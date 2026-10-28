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Sete Çıkmadan Koltuk Boşaldı: Vahide Perçin'li Centilmen Dizisinde Ayrılık Sonrası Yeni Yönetmen Belli Oldu!

Sete Çıkmadan Koltuk Boşaldı: Vahide Perçin'li Centilmen Dizisinde Ayrılık Sonrası Yeni Yönetmen Belli Oldu!

Now TV
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 13:03
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Vahide Perçin ile Kaan Miraç Sezen'i aynı hikâyede buluşturacak, NOW'un merakla beklenen yeni dizisi Centilmen'de kamera arkasında beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Hazırlık sürecinin başından beri projenin dümeninde görünen Ece Erdek Koçoğlu'nun yerine kimin geçtiği Birsen Altuntaş'ın haberiyle ortaya çıktı. Sete çıkış için geri sayım başlarken dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve ne zaman başlayacağına dair bilinenler de yeniden merak konusu oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Centilmen dizisi, pazarcının oğlu sanılan Arif'in aslında bir Altınkıran olduğu gerçeği üzerine kurulu.

Centilmen dizisi, pazarcının oğlu sanılan Arif'in aslında bir Altınkıran olduğu gerçeği üzerine kurulu.

Asena Bülbüloğlu'nun yapımcılığını üstlendiği ve MF Yapım imzasıyla NOW için hazırlanan Centilmen, temmuz sonunda Vahide Perçin'in başrol olarak açıklanmasıyla dizi severlerin radarına girmişti. Mustafa Becit'in kaleme aldığı hikâye, Cumhuriyet döneminde kurulan köklü aile şirketi Altınkıranlar'da kuşaklardır süren taht kavgasını merkezine alıyor.

Vahide Perçin, hem ailenin hem de şirketin dizginlerini elinde tutan Süreyya Altınkıran'a hayat verecek. Herkesin pazarcının oğlu olarak tanıdığı Arif'in (Kaan Miraç Sezen) aslında Altınkıran ailesinden olduğunun ortaya çıkması holdingteki tüm hesapları altüst edecek, Süreyya'nın bu genç adamı kendi dünyasına alıp ona gerçek bir centilmen gibi yaşamayı öğretme çabası da hikâyenin omurgasını oluşturacak. Bu iddialı hikâyeyi ekrana taşıyacak ekipte ise henüz sete çıkılmadan önemli bir değişiklik yaşandı.

Kirli Sepeti ve Yasak Elma'nın yönetmeni Ece Erdek Koçoğlu'nun yerini ödüllü yönetmen Soner Caner aldı.

Kirli Sepeti ve Yasak Elma'nın yönetmeni Ece Erdek Koçoğlu'nun yerini ödüllü yönetmen Soner Caner aldı.

Projenin duyurulduğu günden bu yana yönetmen koltuğunda Kirli Sepeti, Yasak Elma ve Baraj gibi işlerle tanınan Ece Erdek Koçoğlu'nun adı geçiyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Koçoğlu'nun projeden ayrılmasıyla birlikte Centilmen'i artık ödüllü yönetmen Soner Caner çekecek, ayrılığın nedeni ise açıklanmadı.

Barış Kaya'yla birlikte yönettiği Rauf filmiyle sinema dünyasında dikkat çeken Caner, 2025'te TRT 1'de yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinde de yönetmen koltuğundaydı. Kamera arkasındaki bu değişiklik dizinin takvimini de yakından ilgilendiriyor, zira Centilmen'in sete çıkmasına artık haftalar kaldı.

Vahide Perçin'li Centilmen önümüzdeki haftalarda sete çıkıyor, NOW ise yayın tarihini henüz açıklamadı.

Vahide Perçin'li Centilmen önümüzdeki haftalarda sete çıkıyor, NOW ise yayın tarihini henüz açıklamadı.

Centilmen dizisinin ne zaman başlayacağı sorusunun yanıtı henüz net değil; Birsen Altuntaş'ın haberinde dizinin önümüzdeki haftalarda kamera karşısına geçeceği belirtilirken NOW resmi bir yayın tarihi paylaşmadı. Ekim başında çıkan kulis haberlerinde çekimlerin ay sonunda başlayacağı ve dizinin yıl sonuna doğru ekrana gelebileceği konuşuluyordu.

Centilmen dizisinin oyuncuları arasında Vahide Perçin ve Kaan Miraç Sezen'in yanı sıra Ece karakteriyle İlsu Demirci de yer alıyor. Ece'nin annesi İclal'i Selen Öztürk, ailenin hırslı üyesi Tayfun Altınkıran'ı Timur Acar, Serdar Altınkıran'ı ise Ulvi Kahyaoğlu canlandıracak. Süreyya'nın eşi Köksal rolünde Menderes Samancılar, Zehra rolünde Yasemin Baştan ve Melike'nin nişanlısı Erhan rolünde Asir Gündoğdu'yu izleyeceğimiz dizide Melike'ye kimin hayat vereceği henüz açıklanmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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