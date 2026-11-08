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Galatasaray Paylaşımı Sildi: Amedspor Maçı Sonrası Tartışmalı Paylaşım İçin Açıklama Geldi

Galatasaray Paylaşımı Sildi: Amedspor Maçı Sonrası Tartışmalı Paylaşım İçin Açıklama Geldi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.11.2026 - 12:30
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Galatasaray’ın lisanslı ürün mağazası GSStore’un Amedspor maçının ardından yayınladığı forma tanıtım videosu, “sarı torba”yı çağrıştırdığı iddiasıyla tepki çekti. Video kısa süre sonra kaldırıldı ve mağazadan açıklama geldi. 

İşte detaylar...

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Süper Lig’in 11. haftasında dün akşam RAMS Park Arena’da oynanan maçı Galatasaray 4-3 kazandı.

Süper Lig’in 11. haftasında dün akşam RAMS Park Arena’da oynanan maçı Galatasaray 4-3 kazandı.

GSStore, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından sarı-kırmızılıların son golünü atan Barış Alper Yılmaz için bir forma tanıtım videosu paylaştı.

Videonun başındaki görüntü, “sarı torba”yı çağrıştırdığı iddiasıyla Amedspor taraftarının tepkisini çekti.

Paylaşımı kaldıran GSStore, videoda kullanılan altın renkli pelur kâğıt görselin farklı şekilde yorumlandığını belirtti.

Paylaşımı kaldıran GSStore, videoda kullanılan altın renkli pelur kâğıt görselin farklı şekilde yorumlandığını belirtti.

Açıklamada, “Söz konusu görsel, yalnızca ürünün özel ambalaj tasarımının bir parçası olup bunun dışında herhangi bir anlam veya mesaj taşımamaktadır” ifadelerine yer verildi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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