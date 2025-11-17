onedio
Gaddar Dizisinde Aksiyon Sahnelerinde Yer Alan Dublör O Anları Paylaştı

Gaddar Dizisinde Aksiyon Sahnelerinde Yer Alan Dublör O Anları Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
17.11.2025

Geçtiğimiz yıl NOW’da ekranlara gelen Gaddar dizisi, zaman zaman sosyal medyada yeniden gündeme geliyor. Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı dizi o dönem için sevilen yapımlardan olmuştu. Ay Yapım imzalı dizinin şimdi de aksiyon sahnelerinden bir kamera arkası görüntü viral oldu. Gelin birlikte izleyelim!

İşte o anlar 👇

Video paylaşımı dublörlük yapan Yavuz Sultan Sarı’ya aitti.

Video paylaşımı dublörlük yapan Yavuz Sultan Sarı’ya aitti.

Aksiyon sahneleri çekilirken meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek için dublörler tercih ediliyor. Dublörlerin kendini sportiflik konusunda geliştirmiş olmaları ise sahnelerin hakkını vermelerini sağlıyor.

