'Muş' Cevabıyla Hafızalara Kazınan İlk İnternet Fenomenlerinden Melek Subaşı'nın Eşi Yine Boşanma Davası Açtı!
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Flash TV'de Yalçın Çakır'ın programındaki görüntüleriyle internetin ilk fenomenlerinden biri olan Melek Subaşı, yıllar sonra yeniden mahkemelik oldu. 35 yıllık eşi Şefik Subaşı, ilk boşanma davasını kaybetmesinin ardından bu kez İstanbul'da yeni bir dava açtı. Dilekçede yer alan ifadeler, sosyal medyanın yıllardır konuştuğu çiftin evliliğinin uzun zamandır nasıl sürdüğünü de ortaya koydu.
Kaynak: Hürriyet
Melek Subaşı, Flash TV'deki Yalan Testi'nde verdiği 'Muş' cevabıyla yıllarca hafızalardan silinmedi.
Çiftin fenomen olduğu yayını buradan izleyebilirsiniz:
Şefik Subaşı'nın ilk boşanma davası, mahkemenin onu ağır kusurlu bulmasıyla reddedilmişti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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