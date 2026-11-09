Rolüne Hazırlanmak İçin Oraya Gitmiş: Mahsun Karaca, Mahsun J Öncesi Jigolo Barda Yaşananları Anlattı!
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Röportaj Adam olarak tanınan Mahsun Karaca, konuk olduğu İbrahim Selim ile Bu Gece'de Mahsun J'nin perde arkasına dair merak edilen bir soruyu yanıtsız bırakmadı. İbrahim Selim'in jigolo bar iddiasını doğrudan sorması üzerine Karaca, rolüne nasıl hazırlandığını tüm ayrıntılarıyla anlattı ve sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Üstelik o gece gittikleri mekânda ünlü ismi tanıyıp yanına gelenler de çıkmış.
Kaynak: İbrahim Selim ile Bu Gece
Mahsun Karaca, GAİN'de iki sezon süren Mahsun J ile oyunculukta da adından söz ettirmişti.
İbrahim Selim, Mahsun Karaca'ya jigolo bara gidip araştırma yapıp yapmadığını açık açık sordu.
Jigolo barda garsonlar Mahsun Karaca'yı hemen tanıdı, yönetmen Ömer Sinir ise ortamı dikkatle gözlemledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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