Hık Demiş Burnundan Düşmüş: Müge Anlı'daki Hamid'in Biyolojik Babası 18 Yıl Sonra Belli Oldu!

Halk arasında Akdeniz anemisi olarak bilinen talasemi majörle doğan Hamid, üç yaşındayken annesi Nihal Beyit tarafından babası bildiği Mehmet Sağbaş'a bırakılmış ve babaannesiyle dedesinin yanında büyümüştü. 13 yaşında hastalığı yüzünden komaya giren genç adam için ilik nakli gündeme geldiğinde yapılan testlerde kan uyuşmazlığı çıkınca DNA testine başvurulmuş, Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığı da böylece ortaya çıkmıştı.

Her hafta kan almak zorunda kalan ve zaman zaman kan bulmakta zorlanan Hamid, Müge Anlı'ya çıktığında nakil için yaklaşık altı ay zamanı kaldığını, 19 yaşından sonra iyileşme ihtimalinin azaldığını anlatarak izleyicilerin yüreğini dağlamıştı. Gerçek babasının kim olduğunu bilen tek kişi ise annesiydi ve Nihal Beyit, oğlunun tüm ricalarına rağmen bu ismi vermemekte direniyordu.