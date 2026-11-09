Teşkilat Oyuncusu, NOW'ın Yeni Dizisi Centilmen'in Kadrosuna Dahil Oldu!

NOW'un yeni yılda ekrana getirmeyi planladığı Centilmen'in kadrosuna tanıdık bir isim daha eklendi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yıldıray Şahinler, dizide Hilmi karakterine hayat verecek.

Hilmi, Kaan Miraç Sezen'in canlandırdığı Arif'i büyüten pazarcı olarak hikâyeye dahil oluyor. Yani Şahinler, dizinin merkezindeki genç adamın geçmişini ve yetiştiği dünyayı temsil eden karakteri üstlenecek.

İstanbul doğumlu oyuncu, Elveda Rumeli, Avrupa Yakası, Kayıp ve İçerde gibi yapımlarda rol almıştı. Son dönemde Teşkilat'ta Levent Karayurt, Ferhat ile Şirin'de ise Hüsrev karakteriyle ekrandaydı.

Şahinler'in katılımıyla Centilmen, Süreyya'nın eşi Köksal'ı canlandıracak Menderes Samancılar'ın ardından bir usta oyuncuyu daha kadrosuna eklemiş oldu. Arif'in pazar tezgâhından holding koridorlarına uzanan yolculuğunda Hilmi'nin ne kadar yer alacağı ise şimdilik merak konusu.