Okyanusun Ortasına Beton Kubbe Koydular: Altında Saklıyorlar

1977'de adalardaki radyasyonu temizlemek için büyük bir çalışma başladı. Askerler üç yıl boyunca adalardan topladıkları 85 bin metreküpten fazla kirli toprağı ve enkazı çimentoyla karıştırdı. Karışım, Runit Adası'nın kuzeyindeki 9 metre derinliğinde ve 107 metre genişliğindeki bir kratere gömüldü. Krater, 5 Mayıs 1958'de patlatılan ve 'Cactus' adı verilen 18 kilotonluk bir bombadan kalmıştı.

Atığın üstü, her biri 46 santimetre kalınlığında 358 beton panelden oluşan bir kubbeyle kapatıldı. Temizlik çalışmasının toplam maliyeti 239 milyon doları buldu. Kubbe tamamlandıktan sonra ABD hükümeti 1980'de atolün güney ve batısındaki adaların yaşanabilir olduğunu açıkladı. Enewetak halkı da aynı yıl adalarına geri döndü.