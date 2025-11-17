onedio
Reyting Rekoru Gelir mi? Koçari İntikam Yemini Ediyor: Taşacak Bu Deniz'in Yeni Bölümünde Neler Yaşanacak?

Merve Ersoy
17.11.2025 - 23:26

Taşacak Bu Deniz'in 7. bölümünde Esme ve Adil gerçeğe yaklaşırken, bölümde neler yaşanacağı merak konusu oldu. Eleni'nin kızları olduğunu öğrenmelerine ramak kalan Esme ve Adil'in birbirleriyle ilgili gerçekleri ne zaman öğrenecekleri tartışılırken, dizinin yeni bölümünün yeni bir reyting rekoru getireceğine inanıldı.

Taşacak Bu Deniz bu hafta reyting rekoruna koşuyor!

Esme'nin Eleni'nin kendi kızı olduğuna dair şüpheleri, Koçari'nin de aynı hislere kapılmasına yol açıyor. Esme'nin DNA testi yaptırmalarını istemelerinin ardından bölümde Adil, Esme'den 20 yıl önce ayrıldığında hamile olduğunu öğreniyor. Bebekle ilgili şüpheler artarken Adil intikam yeminleri ediyor. Ancak tabii Esme'ye etmesi bir miktar üzse de gerçeklerin bir gün ortaya çıkacağına dair inancımızı yitirmiyoruz.

Taşacak Bu Deniz 7. bölüm 2. fragmanı

Fragman, kısa sürede 1,5 milyonun üstünde etkileşim aldı.

twitter.com

Ve tabii ki yorumların ardı arkası kesilmedi.

twitter.com

Yorum Yazın