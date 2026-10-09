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İki Yıl Önce Donör Bulunsaydı Her Şey Farklı Olabilirdi: Müge Anlı'daki Hamid'in Son Durumu Belli Oldu

İki Yıl Önce Donör Bulunsaydı Her Şey Farklı Olabilirdi: Müge Anlı'daki Hamid'in Son Durumu Belli Oldu

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV ve Magazin Editörü
09.10.2026 - 13:31
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te biyolojik babasını bulup ilik nakli olmak için zamanla yarışan Hamid Yorulmaz'dan herkesin merakla beklediği haber geldi. Müge Anlı, 18 yaşındaki gencin doktorlarıyla yapılan görüşmenin ardından Hamid'in son durumunu tek tek anlattı. Ortaya çıkan tablo, 'Donör bulunursa her şey çözülür' diye düşünenleri epey şaşırttı.

Kaynak: atv

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Hamid Yorulmaz, talasemi yüzünden ilik nakli bekliyor ve biyolojik babasını Müge Anlı'da arıyordu.

Hamid Yorulmaz, talasemi yüzünden ilik nakli bekliyor ve biyolojik babasını Müge Anlı'da arıyordu.

İzmir Torbalı'da yaşayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, doğuştan Akdeniz anemisi, yani talasemi hastası. Üç yaşındayken annesi Nihal Beyit tarafından bırakılan Hamid, babası bildiği Mehmet Sağbaş ile dedesi ve ninesinin yanında büyüdü. 13 yaşında komaya girdiğinde ilik nakli için yapılan testlerde kan uyuşmazlığı çıktı. Ardından gelen DNA testi acı gerçeği ortaya koydu: Mehmet Sağbaş onun biyolojik babası değildi.

Haftalık kan nakilleriyle hayata tutunan Hamid, nakil için gerçek babasına ulaşma umuduyla Müge Anlı'ya başvurdu. 'Ölmek istemiyorum' sözleriyle tüm Türkiye'yi ağlatan gencin dosyasında savcılık harekete geçti, annesi ve dayısı gözaltına alındı. Annesinin işaret ettiği isim canlı yayına çıkarken Sağlık Bakanlığı da tedavi süreci için devreye girdi.

Hamid'in ferritin değeri yüzünden donör bulunsa bile ilik nakli şimdilik riskli görünüyor.

Hamid'in ferritin değeri yüzünden donör bulunsa bile ilik nakli şimdilik riskli görünüyor.

Peki doktorlar ne dedi? Müge Anlı'nın aktardığına göre Hamid'in vücudundaki demir depolarını gösteren ferritin değeri nakil için uygun seviyede değil. Bu yüzden uygun bir donör bulunsa bile ilik nakli genç adam için ciddi bir risk taşıyabilir.

Asıl düşündüren kısım ise bu riskin ne kadar süreceği. Doktorların değerlendirmesine göre tablo önümüzdeki birkaç yıl boyunca değişmeyebilir. Hamid'in bu süreçte ilaç tedavisini aksatmadan sürdürmesi ve düzenli kan nakillerine devam etmesi gerekiyor.

Doktorlar, Hamid için "Şu kadar ömrü kaldı" demenin doğru olmayacağını özellikle vurguladı.

Doktorlar, Hamid için "Şu kadar ömrü kaldı" demenin doğru olmayacağını özellikle vurguladı.

Açıklamada yüreklere su serpen bir detay da vardı. İki yıl önce uygun bir donör bulunabilseydi durumun farklı olabileceğini söyleyen hekimler, Hamid'in yaşam süresine dair kesin bir değerlendirme yapılamayacağının altını çizdi. 'Şu kadar ömrü kaldı' şeklinde konuşulmasının doğru olmayacağını da açıkça ifade ettiler.

Bu sözler, ilk yayında nakil için yalnızca altı ayı kaldığını söyleyen Hamid için ayrı bir anlam taşıyor. Genç adam maddi imkânsızlıklar yüzünden iki yıldır doktor kontrolüne gidememiş, ilaçlarını da uzun süre kullanamamıştı. Sağlığı kötüleşince hastaneye senet imzalayarak tedavisine yeniden başlamıştı. Şimdi önünde net bir yol haritası var: ilaçlar ve düzenli kan nakilleri.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV ve Magazin Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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