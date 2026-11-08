Bakan Işıkhan'dan Emeklilere "Güzel Müjdelerimiz Olacak" Mesajı Geldi

Işıkhan, Mardin'de gazeteci Sinan Burhan'ın sorularını yanıtlarken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuya ilişkin açıklamalarını hatırlattı. Emeklilerin içinde bulunduğu ekonomik koşulların farkında olduklarını belirten Bakan, süreci yakından takip ettiklerini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

“Biz de bu konuyu yakından takip ediyoruz. Bütçe imkanlarını doğru değerlendirerek emeklilerimize destek olacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye olarak emeklilerimiz için önemli bir kaynak ayırdık. Emeklimizin içinde bulunduğu durumun farkındayız. Bu konuda önemli adımlar atacağız. Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız. Güzel müjdelerimiz olacak.”