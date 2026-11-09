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Rolüne Hazırlanmak İçin Oraya Gitmiş: Mahsun Karaca, Mahsun J Öncesi Jigolo Barda Yaşananları Anlattı!

Rolüne Hazırlanmak İçin Oraya Gitmiş: Mahsun Karaca, Mahsun J Öncesi Jigolo Barda Yaşananları Anlattı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
09.11.2026 - 09:59
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Röportaj Adam olarak tanınan Mahsun Karaca, konuk olduğu İbrahim Selim ile Bu Gece'de Mahsun J'nin perde arkasına dair merak edilen bir soruyu yanıtsız bırakmadı. İbrahim Selim'in jigolo bar iddiasını doğrudan sorması üzerine Karaca, rolüne nasıl hazırlandığını tüm ayrıntılarıyla anlattı ve sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Üstelik o gece gittikleri mekânda ünlü ismi tanıyıp yanına gelenler de çıkmış.

Kaynak: İbrahim Selim ile Bu Gece

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Mahsun Karaca, GAİN'de iki sezon süren Mahsun J ile oyunculukta da adından söz ettirmişti.

Mahsun Karaca, GAİN'de iki sezon süren Mahsun J ile oyunculukta da adından söz ettirmişti.

Sokak röportajlarıyla sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşan Mahsun Karaca, hem yaratıcısı hem de başrol oyuncusu olduğu Mahsun J ile oyunculukta da sağlam bir çıkış yakalamıştı. GAİN'de 2024'te yayına giren dizi, borç batağındaki bir motokuryenin jigoloya dönüşme hikâyesini cesur bir mizahla anlatıyor ve kısa sürede ekran başına kilitlenen izleyicilerin favorisi oluyordu. İkinci sezonun ardından üçüncü sezon beklenirken Karaca'nın 17 Şubat 2026'da yaptığı 'Mahsun J dizisi bitti' paylaşımı hayranlarını üzmüş, dizinin neden bittiği sorusu aylarca gündemden düşmemişti. Bu soruların gölgesinde İbrahim Selim'in karşısına oturan Karaca, bu kez karakterine nasıl hazırlandığına dair merak edilen bir detayı paylaştı.

İbrahim Selim, Mahsun Karaca'ya jigolo bara gidip araştırma yapıp yapmadığını açık açık sordu.

İbrahim Selim, Mahsun Karaca'ya jigolo bara gidip araştırma yapıp yapmadığını açık açık sordu.

Sohbet Mahsun J'ye gelince İbrahim Selim lafı dolandırmadan, Karaca'nın rolüne hazırlanırken jigoloların bulunduğu bir bara gidip araştırma yaptığını duyduğunu söyledi ve bunun doğru olup olmadığını sordu. 'Ya doğru da tam anlatayım işte abi' diyerek söze giren Karaca, işin aslında biraz farklı olduğunu ve fikrin dizinin yönetmeni Ömer Sinir'den çıktığını anlattı. Ömer Sinir'in bir gün kendisini arayıp İstanbul'da bir jigolo bar bulduğunu söylediğini, kendisinin de İstanbul'da böyle bir yer olmasına şaşırdığını aktaran ünlü isim, setten Gönül Hanım'ın da katılımıyla üç kişi mekânın yolunu tuttuklarını söyledi.

Jigolo barda garsonlar Mahsun Karaca'yı hemen tanıdı, yönetmen Ömer Sinir ise ortamı dikkatle gözlemledi.

Jigolo barda garsonlar Mahsun Karaca'yı hemen tanıdı, yönetmen Ömer Sinir ise ortamı dikkatle gözlemledi.

Karaca'nın anlattıklarına göre o gece eğlenmek için değil, tamamen gözlem yapmak için planlanmıştı; Ömer Sinir oradakilerin hal ve tavırlarını, kılık kıyafetlerini ve mekânın atmosferini yakından görmek istiyordu. Ne var ki ziyaret pek de gizli kalmadı, çünkü garsonlar Röportaj Adam'ı görür görmez tanıyıp 'Abi sen burada ne yapıyorsun' diyerek şaşkınlıklarını belli etti. Yönetmenin kendilerine selam veren birini yanına çağırıp işin nasıl yürüdüğünü sohbet ederek öğrendiğini anlatan Karaca, İbrahim Selim'in merakla sorduğu 'İşe yaradı mı?' sorusunu da tek kelimeyle, 'Yaramıştır' diyerek yanıtladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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