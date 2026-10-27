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Hık Demiş Burnundan Düşmüş: Müge Anlı'daki Hamid'in Biyolojik Babası 18 Yıl Sonra Belli Oldu!

Hık Demiş Burnundan Düşmüş: Müge Anlı'daki Hamid'in Biyolojik Babası 18 Yıl Sonra Belli Oldu!

Atv Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 11:14
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Hayatta kalabilmek için ilik nakline ihtiyaç duyan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın baba arayışı, annesinin tutuklanmasıyla birlikte Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son haftalarda en çok konuşulan dosyasına dönüşmüştü. Adli Tıp'tan gelen DNA raporu bugün canlı yayında açıklanırken stüdyoda gösterilen bir fotoğraf da Müge Anlı'yı şaşkına çevirdi. Hamid Yorulmaz'ın babasının kim çıktığını merak edenler için 18 yıllık düğüm, yüzde 99,9'luk bir sonuçla çözüldü.

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Hamid Yorulmaz, talasemi yüzünden ilik nakli beklerken babası bildiği adamın biyolojik babası olmadığını öğrenmişti.

Hamid Yorulmaz, talasemi yüzünden ilik nakli beklerken babası bildiği adamın biyolojik babası olmadığını öğrenmişti.

Halk arasında Akdeniz anemisi olarak bilinen talasemi majörle doğan Hamid, üç yaşındayken annesi Nihal Beyit tarafından babası bildiği Mehmet Sağbaş'a bırakılmış ve babaannesiyle dedesinin yanında büyümüştü. 13 yaşında hastalığı yüzünden komaya giren genç adam için ilik nakli gündeme geldiğinde yapılan testlerde kan uyuşmazlığı çıkınca DNA testine başvurulmuş, Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığı da böylece ortaya çıkmıştı.

Her hafta kan almak zorunda kalan ve zaman zaman kan bulmakta zorlanan Hamid, Müge Anlı'ya çıktığında nakil için yaklaşık altı ay zamanı kaldığını, 19 yaşından sonra iyileşme ihtimalinin azaldığını anlatarak izleyicilerin yüreğini dağlamıştı. Gerçek babasının kim olduğunu bilen tek kişi ise annesiydi ve Nihal Beyit, oğlunun tüm ricalarına rağmen bu ismi vermemekte direniyordu.

Annesi tutuklanınca işaret ettiği isim belli oldu ve Sakallı Hamid DNA testini kabul etti.

Annesi tutuklanınca işaret ettiği isim belli oldu ve Sakallı Hamid DNA testini kabul etti.

Annenin bu ısrarı, yayınların ihbar kabul edilmesiyle Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın harekete geçmesine yol açtı; Nihal Beyit 'soy bağını değiştirme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi, Hamid'in dayısı Mehmet Yorulmaz ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Beyit, jandarmadaki ifadesinde İzmir dışında yaşayan, kız kardeşinin komşusu olan ve çevresinde 'Sakallı Hamid' diye bilinen bir adamı işaret etti.

Evli ve üç kız babası olan bu isim programa katılarak Nihal Beyit ile geçmişte kısa süreli bir ilişki yaşadıklarını, görüşmelerinin alkollü ortamlarda geçtiğini ve kendisine hamilelikten hiç söz edilmediğini anlattı. 'Çocuğum olabileceğini düşünmedim' diyen Sakallı Hamid, babalığı doğrulanırsa genç adama kemik iliği vereceğini 'İnsanlık vazifemiz' sözleriyle açıklayıp DNA testini kabul etmişti.

Adli Tıp raporu açıklandı ve Hamid Yorulmaz'ın babası yüzde 99,9 ihtimalle Sakallı Hamid çıktı.

Adli Tıp raporu açıklandı ve Hamid Yorulmaz'ın babası yüzde 99,9 ihtimalle Sakallı Hamid çıktı.

Sakallı Hamid'in kabul ettiği test, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporla bugün sonuçlandı ve Müge Anlı, Nihal Beyit'in işaret ettiği kişinin Hamid'in biyolojik babası olma ihtimalinin yüzde 99,9 olduğunu canlı yayında duyurdu. Soruşturma kapsamında başka kişilerden de DNA örnekleri alınmıştı, ancak rapor annenin cezaevine girmeden önce verdiği ismi doğruladı.

Stüdyoda gösterilen fotoğrafa bakan Müge Anlı, 'Yayına veremiyorum ama bu kadar benzerlik olmaz. Hık demiş burnundan düşmüş' diyerek baba ile oğul arasındaki benzerliğe dikkat çekti. Daha önce yayında Hamid'le yüz yüze gelen ve genç adamın tedavi sürecinde koşulsuz destek olacağını söyleyen babanın ilik nakli için ne zaman teste gireceği ise henüz paylaşılmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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