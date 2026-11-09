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Ruhun Türkiye'nin Hangi Kentine Ait?

Ruhun Türkiye'nin Hangi Kentine Ait?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
09.11.2026 - 10:47
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'Çantada keklik mi yoksa gurbet kuşun musun?' demeye geldik! Sabah uyanır uyanmaz için çay mı çekiyor yoksa espresso ile mi hayata bağlanıyorsun? Adımların tarihi sokaklarda mı yankılanmalı, yoksa dalga sesleriyle mi ritim tutmalı?

Kimisi İstanbul'un kaosuyla nefes alır, kimisi Ege'nin huzurunda saatleri unutup çiğdem (ya da çekirdek!) çitlemek ister. 

Hazırsan simitler çaylar söylendi, biletler kesildi! Ruhunun asıl memleketini öğrenmek için testi çöz, içindeki gizli şehri hemen keşfet! 🚀✨

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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