Reyting Uzmanı Geçtiğimiz Hafta Reytinglerde Yaşanan Genel Düşüşü Sebepleriyle Anlattı

Reyting Uzmanı Geçtiğimiz Hafta Reytinglerde Yaşanan Genel Düşüşü Sebepleriyle Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
17.11.2025 - 08:30

Diziler yeni sezona tam gaz devam ediyor. Kimileri düşük reytingler nedeniyle erken final yaparken, kimileri ise kısa sürede edindiği izleyici kitlesiyle zirvenin yeni sahibi oluyor. Ancak geçtiğimiz hafta reytinglerde genel bir düşüş vardı. Özellikle salı günü yayınlanan diziler bu farkı hissetti. Reyting uzmanı da durumu nedenleriyle açıkladı.

Geçtiğimiz hafta en çok izlenen diziler Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti oldu.

Uzak Şehir ve Kızılcık Şerbeti sezonlardır kendini izletmeyi başarıyor. Taşacak Bu Deniz de bu sezon aralarına katıldı ve kısa sürede sabit bir izleyici kitlesi elde etti. Ancak geçtiğimiz hafta okulların ara tatili nedeniyle reytinglerde bir sarsılma yaşandı.

Reyting uzmanı pazartesi ve asıl olarak salı günü yayınlanan dizilerinin ara tatil nedeniyle düşük reyting aldığını dile getirdi.

Düşüş nedenleri ara tatil ve AB grubundan izleyicilere hitap etmeleriydi. Çarşamba ve perşembe günlerine bakacak olursak da yas nedeniyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanmamıştı. Bu sebeple bir değişiklik olmadı. Cuma günüyle birlikte reytingler genel anlamda toparlandı.

Reyting uzmanı ek olarak yeni dizilerin fragmanlarının önemli şekilde etki ettiğini de dile getirdi.

