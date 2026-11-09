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Rahmi Bey'i Bile Unutmadılar: Müge Anlı Hayranı Kadına Yapılan Doğum Günü Sürprizi Sosyal Medyayı Güldürdü!

Rahmi Bey'i Bile Unutmadılar: Müge Anlı Hayranı Kadına Yapılan Doğum Günü Sürprizi Sosyal Medyayı Güldürdü!

Müge Anlı
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
09.11.2026 - 11:28
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'i hiç kaçırmayan bir kadının arkadaşları, onun doğum günü için salonu adeta programın stüdyosuna çevirdi. Instagram'da @simgecercii hesabından paylaşılan videoda meraklı komşudan köy muhtarına kadar programın tanıdık tiplerine bürünen ekip, kısa sürede viral oldu. Partiye özel hazırlanan jenerik ve isim kartlarıyla hiçbir detay şansa bırakılmadı.

Kaynak: @simgecercii / Instagram

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Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2008'den bu yana ATV'de sabahların vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2008'den bu yana ATV'de sabahların vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor.

Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert, 18 Ağustos 2008'de ATV ekranlarına geldiğinden beri kayıp yakınlarını arayan ailelerin ve yıllardır çözülemeyen dosyaların adresi olarak biliniyor. Canlı yayında gelen itiraflar, açıklanan DNA sonuçları ve yıllar sonra yaşanan buluşmalar, izleyiciyi hafta içi her sabah ekran başına kilitliyor.

Stüdyoya gelen konukların renkli halleri, birbirini suçlayan akrabalar, köyden gelen tanıklar ve olayları hukukçu gözüyle değerlendiren avukat Rahmi Özkan da en az dosyalar kadar akılda kalıyor. Programın bu kendine has dünyası zamanla sosyal medyada caps'lere, skeçlere ve parodilere dönüştü, Müge Anlı hayranları da bu akımın en yaratıcı temsilcileri arasına girdi.

Müge Anlı hayranı arkadaşları için hazırlanan doğum günü partisinde programın tüm tipleri salona indi.

Bu hayranlardan birinin doğum gününde kolları sıvayan arkadaş grubu, sürprizi sıradan bir pasta ve balonla geçiştirmek yerine evdeki salonu 'Yağmur Güven ile Sert Tatlı' adını verdikleri bir stüdyoya çevirdi. Salona adım atan doğum günü sahibi, kendisini bekleyen kalabalığı görünce ellerini yüzüne kapatıp şaşkınlığını gizleyemezken videoda programın jeneriğine göz kırpan bir açılış devreye girdi.

Ardından merdivenden tek tek inen karakterler isim kartlarıyla tanıtıldı ve 'Halil'in eşi' Sevim Karaca'dan meraklı komşu Nermin Acar'a, psikolog Dr. Jale Erdem'den avukat Selin Arslan'a, köy kahvecisi Şakir Demir, köy muhtarı Rıza Yıldırım, kahve çırağı Emre Şahin, Halil'in yeğeni Ceyda Karaca ve köy öğretmeni Derya Aydın'a kadar herkes programda sıkça görülen tiplerin birebir kopyası gibiydi. Reji ekibinden Kadriye'yi ve takım elbisesiyle avukat koltuğuna kurulan 'Rahmi Bey'i de unutmayan ekip, videonun sonunda sunucu 'Yağmur Güven'i Rahmi Bey'le yan yana 'ön gösterim' karesinde buluşturdu.

Paylaşımın açıklamasında hikâye ve karakterlerin yapay zekayla oluşturulduğu notu yer alırken videonun 'Devam' yazısıyla bitmesi, bu evdeki Sert Tatlı maceralarının süreceği izlenimini bıraktı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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