri altüst eden dizisi Uzak Şehir'de Kaya'yı canlandıran Atakan Özkaya, TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım'a konuk oldu.
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz, ilk bölümünden bu yana heyecanı sürdürmeyi başarıyor.
Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor, ayrılan oyuncular kalanları takipten çıkıyor.
Kızılcık Şerbeti'nde ayrılıklar bitse de kaos bitmek bilmiyor.
Kızılcık Şerbeti yeni sezona beklenmedik gelişmeleriyle başladı.
Kanal D'nin aşiret dizisi Uzak Şehir, her hafta reyting rekorunu katlayarak haftanın en çok izlenen dizisi oluyor.
Ünlü oyuncu Demet Özdemir son zamanlarda Eşref Rüya dizisiyle birlikte daha da geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.
14 Kasım Cuma reyting sonuçları belli oldu.
20 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar, yine toplumsal bir sorunu ele aldı.
Her hafta reyting listelerinde ilk sıraya yerleşmeyi başaran Uzak Şehir, yeni sezonuyla da seyirciyi etki altına almayı başarıyor.
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu, diziye veda etti.
Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın kocası Firaz olarak izlediğimiz Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, diziye veda etti.
Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sıla Türkoğlu, giderken toplu bir temizlik yaptı.
