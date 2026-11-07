2027 Emekli Maaşında Geri Sayım: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Refah Düzenlemesi İçin Tarih Verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında emeklilere yönelik çalışmanın son aşamaya geldiğini anlattı. Düzenlemenin belirli bir kesimi değil tüm emeklileri kapsayacağını vurgulayan Yılmaz, birden fazla seçeneğin masada olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

'Emekliye refah düzenlemesiyle ilgili epeydir çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar bir düzenleme yapacağız. Bütün emeklilerle ilgili bir çalışma söz konusu. Farklı alternatifler çalışılıyor. En sonunda Meclis'e arz edilecek. Yıl başından önce mutlaka Meclis'e arz edilecektir diye düşünüyorum. Gelecek yılın başından itibaren de etkisini hissedeceğiz.'

Yılmaz'ın açıklamaları 2026 Aralık ayını ihtimalini akıllara getirdi. Hükümetten gelen mesajlar, Ocak ayındaki enflasyon zammının üzerine ayrıca bir destek verilmesinin gündemde olduğuna işaret etti.