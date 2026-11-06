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Cevdet Yılmaz'dan Fon Soruşturması, Enflasyon ve Emekli Düzenlemesi Açıklaması

Cevdet Yılmaz'dan Fon Soruşturması, Enflasyon ve Emekli Düzenlemesi Açıklaması

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
06.11.2026 - 19:56
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasına ilişkin son rakamları paylaştı. Yılmaz, soruşturmada 444 şüpheliden 113'ünün tutuklandığını ve yatırımcılara yeni bir ödeme yapılacağını duyurdu. Enflasyon, asgari ücret ve emekli düzenlemesi de konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

Kaynak - NTV

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131 fon karantinaya alındı.

131 fon karantinaya alındı.

Cevdet Yılmaz sorunun yalnızca belirli fonlarda olduğunu, bu fonlarda manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığı yapıldığını söyledi. Maliye Bakanı Şimşek başkanlığındaki Finansal İstikrar Komitesi 17 Eylül'de aldığı kararlarla 131 fona karantina uygulaması getirdi. Yılmaz, serbest fonların bazı hisse senetlerine büyük pay yapıldığını, fiyatların manipülasyonla şişirildiğini ve sanal değer üzerinden kredi döngüsü oluşturulduğunu anlattı. Bu 131 fon toplam portföy değerinin yüzde 7'sine denk geliyor. Suçlular ile hukuka uygun yatırım yapanların ayrılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

'Sapla samanı karıştırmamamız lazım.'

420 bin yatırımcıya 130 milyar lira ödendi.

420 bin yatırımcıya 130 milyar lira ödendi.

Yedi şirketten dördü olağan tasfiye sürecine girdi ve bu sürecin neredeyse tamamlandığı belirtildi. Olağan tasfiyede 55.801 yatırımcıya 55,4 milyar lira ödeme yapıldı, olağanüstü tasfiyede ise Tera, Pusula ve Atlas kaldı. Toplamda 420 bin yatırımcıya 130 milyar lira ödeme yapıldı. 131 fon için iade hesabı da açıldı ve 31,5 milyar lira iade edildi. Yılmaz 13 Kasım Cuma günü önemli miktarda yeni ödeme yapılacağını, ödemelerin en düşükten en yükseğe doğru gideceğini söyledi. Ödemeler MKK kayıtlarındaki net yatırım tutarı üzerinden yapılacak, ara ödemenin sınırı 1 milyon lira olacak ve ara ödemenin ardından nihai mahsuplaşma başlayacak.

444 şüpheliden 113'ü tutuklandı.

444 şüpheliden 113'ü tutuklandı.

Yılmaz soruşturmanın kapsamlı yürütüldüğünü belirterek şüpheli ve tutuklu sayılarını verdi. SPK'nın hisse bazlı manipülasyon incelemeleri sürüyor ve incelenen hisse sayısı 50'yi bulabilir. İnceleme sonuçlandıkça SPK suç duyurusunda bulunuyor, adli makamlar da gereğini yapıyor. Benzer olayların yaşanmaması için yapısal düzenlemeler içeren yeni bir kanun hazırlandı, tasarının gelecek haftaya kadar büyük oranda şekillenip Meclis'e gönderileceği açıklandı. Yılmaz kanunla ilgili şu ifadeleri kullandı:

'Sermaye piyasalarımız eskisinden güçlü olacak.'

"Savaş enflasyona 7 puanlık etki yaptı."

"Savaş enflasyona 7 puanlık etki yaptı."

Yılmaz son açıklanan enflasyon rakamının yüzde 29,77 civarında olduğunu ve beklentinin biraz üzerinde kaldığını belirtti. Özellikle hizmet kalemlerinde iyileşme görüldüğünü söyleyen Yılmaz, maliye politikasının enflasyonu düşürmeye daha fazla destek vereceğini ifade etti.

Emekliye yıl sonuna kadar düzenleme geliyor.

Emekliye yıl sonuna kadar düzenleme geliyor.

Yılmaz, tüm emeklileri kapsayan farklı alternatifler üzerinde uzun süredir çalıştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Emekliye refah düzenlemesiyle ilgili epeydir çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar bir düzenleme yapacağız. Bütün emeklilerle ilgili bir çalışma söz konusu. Farklı alternatifler çalışılıyor. En sonunda Meclis'e arz edilecek. Yıl başından önce mutlaka Meclis'e arz edilecektir diye düşünüyorum. Gelecek yılın başından itibaren de etkisini hissedeceğiz.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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