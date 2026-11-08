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Ekonomi
Bakan Işıkhan'dan Emeklilere "Güzel Müjdelerimiz Olacak" Mesajı Geldi

Bakan Işıkhan'dan Emeklilere "Güzel Müjdelerimiz Olacak" Mesajı Geldi

Asgari Ücret
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.11.2026 - 18:33
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de gazeteci Sinan Burhan'ın emekli maaşları ve asgari ücrete ilişkin sorularını yanıtladı. Işıkhan, emekliler için önemli bir kaynak ayırdıklarını ve bütçe imkanları doğrultusunda yeni müjdeler duyuracaklarını söyledi. Bakan ayrıca prim-maaş dengesine dair dikkat çeken bir örnek verdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarının ne zaman başlayacağını da açıkladı.

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Emekliler için önemli kaynak ayrıldı.

Emekliler için önemli kaynak ayrıldı.

Işıkhan, Mardin'de gazeteci Sinan Burhan'ın sorularını yanıtlarken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuya ilişkin açıklamalarını hatırlattı. Emeklilerin içinde bulunduğu ekonomik koşulların farkında olduklarını belirten Bakan, süreci yakından takip ettiklerini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

“Biz de bu konuyu yakından takip ediyoruz. Bütçe imkanlarını doğru değerlendirerek emeklilerimize destek olacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye olarak emeklilerimiz için önemli bir kaynak ayırdık. Emeklimizin içinde bulunduğu durumun farkındayız. Bu konuda önemli adımlar atacağız. Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız. Güzel müjdelerimiz olacak.”

Düşük prim ödeyene Hazine desteği.

Düşük prim ödeyene Hazine desteği.

Işıkhan, emeklilik sistemindeki prim-maaş dengesine de değindi. Bazı Tarım Bağ-Kur ve SSK sigortalılarının çok düşük prim ödediğine işaret eden Bakan, sosyal devlet anlayışı gereği bu kişilerin normal prim hesaplamasına göre daha düşük aylık alması gerekirken Hazine desteği sayesinde en düşük emekli aylığı uygulamasıyla daha yüksek maaş alabildiğini belirtti. Emekli aylıklarının herkes için aynı olmadığını, yatırılan primler ile çalışma hayatındaki kazançlara göre değiştiğini vurgulayan Işıkhan, prim ödemelerine bağlı olarak 100 bin liranın üzerinde emekli aylığı alan vatandaşların da bulunduğunu kaydetti.

Asgari ücret çalışmaları aralıkta başlıyor.

Asgari ücret çalışmaları aralıkta başlıyor.

Asgari ücrete ilişkin beklentileri de yanıtlayan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarının aralık ayı içerisinde başlayacağını bildirdi. Çalışanları enflasyona ezdirmeme kararlılığını yineleyen Bakan, şu sözleri kullandı:

“Asgari ücretlimizi mağdur etmeyeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız, mümkün olan en yüksek rakamı vermeye çalışacağız.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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