Galatasaray Efsanelerinden Prekazi Hayatını Kaybetti
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Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Cevad Prekazi, 69 yaşında yaşamını yitirdi. Sarı-kırmızılı kulüpte sergilediği performans ve kazandığı başarılarla taraftarların hafızasında yer edinen efsane futbolcunun vefat haberi, spor dünyasını yasa boğdu.
Adını futbol tarihine yazdırdı.
Acı haberi kulübü Partizan duyurdu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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