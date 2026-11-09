Teşkilat Oyuncusu, NOW'ın Yeni Dizisi Centilmen'in Kadrosuna Dahil Oldu!
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NOW’un yeni yılda ekrana getirmeyi planladığı Centilmen’in kadrosuna tanıdık bir isim daha katıldı. Teşkilat’ta Levent Karayurt’u canlandıran Yıldıray Şahinler, dizide Kaan Miraç Sezen’in oynadığı Arif’i büyüten pazarcı Hilmi’ye hayat verecek. Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre Vahide Perçin’li dizinin çekimlerine önümüzdeki haftalarda başlanacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Teşkilat'ın Levent Karayurt'u Yıldıray Şahinler, Centilmen'de Arif'i büyüten pazarcı Hilmi'ye hayat verecek.
Yönetmen değişikliğinin ardından Soner Caner'in çekeceği Centilmen, önümüzdeki haftalarda sete çıkıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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