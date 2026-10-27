Hık Demiş Burnundan Düşmüş: Müge Anlı'daki Hamid'in Biyolojik Babası 18 Yıl Sonra Belli Oldu!
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Hayatta kalabilmek için ilik nakline ihtiyaç duyan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın baba arayışı, annesinin tutuklanmasıyla birlikte Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son haftalarda en çok konuşulan dosyasına dönüşmüştü. Adli Tıp'tan gelen DNA raporu bugün canlı yayında açıklanırken stüdyoda gösterilen bir fotoğraf da Müge Anlı'yı şaşkına çevirdi. Hamid Yorulmaz'ın babasının kim çıktığını merak edenler için 18 yıllık düğüm, yüzde 99,9'luk bir sonuçla çözüldü.
Hamid Yorulmaz, talasemi yüzünden ilik nakli beklerken babası bildiği adamın biyolojik babası olmadığını öğrenmişti.
Annesi tutuklanınca işaret ettiği isim belli oldu ve Sakallı Hamid DNA testini kabul etti.
Adli Tıp raporu açıklandı ve Hamid Yorulmaz'ın babası yüzde 99,9 ihtimalle Sakallı Hamid çıktı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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