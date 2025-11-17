onedio
Durumdan Memnun Değil Denmişti: Burak Özçivit, Kuruluş Orhan Mert Yazıcıoğlu'na Tavrını Belli Etti

Kuruluş Osman
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.11.2025 - 23:02

Kuruluş Osman'dan ayrılan Burak Özçivit yerine Mert Yazıcıoğlu gelmişti. Dizinin adı Kuruluş Orhan olarak değişti ancak henüz Kuruluş Osman'ın reytinglerine ulaşamadı. Burak Özçivit ve Mert Yazıcıoğlu'nun fanları sosyal medyada sık sık tartışırken Burak Özçivit'in hamlesi arada bir gerginlik olduğuna dair iddiaları son buldurdu.

Burak Özçivit'in 4 milyon liralık bölüm başı ücreti kabul görmeyince Kuruluş Osman macerası son bulmuştu.

Yerine Mert Yazıcıoğlu geldi, dizi Kuruluş Orhan olarak isim değiştirdi. Ancak bu gelişmeden sonra da Mert Yazıcıoğlu ve Burak Özçivit fanları sosyal medyadan sık sık atışmaya başladı. Hatta Burak Özçivit'in bu durumdan hiç memnun olmadığı da konuşuldu.

Ancak Burak Özçivit, tartışma ve gerginlik iddialarına son noktayı koydu.

Mert Yazıcıoğlu ile arasında bir gerginlik olmadığını göstermek istercesine Yazıcıoğlu'nun bir fotoğrafını beğendi. Bu beğeniyi görenler de durumdan gayet memnun olduğuna dair yorumlar yaptılar.

