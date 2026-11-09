Barış Murat Yağcı "Hak Etmedi" Demişti: Cemal Can Canseven, Şampiyonluğuna Yapılan Eleştirilere Yanıt Verdi!
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Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven, finalde karşı karşıya geldiği Barış Murat Yağcı'nın geçtiğimiz ay 'hak etmedi' çıkışıyla yeniden alevlenen tartışmaya yanıt verdi. Sarp Bozkurt'un sunduğu Acı Sohbet'e konuk olan ünlü yarışmacı, yıllardır konuşulan o finalde neler yaşadığını anlatırken şampiyonluğunu eleştirenlere de dikkat çeken bir çağrıda bulundu.
Cemal Can Canseven, Survivor 2020 finalinde Barış Murat Yağcı'yı geride bırakarak şampiyon olmuştu.
Cemal Can, canlı yayındaki son yarışta bacaklarının tutmadığını ve ağlama krizleri yaşadığını anlattı.
Cemal Can Canseven, Survivor'ı hayatındaki büyüme hikâyesi olarak gördüğünü ve adadan değişerek döndüğünü söyledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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