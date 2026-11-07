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2027 Emekli Maaşında Geri Sayım: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Refah Düzenlemesi İçin Tarih Verdi

2027 Emekli Maaşında Geri Sayım: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Refah Düzenlemesi İçin Tarih Verdi

SGK Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
07.11.2026 - 13:54
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milyonlarca emeklinin gözünü diktiği refah düzenlemesi için takvimi netleştirdi. Yılmaz, tüm emeklileri kapsayan çalışmanın yıl sonuna kadar tamamlanacağını ve yılbaşından önce Meclis'e sunulacağını söyledi. Düzenlemenin etkisinin, Ocak ayındaki enflasyon zammıyla birlikte yeni yılın ilk aylarında hissedilmesi bekleniyor.

Kaynak - Sabah

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Yıl başından önce mutlaka Meclis'e arz edilecek."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Yıl başından önce mutlaka Meclis'e arz edilecek."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında emeklilere yönelik çalışmanın son aşamaya geldiğini anlattı. Düzenlemenin belirli bir kesimi değil tüm emeklileri kapsayacağını vurgulayan Yılmaz, birden fazla seçeneğin masada olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

'Emekliye refah düzenlemesiyle ilgili epeydir çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar bir düzenleme yapacağız. Bütün emeklilerle ilgili bir çalışma söz konusu. Farklı alternatifler çalışılıyor. En sonunda Meclis'e arz edilecek. Yıl başından önce mutlaka Meclis'e arz edilecektir diye düşünüyorum. Gelecek yılın başından itibaren de etkisini hissedeceğiz.'

Yılmaz'ın açıklamaları 2026 Aralık ayını ihtimalini akıllara getirdi. Hükümetten gelen mesajlar, Ocak ayındaki enflasyon zammının üzerine ayrıca bir destek verilmesinin gündemde olduğuna işaret etti.

Kulislerde 10 bin TL ya da 15 bin TL'lik tek seferlik ödeme konuşuluyor.

Kulislerde 10 bin TL ya da 15 bin TL'lik tek seferlik ödeme konuşuluyor.

Kulislerde konuşulan takvime göre emekli düzenlemesinin son halini alması için TBMM'deki bütçe görüşmelerinin tamamlanması bekleniyor. 2027 bütçesine ilişkin görüşmelerin 27 Kasım'da sona ermesi öngörülüyor. AK Parti kaynakları da paketin bütçenin ardından Meclis gündemine gelmesini bekliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de düzenlemenin tüm emeklileri kapsamasının beklendiğini söylemiş, artışın emeklinin yaşına ve prim gün sayısına göre farklılaştırılmasının daha adil olabileceğini dile getirmişti. Şimşek'e göre aynı kriterler olası bir toplu ödemede de kullanılabilir.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre kulislerde 10 bin TL ya da 15 bin TL'lik tek seferlik ödeme seçeneklerinin konuşulduğu iddia ediliyor. Ancak bu rakamlarla ilgili henüz alınmış bir karar bulunmuyor.

Emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte 2027 emekli maaşı tahminleri!

Emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte 2027 emekli maaşı tahminleri!

Ocak zammının oranını Temmuz-Aralık dönemindeki altı aylık enflasyon belirleyecek. Ekim ayı enflasyonunun yüzde 2,18 olarak açıklanmasıyla dört aylık birikimli artış SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 8,28'e ulaştı. Memur emeklileri tarafında ise hesaplanan oran yüzde 6,26 seviyesinde.

2027 emekli maaş zammı

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Kasım için yüzde 1,18, Aralık için yüzde 0,97 aylık enflasyon beklentisi yer alıyor. Bu tahminlerin tutması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 10,62'ye, memur emeklilerininki ise yüzde 8,56'ya çıkacak.

2027 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu senaryoda bugün 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığı yaklaşık 26 bin 54 liraya yükselecek. En düşük memur emekli aylığının da 31 bin 527 liradan 34 bin 225 lira civarına çıkması hesaplanıyor. Kesin rakamlar, Kasım ve Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek; refah düzenlemesi kapsamında verilecek ek destek ise bu oranların üzerine eklenecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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