Galatasaray Efsanelerinden Prekazi Hayatını Kaybetti

1985 yılında Hajduk Split'ten Galatasaray'a transfer olan Cevad Prekazi, 1991'e kadar altı sezon boyunca sarı-kırmızılı formayı giydi. Takımın lig şampiyonluklarında ve Avrupa kupalarındaki çıkışında önemli pay sahibi olan Prekazi, özellikle frikik golleri ve asistleriyle ön plana çıktı.

Galatasaray kariyerinde 229 karşılaşmaya çıkan Sırp futbolcu, 44 gol ve 65 asistlik performans sergiledi. Prekazi, sarı-kırmızılı ekiple 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupa zaferi yaşadı.

Prekazi'nin kariyerindeki en unutulmaz anlardan biri, 1988 yılında Monaco'ya karşı oynanan UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde attığı frikik golü oldu. Bu golle Galatasaray'ın yarı finale yükselmesinde büyük rol oynayan efsane futbolcu, Türk futbolseverlerin hafızasında unutulmaz bir yer edindi.