Erken Final İddiaları Yayılan Bereketli Topraklar Dizisinin Kadrosuna Usta Bir Oyuncu Katıldı!
Show TV’de başlayan yeni dizi Bereketli Topraklar yayın hayatına devam ediyor. Engin Akyürek ve Gülsim Ali’nin başrolündeki dizi ilk bölümlerinde istediği reytingleri alamamıştı. Erken final iddiaları sosyal medyada dolanırken dizinin yapımından resmi bir açıklama henüz gelmedi. Aksine dizinin kadrosuna usta bir oyuncunun katıldığı ortaya çıktı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkan Bereketli Topraklar Adana’da geçiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sema Keçik, Bereketli Topraklar kadrosuna katıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın