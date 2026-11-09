9-15 Kasım İstanbul Tiyatro Rehberi: Bu Hafta İzleyebileceğiniz 15 Oyun

Elizabeth Costello
J. M. Coetzee'nin Romancının Romanı adlı eserinden yola çıkan oyun, yazar Elizabeth Costello üzerinden entelektüelin sorumluluğunu ve yazarla eseri arasındaki ilişkiyi tartışıyor. Saim Güveloğlu'nun uyarlayıp yönettiği yapım, 30. İstanbul Tiyatro Festivali'ndeki prömiyerinin ardından yeniden sahneye çıkıyor.
Tarih: 18 Kasım Çarşamba, 20.30
Mekan: Paribu Art
Tür: Dram
Oyuncular: Tansu Biçer, Tülin Özen, Defne Koldaş, Sezer Arıçay
Süre: 90 dakika
Yaş sınırı: 13+
Ermiş
Halil Cibran'ın ölümsüz eseri, modern meddah anlatımıyla sahneye taşınıyor. On iki yıl yaşadığı liman kentinden ayrılmaya hazırlanan bilge adam, onu uğurlamaya gelenlerin aşk, evlilik, özgürlük ve ölüm üzerine sorularını yanıtlıyor. Meddah, oyun boyunca otuz farklı karaktere bürünüyor.
Şapkadaki Fil
Çocuk oyunundan ilham alan gösteride kişileri, olayları ve yerleri seyirci yazıyor, hangilerinin kullanılacağı da çekilişle belirleniyor. Levent Erden, seçilen başlıklardan sahnede o geceye özel bir hikaye kuruyor.
Sürüklenmiş
Beklemek üzerine kurulu oyun, birbirini çok özlerken ayrı düşen iki kardeşin hikayesini anlatıyor. Babalarla oğullar, kardeşlik, gidebilmek, suçluluk ve yas tutabilmek oyunun merkezinde duruyor. Başrollerde Tuğrul Tülek ve Rıza Kocaoğlu var.
Tarih: 24 Kasım Salı, 20.30
Mekan: Paribu Art
Tür: Dram
Oyuncular: Tuğrul Tülek, Rıza Kocaoğlu
Süre: 80 dakika
Yaş sınırı: 18+
Birbirimizi Hiç Göremeyecekmişiz
Sadece eğlenmek için başlayan bir oyun, beklenmedik bir olayla yerini sessizliğe ve sorulara bırakıyor. Oyun suçtan çok hazır olmadan büyümeyi, sorumluluk almayı ve çocukluğun ne zaman geride kaldığını sorguluyor.
Etekler ve Pantolonlar
Nurcan, kocasının onu aldattığını öğrenince yıllardır görmediği okul arkadaşı Aysel'in kapısını çalıyor ve intikam için yardım istiyor. İki kadın strateji kurarken kendi evliliklerini ve aile baskısıyla yaşadıkları hayatları sorgulamaya başlıyor. Ödüllü oyun yedinci sezonunda.
Tarih: 13 Kasım Cuma, 20.30
Mekan: Kartal Sanat Tiyatro Salonu
Tür: Komedi
Oyuncular: Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar, Kimya Gökçe Aytaç
Süre: 80 dakika
Yaş sınırı: 12+
İçimizdeki Şeytan
Sabahattin Ali'nin romanı tiyatro sahnesinde. Üçüncü sezonundaki yapım 250'yi aşkın gösterime ulaştı, Baykuş Edebiyat Dergisi Ödülleri'nde yılın tiyatro oyunu ve en iyi yönetmen ödüllerini aldı.
Tarih: 9 Kasım Pazartesi 20.30; 11 Kasım Çarşamba 20.30; 12 Kasım Perşembe 20.00
Mekan: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi; Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon; Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi
Tür: Dram
Süre: 75 dakika
Yaş sınırı: 13+
Yoldan Çıkan Oyun
Amatör bir tiyatro topluluğu klasik bir cinayet oyununu sahnelemeye hazırlanıyor ama perde açılır açılmaz her şey ters gidiyor. Dekor çöküyor, aksesuarlar kayboluyor, repliklerini unutan oyuncular doğaçlamaya başlıyor. Londra'dan Broadway'e uzanan ödüllü komedi, Şehir Tiyatroları sahnesinde.
Tarih: 11-14 Kasım, 20.00 (14 Kasım Cumartesi ayrıca 15.00)
Mekan: Ümraniye Sahnesi
Tür: Komedi
Oyuncular: Berfu Aydoğan, Hasip Tuz, Hüseyin Tuncel, Onur Demircan
Süre: 120 dakika
Yaş sınırı: 13+
Mahşer-i Cümbüş
Türkiye'de modern doğaçlama tiyatronun öncüsü sayılan ekip, seyircinin önerileriyle her gece yepyeni bir hikaye kuruyor. Geleneksel doğaçlamayı bugünün sahne diliyle buluşturan gösteri, bir daha aynı şekilde tekrarlanmıyor.
Tarih: 14 Kasım Cumartesi, 20.30
Mekan: Trump Sahne
Tür: Doğaçlama komedi
Oyuncular: Ayça Işıldar Ak, Burak Satıbol, Yiğit Arı, Güray Özcan
Süre: 90 dakika
Yaş sınırı: 12+
Şebbaz
Nüfuzlu Muhterem Bey, torununun sünnet düğünü için bir Karagöz gösterisi ister. Aynı ustadan yetişen ama yıllardır birbirine küs iki çocukluk arkadaşı Turna ile Mehmet'in oyunu sahnelenir. Dev bir gölge perdesiyle gerçek oyuncuları birleştiren yapım, masalsı bir dostluk hikayesi anlatıyor.
Tarih: 10 Kasım Salı, 20.30
Mekan: Trump Sahne
Tür: Komedi
Oyuncular: Erdem Akakçe, Fatih Koyunoğlu, Aytek Önal
Süre: 120 dakika
Yaş sınırı: 13+
Haramiler
Musahipzade Celal'in üç oyunundan uyarlanan müzikal, Şeyhülislam akrabasının kayırmasıyla saraya kadar yükselen Kadı Yakup Efendi'nin hikayesini anlatıyor. Halkın başına musallat olan yöneticiler, malı gasp edilen yetim bir kız ve cinci hocalar hicivle sahneye taşınıyor. Engin Alkan uyarlayıp yönetti.
Tartuffe
Zengin bir adam, kimseyi dinlemeden evine sahtekar bir sofu yerleştiriyor ve hem kendi hayatını hem ailesinin hayatını altüst ediyor. Molière'in oyunu, Orhan Veli'nin çevirisi ve şiirlerinden bestelenen şarkılarla sahneleniyor.
Tarih: 11-14 Kasım, 20.00 (11 ve 14 Kasım ayrıca 15.00)
Mekan: Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi
Tür: Komedi
Oyuncular: Murat Garipağaoğlu, Bennu Yıldırımlar, Mehmet Soner Dinç, Zeynep Göktay Dilbaz
Süre: 155 dakika
Yaş sınırı: 13+
Seninle Evlenir Miyim?
Tanışmadan sevgililiğe, düğün hazırlıklarından evlilik hayatına bir ilişkinin bütün evrelerini anlatan komedi, Türkiye'de en çok sahnelenen oyunlardan biri. Barbaros Uzunöner'in yazıp yönettiği oyun uzun yıllar Haldun Dormen'in süpervizörlüğünde sahnelendi.
Tarih: 10 Kasım Salı, 20.30
Mekan: Caddebostan Kültür Merkezi A Salonu
Tür: Komedi
Oyuncular: Barbaros Uzunöner, Melda Gür
Yaş sınırı: 15+
Geçmişin Gölgesi
Terk edilmiş bir binada eski bir polis, yıllar önce birlikte çalıştığı doktoru bekliyor. Açığa çıkması gereken gerçekler ve yüzleşmeleri gereken suçlar ikisini büyük bir hesaplaşmaya sürüklüyor. Macit Koper'in yazdığı tek perdelik oyunu Barış Dinçel yönetiyor.
Tarih: 11-14 Kasım, 20.00 (14 Kasım Cumartesi ayrıca 15.00)
Mekan: Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi
Tür: Dram
Oyuncular: Ahmet Saraçoğlu, Bahtiyar Engin
Süre: 80 dakika
Yaş sınırı: 16+
Cambazın Cenazesi
Cambaz Rasim bir gece ölüyor ama bu ölüm bir son değil. Firuze Engin'in ödüllü oyunu, çocukluktan hatırlanan hikayelerle kaybedilenler ve kazanılanlar üzerine hem eğlenceli hem dokunaklı bir muhasebe yapıyor.
Tarih: 12 Kasım Perşembe, 20.30
Mekan: İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi
Tür: Komedi, dram
Oyuncular: Ünal Yeter, Bülent Seyran
Süre: 75 dakika
Yaş sınırı: 11+
Bütün Çılgınlar Sever Beni
Yıllar sonra karşılaşan eski arkadaşlar Yosif ile Angel birbirine kırgındır. Karısı Maria'nın kusursuz sadakati Yosif'i huzursuz eder ve korkunç bir plan kurar. Angel'dan karısını baştan çıkarmasını ister, sonra ikisini evde baş başa bırakır.
Tarih: 14 Kasım Cumartesi, 16.00 ve 20.30
Mekan: Fişekhane Ana Sahne
Tür: Komedi
Oyuncular: Mert Fırat, Öznur Serçeler, Çağlar Yalçınkaya
Süre: 80 dakika
Yaş sınırı: 12+
Sevgili Yelena Sergeyevna
İdealist matematik öğretmeni Yelena Sergeyevna'nın kapısı doğum günü akşamı çalınır. Elinde çiçek ve hediyelerle gelen öğrencilerinin ziyareti, gece ilerledikçe masum bir kutlamadan çok daha fazlasına dönüşür. Perestroyka'nın ilk yıllarında yazılan oyun, değerlerin çöktüğü bir toplumu anlatıyor.
Tarih: 11-14 Kasım, 20.00 (11 ve 14 Kasım ayrıca 15.00)
Mekan: Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi
Tür: Dram
Oyuncular: Ayşecan Tatari, Cihat Faruk Sevindik, Direnç Dedeoğlu, Elyesa Çağlar Evkaya
Süre: 105 dakika
Yaş sınırı: 16+
Eşyanın Tabiatı
Garip bir iş ilanı Yavuz ile Yasemin'i karşı karşıya getirir. Yasemin hangi işe başvurduğunu bilmiyor, işi almanın tek yolu da işin ne olduğunu tahmin etmek. Akıl oyunları ve sürprizlerle dolu görüşme ilerledikçe ikisinin de bambaşka amaçları olduğu ortaya çıkıyor.
Tarih: 11 Kasım Çarşamba, 20.30
Mekan: Kadıköy Eğitim Sahnesi
Tür: Kara komedi
Oyuncular: Mert Turak, Aslıhan Malbora
Süre: 60 dakika
Yaş sınırı: 15+
Anne Kafamda Bit Var
1980'lerin başında, darbe sonrası sıkıyönetim döneminde Tarık Akan politik filmleri yüzünden gözaltına alınır. Önce 1. Şube'de, ardından Selimiye Cezaevi'nde aylarca mahkemeye çıkarılmayı bekleyen oyuncunun yaşadıkları sahneye taşınıyor.
Tarih: 14 Kasım Cumartesi, 20.00
Mekan: Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi
Tür: Dram
Oyuncular: Ragıp Savaş, Savaş Barutçu, Faruk Üstün, Eda Özdemir
Süre: 120 dakika
Yaş sınırı: 16+
Fareler ve İnsanlar
John Steinbeck'in romanından uyarlanan oyun, Büyük Buhran yıllarında hayalleriyle ayakta kalmaya çalışan iki dostu, George ile Lennie'yi anlatıyor. Küçük bir çiftlikte geçen hikaye özgürlük, aidiyet ve yalnızlık üzerine kurulu.
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