Bakan Işıkhan'dan Emeklilere "Güzel Müjdelerimiz Olacak" Mesajı Geldi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de gazeteci Sinan Burhan'ın emekli maaşları ve asgari ücrete ilişkin sorularını yanıtladı. Işıkhan, emekliler için önemli bir kaynak ayırdıklarını ve bütçe imkanları doğrultusunda yeni müjdeler duyuracaklarını söyledi. Bakan ayrıca prim-maaş dengesine dair dikkat çeken bir örnek verdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarının ne zaman başlayacağını da açıkladı.
Emekliler için önemli kaynak ayrıldı.
Düşük prim ödeyene Hazine desteği.
Asgari ücret çalışmaları aralıkta başlıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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