Ruhun Türkiye'nin Hangi Kentine Ait?

'Çantada keklik mi yoksa gurbet kuşun musun?' demeye geldik! Sabah uyanır uyanmaz için çay mı çekiyor yoksa espresso ile mi hayata bağlanıyorsun? Adımların tarihi sokaklarda mı yankılanmalı, yoksa dalga sesleriyle mi ritim tutmalı?

Kimisi İstanbul'un kaosuyla nefes alır, kimisi Ege'nin huzurunda saatleri unutup çiğdem (ya da çekirdek!) çitlemek ister.

Hazırsan simitler çaylar söylendi, biletler kesildi! Ruhunun asıl memleketini öğrenmek için testi çöz, içindeki gizli şehri hemen keşfet! 🚀✨