Teşkilat ve Kuruluş: Orhan Oyuncusu Eşref Tek Dizisine Dahil Oldu
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Çağatay Ulusoy'un Eşref karakterine yeniden can verdiği Prime Video dizisi Eşref Tek'in kadrosu, son günlerde peş peşe gelen isimlerle büyümeye devam ediyor. Çekimleri Kıbrıs'ta başlayan dizinin son sürprizi ise hem TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'tan hem de atv'nin tarih dizisi Kuruluş Orhan'dan yakından tanıdığımız bir oyuncu oldu. Sekiz bölümlük hikâyeye konuk olarak dahil olan ismin canlandıracağı karakter de şimdiden merak konusu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Mustafa Açılan, Teşkilat'taki Çetin ve Kuruluş Orhan'daki Andreas rolleriyle izleyicinin hafızasına kazındı.
Mustafa Açılan, Eşref Tek'te kumarhane sahibinin kardeşi Sadi'yi canlandıracak ve iki bölümde görünecek.
Eşref Tek'in aralıkta Prime Video'da başlaması beklenirken kadroya peş peşe yeni isimler ekleniyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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