Erken Final İddiaları Yayılan Bereketli Topraklar Dizisinin Kadrosuna Usta Bir Oyuncu Katıldı!

Elif Sude Yenidoğan
17.11.2025 - 10:28

Show TV’de başlayan yeni dizi Bereketli Topraklar yayın hayatına devam ediyor. Engin Akyürek ve Gülsim Ali’nin başrolündeki dizi ilk bölümlerinde istediği reytingleri alamamıştı. Erken final iddiaları sosyal medyada dolanırken dizinin yapımından resmi bir açıklama henüz gelmedi. Aksine dizinin kadrosuna usta bir oyuncunun katıldığı ortaya çıktı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkan Bereketli Topraklar Adana’da geçiyor.

Adana’da köklü bir aile olan Bereketoğlu ailesinin düşmanlarıyla olan çekişmelerini konu alıyor. Aşiret dizisi Uzak Şehir’in tutmasıyla birlikte benzer dizilerin de ilgi göreceği düşünülüyordu. Ancak Bereketli Topraklar henüz o çıkışı yakalayamadı.

Sema Keçik, Bereketli Topraklar kadrosuna katıldı.

Dizinin yönetmeni ve senaristi değişmişti. Şimdiyse Belçim Bilgin’in karakterinin annesi olmak için Meryem rolüyle Sema Keçik diziye dahil oldu. Bakalım tüm bu yeniliklerle dizi istediği reytinglere ulaşabilecek mi?

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
