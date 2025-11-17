Erken Final İddiaları Yayılan Bereketli Topraklar Dizisinin Kadrosuna Usta Bir Oyuncu Katıldı!

Adana’da köklü bir aile olan Bereketoğlu ailesinin düşmanlarıyla olan çekişmelerini konu alıyor. Aşiret dizisi Uzak Şehir’in tutmasıyla birlikte benzer dizilerin de ilgi göreceği düşünülüyordu. Ancak Bereketli Topraklar henüz o çıkışı yakalayamadı.