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Teşkilat ve Kuruluş: Orhan Oyuncusu Eşref Tek Dizisine Dahil Oldu

Teşkilat ve Kuruluş: Orhan Oyuncusu Eşref Tek Dizisine Dahil Oldu

Çağatay Ulusoy yerli dizi Eşref Rüya
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
09.11.2026 - 11:19 Son Güncelleme: 09.11.2026 - 11:24
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Çağatay Ulusoy'un Eşref karakterine yeniden can verdiği Prime Video dizisi Eşref Tek'in kadrosu, son günlerde peş peşe gelen isimlerle büyümeye devam ediyor. Çekimleri Kıbrıs'ta başlayan dizinin son sürprizi ise hem TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'tan hem de atv'nin tarih dizisi Kuruluş Orhan'dan yakından tanıdığımız bir oyuncu oldu. Sekiz bölümlük hikâyeye konuk olarak dahil olan ismin canlandıracağı karakter de şimdiden merak konusu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Mustafa Açılan, Teşkilat'taki Çetin ve Kuruluş Orhan'daki Andreas rolleriyle izleyicinin hafızasına kazındı.

Mustafa Açılan, Teşkilat'taki Çetin ve Kuruluş Orhan'daki Andreas rolleriyle izleyicinin hafızasına kazındı.

22 Şubat 1987'de İstanbul'da doğan Mustafa Açılan, 2016'dan bu yana dizi ve filmlerde rol alıyor; geniş kitlenin onu ilk kez fark ettiği yapım ise Züleyha'nın üvey ağabeyi Veli'yi canlandırdığı Bir Zamanlar Çukurova oldu.

Asıl çıkışını TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta yakalayan oyuncu, yetimhanede büyüyen, gözü kara ve öfkesine yenik düşen Çetin Köroğlu karakteriyle dizinin en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Bu yılın şubat ayında ise atv'nin tarih dizisi Kuruluş Orhan'a 'Makedonyalı Gladyatör' lakaplı Andreas olarak katılarak bambaşka bir dünyaya adım attı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Babamın Günahları, Annem Ankara, Kanıt Ateş Üstünde ve Gözleri KaraDeniz de Mustafa Açılan'ın oynadığı diziler arasında yer alıyor. Bu kadar farklı karakterin ardından oyuncunun yolu, bu kez çok konuşulan bir dijital projeyle kesişti.

Mustafa Açılan, Eşref Tek'te kumarhane sahibinin kardeşi Sadi'yi canlandıracak ve iki bölümde görünecek.

Mustafa Açılan, Eşref Tek'te kumarhane sahibinin kardeşi Sadi'yi canlandıracak ve iki bölümde görünecek.

Oyuncunun yeni durağı, Prime Video'nun heyecanla beklenen yapımı Eşref Tek oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Açılan, TimsBi imzalı dizide Sadi rolüyle kameraların karşısına geçecek; Sadi, Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref'in çalıştığı kumarhanenin sahibinin kardeşi olarak hikâyeye dahil olacak.

Kadroya konuk oyuncu olarak katılan Açılan'ın, sekiz bölümlük dizinin iki bölümünde yer alması bekleniyor. Eşref'in geçmişine uzanan hikâyenin çekimleri Kıbrıs'ta başlarken yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor, senaryoyu ise Ethem Özışık, Lokman Maral ve Ozan Ağaç birlikte kaleme alıyor.

Eşref Tek'in aralıkta Prime Video'da başlaması beklenirken kadroya peş peşe yeni isimler ekleniyor.

Eşref Tek'in aralıkta Prime Video'da başlaması beklenirken kadroya peş peşe yeni isimler ekleniyor.

Kamera arkasındaki bu ekibin hazırladığı dizinin, kaynak habere göre aralık ayında Prime Video'da yayına girmesi bekleniyor. Eşref'i yeniden Çağatay Ulusoy'un canlandıracağı projede kadın başrolü Halef'ten ayrılan Aybüke Pusat üstlenirken, Halef'in Ziyan Ağa'sı Mazlum Çimen de Arap İhsan olarak kadroda yer alıyor.

Eşref Tek oyuncuları arasına son olarak katılan Mustafa Açılan, bu hareketli kadronun en yeni halkası oldu; Sadi karakterinin Eşref'in hikâyesindeki yeri ise dizinin yayınıyla netleşecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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