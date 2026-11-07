Galatasaray Maçı Öncesi Amedspor'un Dayanışma Gecesinde Tanıdık İsimler: Kişi Başı Davetiye 500 Bin Lira

Kulübün resmi sosyal medya hesabından 'Birlikte daha güçlüyüz' mesajıyla duyurulan organizasyonla Amedspor'un destekçi çevresini genişletmesi ve geleceğine yönelik kaynak oluşturması hedefleniyor. İstanbul'daki gece, kulübün dayanışma buluşmalarının ilk durağı olarak tanıtıldı.

Konuk listesi de en az ücret kadar dikkat çekti. Geceye siyasetçi Ahmet Türk, Yeniden Refah Partisi'nden Halis Kahriman, sanatçılar Rojda ve Mikail Aslan, oyuncu Ferit Kaya ile sosyal medyada 'Ebo' lakabıyla tanınan İbrahim Tilaver katıldı. Kulüp tarafında ise Başkan Nahit Eren ve ikinci başkanın yanı sıra teknik direktör Besnik Hasi de organizasyonda yer aldı.