Teşkilat ve Kuruluş: Orhan Oyuncusu Eşref Tek Dizisine Dahil Oldu

22 Şubat 1987'de İstanbul'da doğan Mustafa Açılan, 2016'dan bu yana dizi ve filmlerde rol alıyor; geniş kitlenin onu ilk kez fark ettiği yapım ise Züleyha'nın üvey ağabeyi Veli'yi canlandırdığı Bir Zamanlar Çukurova oldu.

Asıl çıkışını TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta yakalayan oyuncu, yetimhanede büyüyen, gözü kara ve öfkesine yenik düşen Çetin Köroğlu karakteriyle dizinin en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Bu yılın şubat ayında ise atv'nin tarih dizisi Kuruluş Orhan'a 'Makedonyalı Gladyatör' lakaplı Andreas olarak katılarak bambaşka bir dünyaya adım attı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Babamın Günahları, Annem Ankara, Kanıt Ateş Üstünde ve Gözleri KaraDeniz de Mustafa Açılan'ın oynadığı diziler arasında yer alıyor. Bu kadar farklı karakterin ardından oyuncunun yolu, bu kez çok konuşulan bir dijital projeyle kesişti.