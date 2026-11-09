Barış Murat Yağcı "Hak Etmedi" Demişti: Cemal Can Canseven, Şampiyonluğuna Yapılan Eleştirilere Yanıt Verdi!

Survivor 2020'de adadaki mücadelesiyle ekran başındaki izleyicinin gönlünü kazanan Cemal Can Canseven, finalde Barış Murat Yağcı ile kozlarını paylaşmış ve halk oylamasının sonucunda kupayı kaldırmıştı. Yarışmanın ardından modellik ve sunuculuk yaparak adını sık sık duyuran Cemal Can, Exxen'de Aleyna Tilki ile başrolü paylaştığı İşte Bu Benim Masalım ile oyunculuğa da adım atmıştı.

Aradan geçen yıllara rağmen kapanmayan o final, geçtiğimiz ay Barış Murat Yağcı'nın Ecem Dinçkal'ın programında söyledikleriyle yeniden gündemin tam ortasına oturdu. Barış Murat, 'Cemal'in şampiyon olduğu dönem, bence çok hak ettiğini düşünmüyorum' diyerek oylamada 'son 15 dakikaya kadar' önde olduğunu iddia etmişti.