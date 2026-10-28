Sete Çıkmadan Koltuk Boşaldı: Vahide Perçin'li Centilmen Dizisinde Ayrılık Sonrası Yeni Yönetmen Belli Oldu!
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Vahide Perçin ile Kaan Miraç Sezen'i aynı hikâyede buluşturacak, NOW'un merakla beklenen yeni dizisi Centilmen'de kamera arkasında beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Hazırlık sürecinin başından beri projenin dümeninde görünen Ece Erdek Koçoğlu'nun yerine kimin geçtiği Birsen Altuntaş'ın haberiyle ortaya çıktı. Sete çıkış için geri sayım başlarken dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve ne zaman başlayacağına dair bilinenler de yeniden merak konusu oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Centilmen dizisi, pazarcının oğlu sanılan Arif'in aslında bir Altınkıran olduğu gerçeği üzerine kurulu.
Kirli Sepeti ve Yasak Elma'nın yönetmeni Ece Erdek Koçoğlu'nun yerini ödüllü yönetmen Soner Caner aldı.
Vahide Perçin'li Centilmen önümüzdeki haftalarda sete çıkıyor, NOW ise yayın tarihini henüz açıklamadı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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