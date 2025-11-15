onedio
Demet Özdemir'in Tüm Dizilerinin Çarşamba Gününe Denk Gelmesi Tesadüfleri Ortaya Çıkardı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.11.2025 - 11:20

Ünlü oyuncu Demet Özdemir son zamanlarda Eşref Rüya dizisiyle birlikte daha da geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. X aleminde de dizi izleyicileri sık sık Demet Özdemir’le ilgili başlıklara yer veriyor. Bu seferse bir tesadüf silsilesi yaşandı. Bir kullanıcı Demet Özdemir’in tüm dizilerinin çarşamba günlerine denk geldiğini tweet attı. Goygoylar coşarken daha büyük bir tesadüf ortaya çıktı. Gelin detaylara geçelim!

İşte her şey bu tweet ile başladı. 👇

Ve Demet Özdemir’in doğum gününün de çarşamba olduğu öğrenildi. 👇

