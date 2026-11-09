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17 Kasım 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket 17 Kasım 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

oinkal
oinkal - Onedio Editörü
09.11.2026 - 10:38
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17 Kasım 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM kataloğunda bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Namet Dana Kangal Sucuk 500 g 319 TL

Namet Dana Kangal Sucuk 500 g 319 TL
  • Sek %0,5 Yağlı Süt 1 L - 42,50 TL
  • Yörsan Tereyağı 700 g - 419 TL
  • Aknaz Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 g - 379 TL
  • Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g - 349 TL
  • Taciroğlu Yarım Yağlı Tulum Peyniri 250 g - 165 TL
  • Sek Zeytinli Kekikli Taze Peynir 150 g - 72,50 TL
  • Sek Çilekli Quark 140 g - 57,50 TL
  • Yörsan %0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g - 159 TL
  • Torku %3 Yağlı Yoğurt 3000 g - 209 TL
  • Yörsan Ayran 2 L - 84,50 TL
  • Pınar Denge Laktozsuz Süt 1 L - 64,50 TL
  • Alpro Yulaflı İçecek 1 L - 159 TL
  • Evelac Bol Proteinli Yarım Yağlı Laktozsuz Süt 1 L - 69,50 TL
  • Altınkılıç Ballı Muzlu Kefir 250 ml - 47,50 TL
  • Altınkılıç Yaban Mersinli Kefir 250 ml - 47,50 TL
  • Sek Yaban Mersinli Quark 250 ml - 79,50 TL
  • Banvit Piliç Tempura Nugget 700 g - 179 TL
  • Coquette Latte Pasta 600 g - 209 TL
  • Pek Food Ispanaklı Katmer Börek 580 g - 145 TL
  • Feast Elma Dilim Patates 1 kg - 119 TL
  • Superfresh Milföy Hamuru 1 kg - 154 TL
  • Akşeker Barbekü Soslu Dana Burger 500 g - 299 TL
  • Akşeker Soslu Dana Döner 500 g - 249 TL
  • Akşeker Dana Cheese & Steak 500 g - 249 TL
  • Akşeker Kuzu Doğranmış Kokoreç / Kuzu Halka Kokoreç 200 g - 199 TL
  • Akşeker Karma Çorba Çeşitleri 480 g - 129 TL
  • Akşeker Nohutlu Tavuk Pilav 250 g - 75 TL

Alsan Natürel Sızma Zeytinyağı 5 L 995 TL

Alsan Natürel Sızma Zeytinyağı 5 L 995 TL
  • Fide Ton Balığı 3x160 g - 165 TL
  • Filiz Makarna Çeşitleri 500 g - 28,50 TL
  • Pasta Veneta Tagliatelle Makarna 500 g - 72,50 TL
  • Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg - 275 TL
  • Saban Bulgur Çeşitleri 2,5 kg - 85 TL
  • Aly Tortilla Lavaş 450 g - 69 TL
  • Calve Ranch Sos XL 380 g - 89,50 TL
  • Tat Acılı Ketçap 390 g + Acılı Sriracha 350 g - 99,50 TL
  • Tat Domates Püresi 3x200 g - 49,50 TL
  • Gourmy Çeşni Çeşitleri 80-90 g - 49,50 TL
  • Today Çikolatalı Kruvasan 6x40 g - 85 TL
  • Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı 850 g - 499 TL
  • Crunch Tam Tahıl ve Pirinç Gevreği 650 g - 139 TL
  • İnci Tahin 1 kg - 159 TL
  • Şitoğlu Kış Pekmezi 1 kg - 149 TL
  • Swedent Çikolata Sos Çeşitleri 300 g - 169 TL
  • Bizim Paket Margarin 4x250 g - 159 TL
  • Dudomi Kore Usulü Körili Noodle 10x70 g - 119 TL
  • Kent Karbonat 1 kg - 75 TL
  • Dr. Oetker Panko 200 g - 55 TL
  • Dr. Oetker Galeta Unu 200 g - 39 TL
  • Dr. Oetker Mısır Unu 200 g - 23 TL

Peripella Kakaolu Fındık Kreması 350 g 199 TL

Peripella Kakaolu Fındık Kreması 350 g 199 TL
  • Kinder Joy Oyuncaklı Sürpriz Yumurta 20 g - 42,50 TL
  • Protein Ocn Ahududu Aromalı Kolajen 250 g - 449 TL
  • Protein Ocn Çikolatalı Kek Aromalı High Protein 400 g - 899 TL
  • Protein Ocn Çikolata Aromalı Mass Gainer 1,3 kg - 799 TL
  • Protein Ocn Aromasız Kreatin 750 g - 699 TL
  • Protein Ocn Kurabiye ve Krema Aromalı Pirinç Kreması 1,5 kg - 369 TL
  • Protein Ocn %100 Fıstık Ezmesi 330 g - 149 TL
  • Protein Ocn Multivitamin - 219 TL
  • Protein Ocn ZMA - 219 TL
  • Protein Ocn Vitamin D3 - 199 TL
  • Ülker Dankek Sütlü Çikolata Kaplamalı Vişne Soslu Kremalı Yaş Pasta 245 g - 109 TL
  • Eszet Sütlü İnce Çikolata 75 g - 79 TL
  • Sek Meyve Nektarı Çeşitleri 1 L - 59,50 TL
  • Relkon Sünger Bob Lisanslı Led Işık Oyuncaklı Lolipop Şeker 20 g - 89 TL
  • Ülker Badem Kraker 135 g - 35 TL
  • Bebeto Pick/Mix Karışık Yumuşak Şeker 650 g - 159 TL
  • Falım Karanfil Aromalı Şekersiz Sakız 5x7 g - 45 TL
  • Milka Fındıklı Pralin Çikolata 105 g - 159 TL
  • Eti Paykek Mozaik Kek 200 g - 45 TL
  • Ülker Hanımeller Frambuaz Soslu Kurabiye 3x94,5 g - 59 TL
  • Ülker Yupo Kola, Çilek ve Portakal Aromalı Lolipop Şeker 66 g - 33 TL
  • Yayla Popnays Yoğurt Bahçe Bitkileri Çeşnili Mısır & Pirinç Patlağı 34 g - 13 TL
  • Ülker Cocostar Sütlü Çikolatalı Hindistan Cevizli Gofret 32 g - 29,50 TL
  • Tibers Frambuaz Dolgulu Pankek 55 g - 27 TL
  • Züber Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 35 g - 69,50 TL
  • Ülker Laviva Sütlü Çikolata Dolgulu Yer Fıstıklı Bar 45 g - 29,50 TL
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