9-15 Kasım İstanbul Tiyatro Rehberi: Bu Hafta İzleyebileceğiniz 15 Oyun

Elizabeth Costello

J. M. Coetzee'nin Romancının Romanı adlı eserinden yola çıkan oyun, yazar Elizabeth Costello üzerinden entelektüelin sorumluluğunu ve yazarla eseri arasındaki ilişkiyi tartışıyor. Saim Güveloğlu'nun uyarlayıp yönettiği yapım, 30. İstanbul Tiyatro Festivali'ndeki prömiyerinin ardından yeniden sahneye çıkıyor.

Tarih: 18 Kasım Çarşamba, 20.30

Mekan: Paribu Art

Tür: Dram

Oyuncular: Tansu Biçer, Tülin Özen, Defne Koldaş, Sezer Arıçay

Süre: 90 dakika

Yaş sınırı: 13+

Ermiş

Halil Cibran'ın ölümsüz eseri, modern meddah anlatımıyla sahneye taşınıyor. On iki yıl yaşadığı liman kentinden ayrılmaya hazırlanan bilge adam, onu uğurlamaya gelenlerin aşk, evlilik, özgürlük ve ölüm üzerine sorularını yanıtlıyor. Meddah, oyun boyunca otuz farklı karaktere bürünüyor.

Tarih: 19 Kasım Perşembe, 19.00

Mekan: Paribu Art

Tür: Meddah

Oyuncu: Edip Tepeli

Süre: 60 dakika

Yaş sınırı: 9+

Şapkadaki Fil

Çocuk oyunundan ilham alan gösteride kişileri, olayları ve yerleri seyirci yazıyor, hangilerinin kullanılacağı da çekilişle belirleniyor. Levent Erden, seçilen başlıklardan sahnede o geceye özel bir hikaye kuruyor.

Tarih: 20 Kasım Cuma, 21.00

Mekan: Paribu Art

Tür: Doğaçlama anlatı

Oyuncu: Levent Erden

Süre: 80 dakika

Yaş sınırı: 18+

Sürüklenmiş

Beklemek üzerine kurulu oyun, birbirini çok özlerken ayrı düşen iki kardeşin hikayesini anlatıyor. Babalarla oğullar, kardeşlik, gidebilmek, suçluluk ve yas tutabilmek oyunun merkezinde duruyor. Başrollerde Tuğrul Tülek ve Rıza Kocaoğlu var.

Tarih: 24 Kasım Salı, 20.30

Mekan: Paribu Art

Tür: Dram

Oyuncular: Tuğrul Tülek, Rıza Kocaoğlu

Süre: 80 dakika

Yaş sınırı: 18+

Birbirimizi Hiç Göremeyecekmişiz

Sadece eğlenmek için başlayan bir oyun, beklenmedik bir olayla yerini sessizliğe ve sorulara bırakıyor. Oyun suçtan çok hazır olmadan büyümeyi, sorumluluk almayı ve çocukluğun ne zaman geride kaldığını sorguluyor.

Tarih: 24 Kasım Salı, 19.00 ve 21.00

Mekan: Paribu Art

Tür: Dram

Süre: 80 dakika

Yaş sınırı: 15+

Etekler ve Pantolonlar

Nurcan, kocasının onu aldattığını öğrenince yıllardır görmediği okul arkadaşı Aysel'in kapısını çalıyor ve intikam için yardım istiyor. İki kadın strateji kurarken kendi evliliklerini ve aile baskısıyla yaşadıkları hayatları sorgulamaya başlıyor. Ödüllü oyun yedinci sezonunda.

Tarih: 13 Kasım Cuma, 20.30

Mekan: Kartal Sanat Tiyatro Salonu

Tür: Komedi

Oyuncular: Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar, Kimya Gökçe Aytaç

Süre: 80 dakika

Yaş sınırı: 12+

İçimizdeki Şeytan

Sabahattin Ali'nin romanı tiyatro sahnesinde. Üçüncü sezonundaki yapım 250'yi aşkın gösterime ulaştı, Baykuş Edebiyat Dergisi Ödülleri'nde yılın tiyatro oyunu ve en iyi yönetmen ödüllerini aldı.

Tarih: 9 Kasım Pazartesi 20.30; 11 Kasım Çarşamba 20.30; 12 Kasım Perşembe 20.00

Mekan: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi; Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon; Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi

Tür: Dram

Süre: 75 dakika

Yaş sınırı: 13+

Yoldan Çıkan Oyun

Amatör bir tiyatro topluluğu klasik bir cinayet oyununu sahnelemeye hazırlanıyor ama perde açılır açılmaz her şey ters gidiyor. Dekor çöküyor, aksesuarlar kayboluyor, repliklerini unutan oyuncular doğaçlamaya başlıyor. Londra'dan Broadway'e uzanan ödüllü komedi, Şehir Tiyatroları sahnesinde.

Tarih: 11-14 Kasım, 20.00 (14 Kasım Cumartesi ayrıca 15.00)

Mekan: Ümraniye Sahnesi

Tür: Komedi

Oyuncular: Berfu Aydoğan, Hasip Tuz, Hüseyin Tuncel, Onur Demircan

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 13+

Mahşer-i Cümbüş

Türkiye'de modern doğaçlama tiyatronun öncüsü sayılan ekip, seyircinin önerileriyle her gece yepyeni bir hikaye kuruyor. Geleneksel doğaçlamayı bugünün sahne diliyle buluşturan gösteri, bir daha aynı şekilde tekrarlanmıyor.

Tarih: 14 Kasım Cumartesi, 20.30

Mekan: Trump Sahne

Tür: Doğaçlama komedi

Oyuncular: Ayça Işıldar Ak, Burak Satıbol, Yiğit Arı, Güray Özcan

Süre: 90 dakika

Yaş sınırı: 12+

Şebbaz

Nüfuzlu Muhterem Bey, torununun sünnet düğünü için bir Karagöz gösterisi ister. Aynı ustadan yetişen ama yıllardır birbirine küs iki çocukluk arkadaşı Turna ile Mehmet'in oyunu sahnelenir. Dev bir gölge perdesiyle gerçek oyuncuları birleştiren yapım, masalsı bir dostluk hikayesi anlatıyor.

Tarih: 10 Kasım Salı, 20.30

Mekan: Trump Sahne

Tür: Komedi

Oyuncular: Erdem Akakçe, Fatih Koyunoğlu, Aytek Önal

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 13+

Haramiler

Musahipzade Celal'in üç oyunundan uyarlanan müzikal, Şeyhülislam akrabasının kayırmasıyla saraya kadar yükselen Kadı Yakup Efendi'nin hikayesini anlatıyor. Halkın başına musallat olan yöneticiler, malı gasp edilen yetim bir kız ve cinci hocalar hicivle sahneye taşınıyor. Engin Alkan uyarlayıp yönetti.

Tarih: 11-14 Kasım, 20.00 (14 Kasım Cumartesi ayrıca 15.00)

Mekan: Kağıthane Sadabad Sahnesi

Tür: Müzikli komedi

Süre: 180 dakika

Yaş sınırı: 16+

Tartuffe

Zengin bir adam, kimseyi dinlemeden evine sahtekar bir sofu yerleştiriyor ve hem kendi hayatını hem ailesinin hayatını altüst ediyor. Molière'in oyunu, Orhan Veli'nin çevirisi ve şiirlerinden bestelenen şarkılarla sahneleniyor.

Tarih: 11-14 Kasım, 20.00 (11 ve 14 Kasım ayrıca 15.00)

Mekan: Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi

Tür: Komedi

Oyuncular: Murat Garipağaoğlu, Bennu Yıldırımlar, Mehmet Soner Dinç, Zeynep Göktay Dilbaz

Süre: 155 dakika

Yaş sınırı: 13+

Seninle Evlenir Miyim?

Tanışmadan sevgililiğe, düğün hazırlıklarından evlilik hayatına bir ilişkinin bütün evrelerini anlatan komedi, Türkiye'de en çok sahnelenen oyunlardan biri. Barbaros Uzunöner'in yazıp yönettiği oyun uzun yıllar Haldun Dormen'in süpervizörlüğünde sahnelendi.

Tarih: 10 Kasım Salı, 20.30

Mekan: Caddebostan Kültür Merkezi A Salonu

Tür: Komedi

Oyuncular: Barbaros Uzunöner, Melda Gür

Yaş sınırı: 15+

Geçmişin Gölgesi

Terk edilmiş bir binada eski bir polis, yıllar önce birlikte çalıştığı doktoru bekliyor. Açığa çıkması gereken gerçekler ve yüzleşmeleri gereken suçlar ikisini büyük bir hesaplaşmaya sürüklüyor. Macit Koper'in yazdığı tek perdelik oyunu Barış Dinçel yönetiyor.

Tarih: 11-14 Kasım, 20.00 (14 Kasım Cumartesi ayrıca 15.00)

Mekan: Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi

Tür: Dram

Oyuncular: Ahmet Saraçoğlu, Bahtiyar Engin

Süre: 80 dakika

Yaş sınırı: 16+

Cambazın Cenazesi

Cambaz Rasim bir gece ölüyor ama bu ölüm bir son değil. Firuze Engin'in ödüllü oyunu, çocukluktan hatırlanan hikayelerle kaybedilenler ve kazanılanlar üzerine hem eğlenceli hem dokunaklı bir muhasebe yapıyor.

Tarih: 12 Kasım Perşembe, 20.30

Mekan: İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi

Tür: Komedi, dram

Oyuncular: Ünal Yeter, Bülent Seyran

Süre: 75 dakika

Yaş sınırı: 11+

Bütün Çılgınlar Sever Beni

Yıllar sonra karşılaşan eski arkadaşlar Yosif ile Angel birbirine kırgındır. Karısı Maria'nın kusursuz sadakati Yosif'i huzursuz eder ve korkunç bir plan kurar. Angel'dan karısını baştan çıkarmasını ister, sonra ikisini evde baş başa bırakır.

Tarih: 14 Kasım Cumartesi, 16.00 ve 20.30

Mekan: Fişekhane Ana Sahne

Tür: Komedi

Oyuncular: Mert Fırat, Öznur Serçeler, Çağlar Yalçınkaya

Süre: 80 dakika

Yaş sınırı: 12+

Sevgili Yelena Sergeyevna

İdealist matematik öğretmeni Yelena Sergeyevna'nın kapısı doğum günü akşamı çalınır. Elinde çiçek ve hediyelerle gelen öğrencilerinin ziyareti, gece ilerledikçe masum bir kutlamadan çok daha fazlasına dönüşür. Perestroyka'nın ilk yıllarında yazılan oyun, değerlerin çöktüğü bir toplumu anlatıyor.

Tarih: 11-14 Kasım, 20.00 (11 ve 14 Kasım ayrıca 15.00)

Mekan: Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi

Tür: Dram

Oyuncular: Ayşecan Tatari, Cihat Faruk Sevindik, Direnç Dedeoğlu, Elyesa Çağlar Evkaya

Süre: 105 dakika

Yaş sınırı: 16+

Eşyanın Tabiatı

Garip bir iş ilanı Yavuz ile Yasemin'i karşı karşıya getirir. Yasemin hangi işe başvurduğunu bilmiyor, işi almanın tek yolu da işin ne olduğunu tahmin etmek. Akıl oyunları ve sürprizlerle dolu görüşme ilerledikçe ikisinin de bambaşka amaçları olduğu ortaya çıkıyor.

Tarih: 11 Kasım Çarşamba, 20.30

Mekan: Kadıköy Eğitim Sahnesi

Tür: Kara komedi

Oyuncular: Mert Turak, Aslıhan Malbora

Süre: 60 dakika

Yaş sınırı: 15+

Anne Kafamda Bit Var

1980'lerin başında, darbe sonrası sıkıyönetim döneminde Tarık Akan politik filmleri yüzünden gözaltına alınır. Önce 1. Şube'de, ardından Selimiye Cezaevi'nde aylarca mahkemeye çıkarılmayı bekleyen oyuncunun yaşadıkları sahneye taşınıyor.

Tarih: 14 Kasım Cumartesi, 20.00

Mekan: Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

Tür: Dram

Oyuncular: Ragıp Savaş, Savaş Barutçu, Faruk Üstün, Eda Özdemir

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 16+

Fareler ve İnsanlar

John Steinbeck'in romanından uyarlanan oyun, Büyük Buhran yıllarında hayalleriyle ayakta kalmaya çalışan iki dostu, George ile Lennie'yi anlatıyor. Küçük bir çiftlikte geçen hikaye özgürlük, aidiyet ve yalnızlık üzerine kurulu.