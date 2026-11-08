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Galatasaray Efsanelerinden Prekazi Hayatını Kaybetti

Galatasaray Efsanelerinden Prekazi Hayatını Kaybetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.11.2026 - 23:35
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Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Cevad Prekazi, 69 yaşında yaşamını yitirdi. Sarı-kırmızılı kulüpte sergilediği performans ve kazandığı başarılarla taraftarların hafızasında yer edinen efsane futbolcunun vefat haberi, spor dünyasını yasa boğdu.

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Adını futbol tarihine yazdırdı.

Adını futbol tarihine yazdırdı.

1985 yılında Hajduk Split'ten Galatasaray'a transfer olan Cevad Prekazi, 1991'e kadar altı sezon boyunca sarı-kırmızılı formayı giydi. Takımın lig şampiyonluklarında ve Avrupa kupalarındaki çıkışında önemli pay sahibi olan Prekazi, özellikle frikik golleri ve asistleriyle ön plana çıktı.

Galatasaray kariyerinde 229 karşılaşmaya çıkan Sırp futbolcu, 44 gol ve 65 asistlik performans sergiledi. Prekazi, sarı-kırmızılı ekiple 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupa zaferi yaşadı.

Prekazi'nin kariyerindeki en unutulmaz anlardan biri, 1988 yılında Monaco'ya karşı oynanan UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde attığı frikik golü oldu. Bu golle Galatasaray'ın yarı finale yükselmesinde büyük rol oynayan efsane futbolcu, Türk futbolseverlerin hafızasında unutulmaz bir yer edindi.

Acı haberi kulübü Partizan duyurdu.

Acı haberi kulübü Partizan duyurdu.

Futbolu bıraktıktan sonra gençlerin gelişimine odaklanan Prekazi, son olarak Partizan'ın alt yapı takımlarında maç analizleri yaparak gençlere katkı sağlıyordu. 

Acı haberi Partizan resmi hesaplarından duyurdu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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