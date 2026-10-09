İki Yıl Önce Donör Bulunsaydı Her Şey Farklı Olabilirdi: Müge Anlı'daki Hamid'in Son Durumu Belli Oldu

İzmir Torbalı'da yaşayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, doğuştan Akdeniz anemisi, yani talasemi hastası. Üç yaşındayken annesi Nihal Beyit tarafından bırakılan Hamid, babası bildiği Mehmet Sağbaş ile dedesi ve ninesinin yanında büyüdü. 13 yaşında komaya girdiğinde ilik nakli için yapılan testlerde kan uyuşmazlığı çıktı. Ardından gelen DNA testi acı gerçeği ortaya koydu: Mehmet Sağbaş onun biyolojik babası değildi.

Haftalık kan nakilleriyle hayata tutunan Hamid, nakil için gerçek babasına ulaşma umuduyla Müge Anlı'ya başvurdu. 'Ölmek istemiyorum' sözleriyle tüm Türkiye'yi ağlatan gencin dosyasında savcılık harekete geçti, annesi ve dayısı gözaltına alındı. Annesinin işaret ettiği isim canlı yayına çıkarken Sağlık Bakanlığı da tedavi süreci için devreye girdi.