Rahmi Bey'i Bile Unutmadılar: Müge Anlı Hayranı Kadına Yapılan Doğum Günü Sürprizi Sosyal Medyayı Güldürdü!
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'i hiç kaçırmayan bir kadının arkadaşları, onun doğum günü için salonu adeta programın stüdyosuna çevirdi. Instagram'da @simgecercii hesabından paylaşılan videoda meraklı komşudan köy muhtarına kadar programın tanıdık tiplerine bürünen ekip, kısa sürede viral oldu. Partiye özel hazırlanan jenerik ve isim kartlarıyla hiçbir detay şansa bırakılmadı.
Kaynak: @simgecercii / Instagram
Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2008'den bu yana ATV'de sabahların vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor.
Müge Anlı hayranı arkadaşları için hazırlanan doğum günü partisinde programın tüm tipleri salona indi.
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