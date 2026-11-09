Okyanusun Ortasına Beton Kubbe Koydular: Altında Saklıyorlar
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Pasifik Okyanusu'ndaki Marshall Adaları'nda, Enewetak Atolü'nün Runit Adası'nda dev bir beton kubbe duruyor. Uzaktan bakınca kumsala bırakılmış bir uzay gemisini andıran kubbenin altında, ABD'nin nükleer denemelerinden geriye kalan radyoaktif toprak ve enkaz saklı.
ABD, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1.000'den fazla nükleer deneme yaptı. Denemelerin 100'den fazlası Pasifik'teki adalarda gerçekleşti.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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