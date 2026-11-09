Rolüne Hazırlanmak İçin Oraya Gitmiş: Mahsun Karaca, Mahsun J Öncesi Jigolo Barda Yaşananları Anlattı!

Karaca'nın anlattıklarına göre o gece eğlenmek için değil, tamamen gözlem yapmak için planlanmıştı; Ömer Sinir oradakilerin hal ve tavırlarını, kılık kıyafetlerini ve mekânın atmosferini yakından görmek istiyordu. Ne var ki ziyaret pek de gizli kalmadı, çünkü garsonlar Röportaj Adam'ı görür görmez tanıyıp 'Abi sen burada ne yapıyorsun' diyerek şaşkınlıklarını belli etti. Yönetmenin kendilerine selam veren birini yanına çağırıp işin nasıl yürüdüğünü sohbet ederek öğrendiğini anlatan Karaca, İbrahim Selim'in merakla sorduğu 'İşe yaradı mı?' sorusunu da tek kelimeyle, 'Yaramıştır' diyerek yanıtladı.