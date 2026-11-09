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Teşkilat Oyuncusu, NOW'ın Yeni Dizisi Centilmen'in Kadrosuna Dahil Oldu!

Teşkilat Oyuncusu, NOW'ın Yeni Dizisi Centilmen'in Kadrosuna Dahil Oldu!

yerli dizi Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
09.11.2026 - 17:01
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NOW’un yeni yılda ekrana getirmeyi planladığı Centilmen’in kadrosuna tanıdık bir isim daha katıldı. Teşkilat’ta Levent Karayurt’u canlandıran Yıldıray Şahinler, dizide Kaan Miraç Sezen’in oynadığı Arif’i büyüten pazarcı Hilmi’ye hayat verecek. Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre Vahide Perçin’li dizinin çekimlerine önümüzdeki haftalarda başlanacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Teşkilat'ın Levent Karayurt'u Yıldıray Şahinler, Centilmen'de Arif'i büyüten pazarcı Hilmi'ye hayat verecek.

Teşkilat'ın Levent Karayurt'u Yıldıray Şahinler, Centilmen'de Arif'i büyüten pazarcı Hilmi'ye hayat verecek.

NOW'un yeni yılda ekrana getirmeyi planladığı Centilmen'in kadrosuna tanıdık bir isim daha eklendi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yıldıray Şahinler, dizide Hilmi karakterine hayat verecek.

Hilmi, Kaan Miraç Sezen'in canlandırdığı Arif'i büyüten pazarcı olarak hikâyeye dahil oluyor. Yani Şahinler, dizinin merkezindeki genç adamın geçmişini ve yetiştiği dünyayı temsil eden karakteri üstlenecek.

İstanbul doğumlu oyuncu, Elveda Rumeli, Avrupa Yakası, Kayıp ve İçerde gibi yapımlarda rol almıştı. Son dönemde Teşkilat'ta Levent Karayurt, Ferhat ile Şirin'de ise Hüsrev karakteriyle ekrandaydı.

Şahinler'in katılımıyla Centilmen, Süreyya'nın eşi Köksal'ı canlandıracak Menderes Samancılar'ın ardından bir usta oyuncuyu daha kadrosuna eklemiş oldu. Arif'in pazar tezgâhından holding koridorlarına uzanan yolculuğunda Hilmi'nin ne kadar yer alacağı ise şimdilik merak konusu.

Yönetmen değişikliğinin ardından Soner Caner'in çekeceği Centilmen, önümüzdeki haftalarda sete çıkıyor.

Yönetmen değişikliğinin ardından Soner Caner'in çekeceği Centilmen, önümüzdeki haftalarda sete çıkıyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu'nun ayrılmasının ardından Soner Caner oturuyor. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre çekimlere önümüzdeki haftalarda başlanacak. NOW ise henüz resmi bir yayın tarihi açıklamadı.

Öte yandan kadroda Vahide Perçin ve Kaan Miraç Sezen'in yanı sıra Ece rolünde İlsu Demirci de yer alıyor. Menderes Samancılar, Selen Öztürk, Timur Acar, Ulvi Kahyaoğlu, Yasemin Baştan ve Asir Gündoğdu da dizinin oyuncuları arasında. Kaynak haberde Centilmen'in dizinin kod adı olduğu belirtiliyor, yani dizi ekrana farklı bir isimle de gelebilir.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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