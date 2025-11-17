Reyting Uzmanı Geçtiğimiz Hafta Reytinglerde Yaşanan Genel Düşüşü Sebepleriyle Anlattı
Diziler yeni sezona tam gaz devam ediyor. Kimileri düşük reytingler nedeniyle erken final yaparken, kimileri ise kısa sürede edindiği izleyici kitlesiyle zirvenin yeni sahibi oluyor. Ancak geçtiğimiz hafta reytinglerde genel bir düşüş vardı. Özellikle salı günü yayınlanan diziler bu farkı hissetti. Reyting uzmanı da durumu nedenleriyle açıkladı.
Geçtiğimiz hafta en çok izlenen diziler Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti oldu.
Reyting uzmanı pazartesi ve asıl olarak salı günü yayınlanan dizilerinin ara tatil nedeniyle düşük reyting aldığını dile getirdi.
