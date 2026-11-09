Alice Huang Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Nvidia CEO'su Jensen Huang ile Adı Geçen İsim Çin Ajanı mı?

New York Times ve Wall Street Journal'ın haberlerine göre ABD'li yetkililer geçen yıl Alice Huang'ın Jensen Huang'ı hedef alan bir casus olduğu sonucuna vardı. NBC News'e konuşan bir kaynak da ABD istihbaratının Alice Huang'ı Çin casusu olarak belirlediğini ve Jensen Huang ile ilişkisi olduğunu söyledi. Financial Times ise ABD hükümetinin ikili arasında romantik bir ilişki olduğuna inandığını yazdı.

Suçlamalar şimdilik istihbarat değerlendirmesi ve basın haberlerine dayanıyor. Alice Huang hakkında açılmış bir dava ya da iddianame bulunmuyor. Alice Huang da haberlerle ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi. Çin, iddiaları 'asılsız spekülasyon' olarak nitelendirdi.

ABD hükümeti Megaspeed'i 2024'ten bu yana Nvidia çiplerini Çin'e yönlendirme ihtimali nedeniyle inceliyor. Singapur makamlarının da şirketi soruşturduğu ve 2025'te Alice Huang'ı sorguladığı bildirildi. Megaspeed ise yasa dışı çip transferine karıştığı iddialarını reddetmişti.

Nvidia yönetim kurulu, şirket sırlarının ya da ulusal güvenliğin tehlikeye girdiğine dair bir işaret olmadığını açıkladı. Jensen Huang da daha önce Alice Huang ile görüşmelerinin Megaspeed ile ilgili olduğunu ve tamamen normal olduğunu söylemişti. ABD Başkanı Donald Trump ise Jensen Huang'a tam destek verdi ve CEO'luk görevinde kalması gerektiğini söyledi.