Kızılcık Şerbeti’nde Yeni Dönem Hazırlıklarına Devam: Seray Kaya’nın Karakterinin Annesi de Kadroda!

Kızılcık Şerbeti bu sezona beklenmedik gelişmelerle başladı. Doğa ve Firaz’ın yasak aşkı yeni sezonun ilk bölümünde sansasyon yaratırken bununla da kalmadı, başroller kadrodan ayrıldı, hikayede değişikliğe gidildi. Şimdilerdeyse kadrodan ayrılan oyuncularla birlikte yeni oyuncuların diziye dahil olduğunu öğreniyoruz. Birsen Altuntaş, o isimlerden birini daha açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş