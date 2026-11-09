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'Muş' Cevabıyla Hafızalara Kazınan İlk İnternet Fenomenlerinden Melek Subaşı'nın Eşi Yine Boşanma Davası Açtı!

'Muş' Cevabıyla Hafızalara Kazınan İlk İnternet Fenomenlerinden Melek Subaşı'nın Eşi Yine Boşanma Davası Açtı!

Boşanma
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
09.11.2026 - 10:39
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Flash TV'de Yalçın Çakır'ın programındaki görüntüleriyle internetin ilk fenomenlerinden biri olan Melek Subaşı, yıllar sonra yeniden mahkemelik oldu. 35 yıllık eşi Şefik Subaşı, ilk boşanma davasını kaybetmesinin ardından bu kez İstanbul'da yeni bir dava açtı. Dilekçede yer alan ifadeler, sosyal medyanın yıllardır konuştuğu çiftin evliliğinin uzun zamandır nasıl sürdüğünü de ortaya koydu.

Kaynak: Hürriyet

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Melek Subaşı, Flash TV'deki Yalan Testi'nde verdiği 'Muş' cevabıyla yıllarca hafızalardan silinmedi.

Melek Subaşı, Flash TV'deki Yalan Testi'nde verdiği 'Muş' cevabıyla yıllarca hafızalardan silinmedi.

Melek Subaşı'nın adı, Yalçın Çakır'ın Flash TV'de sunduğu programa eşi Şefik Subaşı ile birlikte konuk olduğu günden beri unutulmadı. Yayında eşine bağırıp hakaretler yağdıran, bir noktada da bayılan Subaşı'nın görüntüleri internette elden ele dolaştı ve tıklanma rekorları kırdı. Programın 'Yalan Testi' bölümünde doğum tarihi sorulduğunda verdiği 'Muş' cevabı ise kuşaktan kuşağa aktarılan bir capse dönüştü, Subaşı'yı yapay zekâyla İngilizce konuşturan videolar bile sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü görüntülerin perde arkası da en az kendileri kadar konuşuldu. Subaşı, programdan sonra hayatının alt üst olduğunu ve eşinin 'rezil oldum' diyerek evi terk ettiğini anlattı, kendisine verilen yardım sözünün tutulmadığını öne sürerek Flash TV ve Yalçın Çakır'a tazminat davası da açtı. Çiftin evliliği ise bu süreçte Şefik Subaşı'nın açtığı boşanma davasıyla mahkemeye taşındı.

Çiftin fenomen olduğu yayını buradan izleyebilirsiniz:

Şefik Subaşı'nın ilk boşanma davası, mahkemenin onu ağır kusurlu bulmasıyla reddedilmişti.

Şefik Subaşı'nın ilk boşanma davası, mahkemenin onu ağır kusurlu bulmasıyla reddedilmişti.

Melek Subaşı'nın kocası Şefik Subaşı, 10 yıl önce Muş Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak ilk boşanma davasını açtı. Dilekçesinde eşinin psikolojik sorunları olduğunu, uzun yıllardır ayrı yaşadıklarını ve bu dönemde başka bir kadınla resmi olmayan bir birliktelik kurduğunu, bu ilişkiden de iki çocuğu olduğunu anlattı. Şiddetli geçimsizlik ve terk gerekçesiyle boşanmak isteyen eşine karşı Melek Subaşı ise evlilikteki sorunların kaynağının eşinin şiddeti, hakaretleri ve ilgisizliği olduğunu savundu, sorumsuzluğu yüzünden evine haciz geldiğini de dile getirerek davanın reddini istedi.

Mahkeme, evliyken başka bir kadınla yaşayan ve eşinin eve dönmesi için gerekli koşulları sağlamayan Şefik Subaşı'nı ağır kusurlu buldu ve davayı reddetti. Bu kararın ardından Subaşı, İstanbul Aile Mahkemesi'nin kapısını çalarak 'fiili ayrılık' gerekçesiyle yeni bir boşanma davası açtı. Dilekçede çiftin ortak hayatının 2009'dan bu yana fiilen sona erdiği belirtildi ve 'yalnızca kâğıt üzerinde varlığını sürdüren, fiilen ve ruhen tamamen sona ermiş' bu evlilikte korunmaya değer bir yarar kalmadığı ifade edilerek boşanmalarına karar verilmesi talep edildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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