Cevdet Yılmaz'dan Fon Soruşturması, Enflasyon ve Emekli Düzenlemesi Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasına ilişkin son rakamları paylaştı. Yılmaz, soruşturmada 444 şüpheliden 113'ünün tutuklandığını ve yatırımcılara yeni bir ödeme yapılacağını duyurdu. Enflasyon, asgari ücret ve emekli düzenlemesi de konuşulan başlıklar arasında yer aldı.
131 fon karantinaya alındı.
420 bin yatırımcıya 130 milyar lira ödendi.
444 şüpheliden 113'ü tutuklandı.
"Savaş enflasyona 7 puanlık etki yaptı."
Emekliye yıl sonuna kadar düzenleme geliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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