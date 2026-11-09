Alice Huang Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Nvidia CEO'su Jensen Huang ile Adı Geçen İsim Çin Ajanı mı?
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Dünyanın en değerli şirketlerinden Nvidia'nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, Çin istihbaratının hedefi olduğu iddiasıyla gündemde. İddianın merkezinde Singapur merkezli Megaspeed şirketinin eski yöneticisi Alice Huang var. ABD'li istihbarat yetkilileri, Alice Huang'ın Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı için çalıştığını düşünüyor.
Nvidia yönetim kurulu 8 Kasım'da bağımsız bir soruşturma başlattığını duyurdu. Jensen Huang da çalışanlarına gönderdiği mesajda eşini aldattığını kabul edip özür diledi. Huang mesajında kadının adını vermedi.
Alice Huang kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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