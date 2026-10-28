Sete Çıkmadan Koltuk Boşaldı: Vahide Perçin'li Centilmen Dizisinde Ayrılık Sonrası Yeni Yönetmen Belli Oldu!

Asena Bülbüloğlu'nun yapımcılığını üstlendiği ve MF Yapım imzasıyla NOW için hazırlanan Centilmen, temmuz sonunda Vahide Perçin'in başrol olarak açıklanmasıyla dizi severlerin radarına girmişti. Mustafa Becit'in kaleme aldığı hikâye, Cumhuriyet döneminde kurulan köklü aile şirketi Altınkıranlar'da kuşaklardır süren taht kavgasını merkezine alıyor.

Vahide Perçin, hem ailenin hem de şirketin dizginlerini elinde tutan Süreyya Altınkıran'a hayat verecek. Herkesin pazarcının oğlu olarak tanıdığı Arif'in (Kaan Miraç Sezen) aslında Altınkıran ailesinden olduğunun ortaya çıkması holdingteki tüm hesapları altüst edecek, Süreyya'nın bu genç adamı kendi dünyasına alıp ona gerçek bir centilmen gibi yaşamayı öğretme çabası da hikâyenin omurgasını oluşturacak. Bu iddialı hikâyeyi ekrana taşıyacak ekipte ise henüz sete çıkılmadan önemli bir değişiklik yaşandı.