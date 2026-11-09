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Okyanusun Ortasına Beton Kubbe Koydular: Altında Saklıyorlar

Okyanusun Ortasına Beton Kubbe Koydular: Altında Saklıyorlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 10:41
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Pasifik Okyanusu'ndaki Marshall Adaları'nda, Enewetak Atolü'nün Runit Adası'nda dev bir beton kubbe duruyor. Uzaktan bakınca kumsala bırakılmış bir uzay gemisini andıran kubbenin altında, ABD'nin nükleer denemelerinden geriye kalan radyoaktif toprak ve enkaz saklı.

ABD, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1.000'den fazla nükleer deneme yaptı. Denemelerin 100'den fazlası Pasifik'teki adalarda gerçekleşti.

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Hidrojen bombası koca bir adacığı haritadan sildi

Hidrojen bombası koca bir adacığı haritadan sildi

Enewetak, Pasifik Okyanusu'nda 40 adadan oluşan büyük bir mercan atolü. Bikini Atolü'nün 305 kilometre batısında yer alıyor. Atol, İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Japonya'nın kontrolündeydi. ABD atolü ele geçirdikten sonra burada büyük bir deniz üssü kurdu, ardından ada halkını başka yerlere taşıdı ve nükleer denemeler başladı.

1948 ile 1958 arasında Enewetak'ta 43 nükleer deneme yapıldı. Dünyanın ilk hidrojen bombası da 1952'de burada patlatıldı. Ivy Operasyonu kapsamındaki patlama, Elugelab adındaki adacığı tamamen buharlaştırdı.

Kirli toprak bir bomba çukuruna gömüldü

Kirli toprak bir bomba çukuruna gömüldü

1977'de adalardaki radyasyonu temizlemek için büyük bir çalışma başladı. Askerler üç yıl boyunca adalardan topladıkları 85 bin metreküpten fazla kirli toprağı ve enkazı çimentoyla karıştırdı. Karışım, Runit Adası'nın kuzeyindeki 9 metre derinliğinde ve 107 metre genişliğindeki bir kratere gömüldü. Krater, 5 Mayıs 1958'de patlatılan ve 'Cactus' adı verilen 18 kilotonluk bir bombadan kalmıştı.

Atığın üstü, her biri 46 santimetre kalınlığında 358 beton panelden oluşan bir kubbeyle kapatıldı. Temizlik çalışmasının toplam maliyeti 239 milyon doları buldu. Kubbe tamamlandıktan sonra ABD hükümeti 1980'de atolün güney ve batısındaki adaların yaşanabilir olduğunu açıkladı. Enewetak halkı da aynı yıl adalarına geri döndü.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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