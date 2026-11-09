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Barış Murat Yağcı "Hak Etmedi" Demişti: Cemal Can Canseven, Şampiyonluğuna Yapılan Eleştirilere Yanıt Verdi!

Barış Murat Yağcı "Hak Etmedi" Demişti: Cemal Can Canseven, Şampiyonluğuna Yapılan Eleştirilere Yanıt Verdi!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
09.11.2026 - 08:39
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Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven, finalde karşı karşıya geldiği Barış Murat Yağcı'nın geçtiğimiz ay 'hak etmedi' çıkışıyla yeniden alevlenen tartışmaya yanıt verdi. Sarp Bozkurt'un sunduğu Acı Sohbet'e konuk olan ünlü yarışmacı, yıllardır konuşulan o finalde neler yaşadığını anlatırken şampiyonluğunu eleştirenlere de dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Kaynak: ACN Digital - Sarp Bozkurt'la Acı Sohbet

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Cemal Can Canseven, Survivor 2020 finalinde Barış Murat Yağcı'yı geride bırakarak şampiyon olmuştu.

Cemal Can Canseven, Survivor 2020 finalinde Barış Murat Yağcı'yı geride bırakarak şampiyon olmuştu.

Survivor 2020'de adadaki mücadelesiyle ekran başındaki izleyicinin gönlünü kazanan Cemal Can Canseven, finalde Barış Murat Yağcı ile kozlarını paylaşmış ve halk oylamasının sonucunda kupayı kaldırmıştı. Yarışmanın ardından modellik ve sunuculuk yaparak adını sık sık duyuran Cemal Can, Exxen'de Aleyna Tilki ile başrolü paylaştığı İşte Bu Benim Masalım ile oyunculuğa da adım atmıştı.

Aradan geçen yıllara rağmen kapanmayan o final, geçtiğimiz ay Barış Murat Yağcı'nın Ecem Dinçkal'ın programında söyledikleriyle yeniden gündemin tam ortasına oturdu. Barış Murat, 'Cemal'in şampiyon olduğu dönem, bence çok hak ettiğini düşünmüyorum' diyerek oylamada 'son 15 dakikaya kadar' önde olduğunu iddia etmişti.

Cemal Can, canlı yayındaki son yarışta bacaklarının tutmadığını ve ağlama krizleri yaşadığını anlattı.

Cemal Can, canlı yayındaki son yarışta bacaklarının tutmadığını ve ağlama krizleri yaşadığını anlattı.

Barış Murat'ın bu iddiaları Acı Sohbet'te de soruldu ve Cemal Can, şampiyonluğunun hâlâ tartışılmasına '6 yıl geçti üstünden Allah aşkına. Her şeyin bir zaman aşımı olması lazım bence' sözleriyle tepki gösterdi. Finalden önce canlı yayında oynatılan yarışı hatırlatan ünlü yarışmacı, kazananın İstanbul'daki final koltuğuna oturacağının açıklandığını ve o bileti kendi emeğiyle aldığını anlattı.

O parkurda yaşadıklarını 'Mahvoldum yarışta... Bacaklarım tutmuyordu. Ağlama krizleri yaşadım orada' diye anlatan Cemal Can, finalin noter huzurunda yapılan SMS oylamasıyla belirlendiğinin de altını çizdi. Sonuç tersine dönseydi rakibine saygı duyacağını söyleyen şampiyon, 'Saygı duymak gerekiyor bence' diyerek tartışmanın yıllar sonra yeniden açılmasını adada yaşanan güzel günlere bir saygısızlık gibi gördüğünü de ekledi.

Cemal Can Canseven, Survivor'ı hayatındaki büyüme hikâyesi olarak gördüğünü ve adadan değişerek döndüğünü söyledi.

Cemal Can Canseven, Survivor'ı hayatındaki büyüme hikâyesi olarak gördüğünü ve adadan değişerek döndüğünü söyledi.

Cemal Can'ın saygı çağrısına Sarp Bozkurt da kendi mesleğinden bir örnekle eşlik etti ve bazı oyuncuların 'Yeteneksiz bu, neden bu oynuyor' yorumlarıyla eleştirildiğini hatırlattı. Bu sözlere 'O zaman yap... O zaman harekete geç. Herkesin bir yolculuğu var' diye karşılık veren Cemal Can, Survivor'ın hayatını nasıl değiştirdiği sorusunda ise yarışmaya katılmadan önce bir amacı olmadığını ve adayı kendi büyüme hikâyesi olarak gördüğünü anlattı.

Açlıkla sınandığı, ailesini özlediği, sevinci ve hüznü bir arada yaşadığı günleri herkesin gözü önünde geçirdiğini söyleyen ünlü yarışmacı, adadan daha affedici ve insanları daha kolay kabullenen biri olarak döndüğünü sözlerine ekledi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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