'Muş' Cevabıyla Hafızalara Kazınan İlk İnternet Fenomenlerinden Melek Subaşı'nın Eşi Yine Boşanma Davası Açtı!

Melek Subaşı'nın adı, Yalçın Çakır'ın Flash TV'de sunduğu programa eşi Şefik Subaşı ile birlikte konuk olduğu günden beri unutulmadı. Yayında eşine bağırıp hakaretler yağdıran, bir noktada da bayılan Subaşı'nın görüntüleri internette elden ele dolaştı ve tıklanma rekorları kırdı. Programın 'Yalan Testi' bölümünde doğum tarihi sorulduğunda verdiği 'Muş' cevabı ise kuşaktan kuşağa aktarılan bir capse dönüştü, Subaşı'yı yapay zekâyla İngilizce konuşturan videolar bile sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü görüntülerin perde arkası da en az kendileri kadar konuşuldu. Subaşı, programdan sonra hayatının alt üst olduğunu ve eşinin 'rezil oldum' diyerek evi terk ettiğini anlattı, kendisine verilen yardım sözünün tutulmadığını öne sürerek Flash TV ve Yalçın Çakır'a tazminat davası da açtı. Çiftin evliliği ise bu süreçte Şefik Subaşı'nın açtığı boşanma davasıyla mahkemeye taşındı.