Rahmi Bey'i Bile Unutmadılar: Müge Anlı Hayranı Kadına Yapılan Doğum Günü Sürprizi Sosyal Medyayı Güldürdü!

Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert, 18 Ağustos 2008'de ATV ekranlarına geldiğinden beri kayıp yakınlarını arayan ailelerin ve yıllardır çözülemeyen dosyaların adresi olarak biliniyor. Canlı yayında gelen itiraflar, açıklanan DNA sonuçları ve yıllar sonra yaşanan buluşmalar, izleyiciyi hafta içi her sabah ekran başına kilitliyor.

Stüdyoya gelen konukların renkli halleri, birbirini suçlayan akrabalar, köyden gelen tanıklar ve olayları hukukçu gözüyle değerlendiren avukat Rahmi Özkan da en az dosyalar kadar akılda kalıyor. Programın bu kendine has dünyası zamanla sosyal medyada caps'lere, skeçlere ve parodilere dönüştü, Müge Anlı hayranları da bu akımın en yaratıcı temsilcileri arasına girdi.