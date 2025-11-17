Durumdan Memnun Değil Denmişti: Burak Özçivit, Kuruluş Orhan Mert Yazıcıoğlu'na Tavrını Belli Etti
Kuruluş Osman'dan ayrılan Burak Özçivit yerine Mert Yazıcıoğlu gelmişti. Dizinin adı Kuruluş Orhan olarak değişti ancak henüz Kuruluş Osman'ın reytinglerine ulaşamadı. Burak Özçivit ve Mert Yazıcıoğlu'nun fanları sosyal medyada sık sık tartışırken Burak Özçivit'in hamlesi arada bir gerginlik olduğuna dair iddiaları son buldurdu.
Burak Özçivit'in 4 milyon liralık bölüm başı ücreti kabul görmeyince Kuruluş Osman macerası son bulmuştu.
Ancak Burak Özçivit, tartışma ve gerginlik iddialarına son noktayı koydu.
