Galatasaray Maçı Öncesi Amedspor'un Dayanışma Gecesinde Tanıdık İsimler: Kişi Başı Davetiye 500 Bin Lira
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Süper Lig'de zirve yarışının içinde yer alan Amedspor, bu akşam Galatasaray'a konuk olmadan önce İstanbul'da dikkat çeken bir dayanışma gecesine imza attı. Ortaköy'deki tarihi Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen organizasyonda kişi başı davetiye bedelinin 500 bin lira olduğu öğrenildi. Geceye siyaset, sanat ve sosyal medya dünyasından tanıdık isimler katıldı.
Amedspor'un dayanışma gecesinde kişi başı ücret 500 bin TL olarak belirlendi.
Geceye ünlü isimler katıldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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