2027 Emekli Maaşında Geri Sayım: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Refah Düzenlemesi İçin Tarih Verdi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milyonlarca emeklinin gözünü diktiği refah düzenlemesi için takvimi netleştirdi. Yılmaz, tüm emeklileri kapsayan çalışmanın yıl sonuna kadar tamamlanacağını ve yılbaşından önce Meclis'e sunulacağını söyledi. Düzenlemenin etkisinin, Ocak ayındaki enflasyon zammıyla birlikte yeni yılın ilk aylarında hissedilmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Yıl başından önce mutlaka Meclis'e arz edilecek."
Kulislerde 10 bin TL ya da 15 bin TL'lik tek seferlik ödeme konuşuluyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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