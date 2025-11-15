onedio
En Çok İzlenen Dizinin Değişmesinden Kızılcık Şerbeti Kaosuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

En Çok İzlenen Dizinin Değişmesinden Kızılcık Şerbeti Kaosuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.11.2025 - 16:12

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

15 Kasım Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Kanal D'nin reytingleri altüst eden dizisi Uzak Şehir'de Kaya'yı canlandıran Atakan Özkaya, TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım'a konuk oldu.

Televizyonun reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in Kaya Albora'sı Atakan Özkaya, Gel Konuşalım programına konuştu. Burada yakınlaşma ve öpüşme sahnelerini nasıl çektiklerini anlatan Özkaya, ayrıca öpüşme sahnelerinde çok güldüğünü itiraf etti.

Detaylar:

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz, ilk bölümünden bu yana heyecanı sürdürmeyi başarıyor.

Taşacak Bu Deniz, diziseverlerin en sevdiği mecralardan X’te sık sık gündem oluyor. Şimdiyse Taşacak Bu Deniz goygoylarıyla karşınızdayız!

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor, ayrılan oyuncular kalanları takipten çıkıyor.

Kızılcık Şerbeti setinde kaos dinmek bilmiyor. Sıla Türkoğlu diziye veda eder etmez Feyza Civelek ve Doğukan Güngör'ü takipten çıkmıştı. Ardından Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu'na göndermeli bir tweet paylaştı. Şimdi de Kızılcık Şerbeti'nin son set gününden bir video yayınlandı. Diziden ayrılan oyunculara veda edilen videoda Doğukan Güngör'ün Sıla Türkoğlu'na veda etmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti'nde ayrılıklar bitse de kaos bitmek bilmiyor.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde 4 ayrılık yaşandı. Emrah Altıntoprak, Sıla Türkoğlu, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, diziye veda etti. Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu, final sahnesinin hemen ardından partneri Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıktı. Bu hamlenin ardından Doğukan Güngör'den göndermeli  paylaşım gecikmedi.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti yeni sezona beklenmedik gelişmeleriyle başladı.

Kızılcık Şerbeti son günlerde kadrodan ayrılan oyuncularla gündemde. Diziyi takip edenler bilir, Sıla Türkoğlu, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Emrah Altıntoprak ve Ece İrtem projeye veda etti. Sebebi dizi izleyicileri tarafından sorgulanırken dün akşamki bölümde ayrılıklar gerçekleşti. Ekip ve oyuncular son bir veda fotoğrafı yayınladı ancak dikkat çeken bir durum oldu. Dizinin popüler oyuncusu kadrajda yer almadı.

Detaylar:

Kanal D'nin aşiret dizisi Uzak Şehir, her hafta reyting rekorunu katlayarak haftanın en çok izlenen dizisi oluyor.

Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir, her hafta en çok izlenen dizi oluyor. TRT'nin yeni dizisi Uzak Şehir'i reytinglerde solladı. Peki, haftanın en çok izlenen dizisi hangisi oldu?

Detaylar:

Ünlü oyuncu Demet Özdemir son zamanlarda Eşref Rüya dizisiyle birlikte daha da geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.

X aleminde de dizi izleyicileri sık sık Demet Özdemir’le ilgili başlıklara yer veriyor. Bu seferse bir tesadüf silsilesi yaşandı. Bir kullanıcı Demet Özdemir’in tüm dizilerinin çarşamba günlerine denk geldiğini tweet attı. Goygoylar coşarken daha büyük bir tesadüf ortaya çıktı.

Detaylar:

14 Kasım Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar ve Ben Onun Annesiyim dizilerinin yayınlandığı 14 Kasım Cuma günü reyting sonuçlarına TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisi damga vurdu. Taşacak Bu Deniz, üç kategoride de reyting oranını 2 puan birden arttırdı. Ayrılıkların yaşandığı Kızılcık Şerbeti'ndeki düşüş devam ediyor.

Detaylar:

20 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar, yine toplumsal bir sorunu ele aldı.

Kanal D’nin toplumsal meselelere duyarlı, yıllara meydan okuyan dizisi Arka Sokaklar, bu kez “suça sürüklenen çocuklar” gerçeğini gündeme taşıyor. Dizinin son bölümünde Cevher karakterinin planları için çocukları kullandığı ortaya çıkıyor ve Rıza Baba ile ekibi bu konuda bir operasyon düzenliyor.

Detaylar:

Her hafta reyting listelerinde ilk sıraya yerleşmeyi başaran Uzak Şehir, yeni sezonuyla da seyirciyi etki altına almayı başarıyor.

Popüler diziye dair izleyicilerden de eleştirmenlerden de birçok yorum geldiğini görüyoruz. Şimdiyse sosyal medyada fenomen olan set çalışanı Yener Yalçın’dan yorum geldi. Oyuncuları ve oyunlarını profesyonel bakış açısıyla yorumladı.

Detaylar:

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu, diziye veda etti.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu diziye veda etti. Sıla Türkoğlu ayrılığın ardından Instagram'dan duygulandıran bir veda paylaşımı yaptı. Dizinin eski oyuncularından Özge Özacar, Sıla Türkoğlu'nu unutmayarak veda paylaşımında bulundu.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın kocası Firaz olarak izlediğimiz Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, diziye veda etti.

Kızılcık Şerbeti'ne geçtiğimiz sezon Firaz karakteriyle dahil olan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, dün akşam (14 Kasım) yayınlanan bölümle diziye veda etti. Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, duygulandıran bir veda paylaşımı yaptı.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sıla Türkoğlu, giderken toplu bir temizlik yaptı.

Kızılcık Şerbeti setinde sular durulmuyor. Kaosun harman olduğu Şerbo'da ilk olarak Emrah Altıntoprak, diziden ayrılınca partneri Feyza Civelek'i takipten çıkmıştı. Şimdi de 4 sezon Doğa'yı canlandıran başrol Sıla Türkoğlu, partneri Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takip etmeyi bıraktı.

Detaylar:

Esra Demirci
