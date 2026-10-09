İki Yıl Önce Donör Bulunsaydı Her Şey Farklı Olabilirdi: Müge Anlı'daki Hamid'in Son Durumu Belli Oldu
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te biyolojik babasını bulup ilik nakli olmak için zamanla yarışan Hamid Yorulmaz'dan herkesin merakla beklediği haber geldi. Müge Anlı, 18 yaşındaki gencin doktorlarıyla yapılan görüşmenin ardından Hamid'in son durumunu tek tek anlattı. Ortaya çıkan tablo, 'Donör bulunursa her şey çözülür' diye düşünenleri epey şaşırttı.
Kaynak: atv
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Hamid Yorulmaz, talasemi yüzünden ilik nakli bekliyor ve biyolojik babasını Müge Anlı'da arıyordu.
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Hamid'in ferritin değeri yüzünden donör bulunsa bile ilik nakli şimdilik riskli görünüyor.
Doktorlar, Hamid için "Şu kadar ömrü kaldı" demenin doğru olmayacağını özellikle vurguladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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