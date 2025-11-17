Gaddar Dizisinde Aksiyon Sahnelerinde Yer Alan Dublör O Anları Paylaştı
Geçtiğimiz yıl NOW’da ekranlara gelen Gaddar dizisi, zaman zaman sosyal medyada yeniden gündeme geliyor. Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı dizi o dönem için sevilen yapımlardan olmuştu. Ay Yapım imzalı dizinin şimdi de aksiyon sahnelerinden bir kamera arkası görüntü viral oldu. Gelin birlikte izleyelim!
İşte o anlar 👇
Video paylaşımı dublörlük yapan Yavuz Sultan Sarı’ya aitti.
