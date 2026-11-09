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Alice Huang Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Nvidia CEO'su Jensen Huang ile Adı Geçen İsim Çin Ajanı mı?

Alice Huang Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Nvidia CEO'su Jensen Huang ile Adı Geçen İsim Çin Ajanı mı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 10:30
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Dünyanın en değerli şirketlerinden Nvidia'nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, Çin istihbaratının hedefi olduğu iddiasıyla gündemde. İddianın merkezinde Singapur merkezli Megaspeed şirketinin eski yöneticisi Alice Huang var. ABD'li istihbarat yetkilileri, Alice Huang'ın Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı için çalıştığını düşünüyor.

Nvidia yönetim kurulu 8 Kasım'da bağımsız bir soruşturma başlattığını duyurdu. Jensen Huang da çalışanlarına gönderdiği mesajda eşini aldattığını kabul edip özür diledi. Huang mesajında kadının adını vermedi.

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Alice Huang kimdir, kaç yaşında, nereli?

Alice Huang kimdir, kaç yaşında, nereli?

Alice Huang, Çin vatandaşı bir iş kadını. Huang Le adıyla da biliniyor. Yaşı ve doğduğu şehir kamuoyuyla paylaşılmadı. AFP'nin aktarımına göre Alice Huang hakkında kamuya açık bilgi oldukça sınırlı.

Alice Huang, Singapur merkezli veri merkezi şirketi Megaspeed International'ın üst düzey yöneticisiydi. Şirket, yapay zeka modellerini eğitmek isteyen şirketlere işlem gücü kiralıyor. New York Times'ın haberine göre Megaspeed, son iki yılda Nvidia'dan 4,8 milyar doları aşkın çip satın aldı ve Güneydoğu Asya'daki en büyük Nvidia müşterilerinden biri oldu. Şirketin eski adı 7Road International.

CBS News, Alice Huang'ın Megaspeed'den önce Çin'de televizyon muhabirliği yaptığını aktarıyor. Çin'deki bir fon veri tabanında yer alan kısa profilde ise HSBC bankasında ve CCTV ile Hunan TV'de çalıştığı yazıyor. AFP bu profili doğrulayamadığını belirtti. Alice Huang ile Jensen Huang'ın soyadı aynı olsa da aralarında akrabalık yok.

Alice Huang Çin ajanı mı, suçlamalar doğru mu?

Alice Huang Çin ajanı mı, suçlamalar doğru mu?

New York Times ve Wall Street Journal'ın haberlerine göre ABD'li yetkililer geçen yıl Alice Huang'ın Jensen Huang'ı hedef alan bir casus olduğu sonucuna vardı. NBC News'e konuşan bir kaynak da ABD istihbaratının Alice Huang'ı Çin casusu olarak belirlediğini ve Jensen Huang ile ilişkisi olduğunu söyledi. Financial Times ise ABD hükümetinin ikili arasında romantik bir ilişki olduğuna inandığını yazdı.

Suçlamalar şimdilik istihbarat değerlendirmesi ve basın haberlerine dayanıyor. Alice Huang hakkında açılmış bir dava ya da iddianame bulunmuyor. Alice Huang da haberlerle ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi. Çin, iddiaları 'asılsız spekülasyon' olarak nitelendirdi.

ABD hükümeti Megaspeed'i 2024'ten bu yana Nvidia çiplerini Çin'e yönlendirme ihtimali nedeniyle inceliyor. Singapur makamlarının da şirketi soruşturduğu ve 2025'te Alice Huang'ı sorguladığı bildirildi. Megaspeed ise yasa dışı çip transferine karıştığı iddialarını reddetmişti.

Nvidia yönetim kurulu, şirket sırlarının ya da ulusal güvenliğin tehlikeye girdiğine dair bir işaret olmadığını açıkladı. Jensen Huang da daha önce Alice Huang ile görüşmelerinin Megaspeed ile ilgili olduğunu ve tamamen normal olduğunu söylemişti. ABD Başkanı Donald Trump ise Jensen Huang'a tam destek verdi ve CEO'luk görevinde kalması gerektiğini söyledi.

Alice Huang ile Jensen Huang evli mi, boşandı mı?

Alice Huang ile Jensen Huang evli mi, boşandı mı?

Alice Huang ile Jensen Huang hiç evlenmedi. Jensen Huang'ın eşi Lori Huang. Çift, Oregon Eyalet Üniversitesi'nde öğrenciyken tanıştı ve iki çocukları var.

Jensen Huang, 8 Kasım'da çalışanlarına gönderdiği mesajda eşini aldattığını kabul etti, eşinden ve çocuklarından özür diledi. Huang, 'Aileme, sizi seviyorum. Özür dilemenin yaptığımı geri almayacağını biliyorum. Ailemizin iyileşeceğini ve zamanla güveninizi yeniden kazanabileceğimi umuyorum' diye yazdı. Jensen Huang ile eşi Lori Huang'ın boşandığına dair bir açıklama ya da haber bulunmuyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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