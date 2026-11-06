Cevdet Yılmaz'dan Fon Soruşturması, Enflasyon ve Emekli Düzenlemesi Açıklaması

Yedi şirketten dördü olağan tasfiye sürecine girdi ve bu sürecin neredeyse tamamlandığı belirtildi. Olağan tasfiyede 55.801 yatırımcıya 55,4 milyar lira ödeme yapıldı, olağanüstü tasfiyede ise Tera, Pusula ve Atlas kaldı. Toplamda 420 bin yatırımcıya 130 milyar lira ödeme yapıldı. 131 fon için iade hesabı da açıldı ve 31,5 milyar lira iade edildi. Yılmaz 13 Kasım Cuma günü önemli miktarda yeni ödeme yapılacağını, ödemelerin en düşükten en yükseğe doğru gideceğini söyledi. Ödemeler MKK kayıtlarındaki net yatırım tutarı üzerinden yapılacak, ara ödemenin sınırı 1 milyon lira olacak ve ara ödemenin ardından nihai mahsuplaşma başlayacak.