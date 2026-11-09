Kızılcık Şerbeti'nde Asil Bayılırken "Ömer" Barış Kılıç'ın Güldüğü Ortaya Çıktı
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Kızılcık Şerbeti’nin 145. bölümünde öldüğü sanılan Nursema’yı karşısında gören Asil, olduğu yere yığıldı. Bölümün en çok konuşulan anı buydu. Ancak Show TV’nin paylaştığı kamera arkası görüntüleri o sahnenin setteki halini de gösterdi. Ömer’i canlandıran Barış Kılıç’ın, Asil’in bayıldığı sahnede güldüğü ortaya çıktı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölümünde Nursema'yı karşısında gören Asil olduğu yere yığıldı.
Show TV'nin paylaştığı kamera arkasında Barış Kılıç'ın bayılma sahnesinde güldüğü görüldü.
Nursema'nın döndüğü bölümle Kızılcık Şerbeti 6 ay sonra ilk kez bu reytingi gördü.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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