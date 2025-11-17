Reyting Rekoru Gelir mi? Koçari İntikam Yemini Ediyor: Taşacak Bu Deniz'in Yeni Bölümünde Neler Yaşanacak?
Taşacak Bu Deniz'in 7. bölümünde Esme ve Adil gerçeğe yaklaşırken, bölümde neler yaşanacağı merak konusu oldu. Eleni'nin kızları olduğunu öğrenmelerine ramak kalan Esme ve Adil'in birbirleriyle ilgili gerçekleri ne zaman öğrenecekleri tartışılırken, dizinin yeni bölümünün yeni bir reyting rekoru getireceğine inanıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taşacak Bu Deniz bu hafta reyting rekoruna koşuyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taşacak Bu Deniz 7. bölüm 2. fragmanı
Fragman, kısa sürede 1,5 milyonun üstünde etkileşim aldı.
Ve tabii ki yorumların ardı arkası kesilmedi.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın