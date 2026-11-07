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Galatasaray Maçı Öncesi Amedspor'un Dayanışma Gecesinde Tanıdık İsimler: Kişi Başı Davetiye 500 Bin Lira

Galatasaray Maçı Öncesi Amedspor'un Dayanışma Gecesinde Tanıdık İsimler: Kişi Başı Davetiye 500 Bin Lira

galatasaray
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
07.11.2026 - 10:32
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Süper Lig'de zirve yarışının içinde yer alan Amedspor, bu akşam Galatasaray'a konuk olmadan önce İstanbul'da dikkat çeken bir dayanışma gecesine imza attı. Ortaköy'deki tarihi Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen organizasyonda kişi başı davetiye bedelinin 500 bin lira olduğu öğrenildi. Geceye siyaset, sanat ve sosyal medya dünyasından tanıdık isimler katıldı.

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Amedspor'un dayanışma gecesinde kişi başı ücret 500 bin TL olarak belirlendi.

Amedspor'un dayanışma gecesinde kişi başı ücret 500 bin TL olarak belirlendi.

Kulübe maddi destek sağlamak ve taraftarlar arasındaki dayanışmayı büyütmek amacıyla planlanan gece, 6 Kasım Cuma akşamı Beşiktaş Ortaköy'deki Esma Sultan Yalısı'nda yapıldı. Organizasyonu asıl konuşulur hale getiren ise katılım bedeli oldu. Etkinlik öncesinde davetlilere gönderilen mesajda, kişi başı ücretin 500 bin lira olarak belirlendiği ifade edilmişti.

Davetiyede yalnızca ücret bilgisi yer almadı. Katılımcılara, Diyarbakır temsilcisinin bu akşam Galatasaray'la oynayacağı lig maçı için birer bilet verileceği de duyuruldu. Böylece yalıdaki geceye katılanlar, ertesi gün RAMS Park'ta tribünde yerlerini alabilecek.

Geceye ünlü isimler katıldı.

Geceye ünlü isimler katıldı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından 'Birlikte daha güçlüyüz' mesajıyla duyurulan organizasyonla Amedspor'un destekçi çevresini genişletmesi ve geleceğine yönelik kaynak oluşturması hedefleniyor. İstanbul'daki gece, kulübün dayanışma buluşmalarının ilk durağı olarak tanıtıldı.

Konuk listesi de en az ücret kadar dikkat çekti. Geceye siyasetçi Ahmet Türk, Yeniden Refah Partisi'nden Halis Kahriman, sanatçılar Rojda ve Mikail Aslan, oyuncu Ferit Kaya ile sosyal medyada 'Ebo' lakabıyla tanınan İbrahim Tilaver katıldı. Kulüp tarafında ise Başkan Nahit Eren ve ikinci başkanın yanı sıra teknik direktör Besnik Hasi de organizasyonda yer aldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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