Galatasaray Paylaşımı Sildi: Amedspor Maçı Sonrası Tartışmalı Paylaşım İçin Açıklama Geldi
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Galatasaray’ın lisanslı ürün mağazası GSStore’un Amedspor maçının ardından yayınladığı forma tanıtım videosu, “sarı torba”yı çağrıştırdığı iddiasıyla tepki çekti. Video kısa süre sonra kaldırıldı ve mağazadan açıklama geldi.
İşte detaylar...
Süper Lig’in 11. haftasında dün akşam RAMS Park Arena’da oynanan maçı Galatasaray 4-3 kazandı.
Paylaşımı kaldıran GSStore, videoda kullanılan altın renkli pelur kâğıt görselin farklı şekilde yorumlandığını belirtti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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