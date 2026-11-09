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Kızılcık Şerbeti'nde Asil Bayılırken "Ömer" Barış Kılıç'ın Güldüğü Ortaya Çıktı

Kızılcık Şerbeti'nde Asil Bayılırken "Ömer" Barış Kılıç'ın Güldüğü Ortaya Çıktı

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
09.11.2026 - 22:01
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Kızılcık Şerbeti’nin 145. bölümünde öldüğü sanılan Nursema’yı karşısında gören Asil, olduğu yere yığıldı. Bölümün en çok konuşulan anı buydu. Ancak Show TV’nin paylaştığı kamera arkası görüntüleri o sahnenin setteki halini de gösterdi. Ömer’i canlandıran Barış Kılıç’ın, Asil’in bayıldığı sahnede güldüğü ortaya çıktı.

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Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölümünde Nursema'yı karşısında gören Asil olduğu yere yığıldı.

Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölümünde Nursema'yı karşısında gören Asil olduğu yere yığıldı.

Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölümü 6 Kasım Cuma akşamı Show TV'de ekrana geldi.

Bölüm aslında 30 Ekim Cuma akşamı yayınlanacaktı. Yapımcı Gold Film, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle diziye bir hafta ara verildiğini açıkladı. Bekleyiş uzayınca Nursema'nın ailesiyle buluşacağı bölüme olan merak da katlandı.

Ceren Karakoç'un hayat verdiği Nursema, sezon başındaki kazada hayatını kaybetmiş gibi gösterilmiş, mezarı bile ekrana gelmişti. Kadrodan çıkarılan Ceren Karakoç, senarist ekibinin değişmesinin ardından diziye geri döndü.

145. bölümde Nursema, Ömer'le birlikte Ünallar'ın kapısına geldi. Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandırdığı babası Abdullah'la gözyaşları içinde kavuştu.

Erkan Avcı'nın hayat verdiği Asil, aşık olduğu Nursema'nın yaşadığını kendi gözleriyle görünce ayakta kalamadı ve yere yığıldı. Fragmanlardan beri merakla beklenen bu an, bölümün en dramatik sahnesi oldu.

Show TV'nin paylaştığı kamera arkasında Barış Kılıç'ın bayılma sahnesinde güldüğü görüldü.

Show TV'nin paylaştığı kamera arkasında Barış Kılıç'ın bayılma sahnesinde güldüğü görüldü.

Show TV'nin 7 Kasım'da yayınladığı 145. bölüm kamera arkası videosunda, Asil'in bayıldığı sahnenin çekimi de yer aldı. Görüntülerde Ömer'i canlandıran Barış Kılıç'ın sahne sırasında gülmesine engel olamadığı görüldü.

Ömer, Nursema'yı eve getiren isim olduğu için sahnenin tam ortasındaydı. Bu da kamera arkasındaki gülüşü daha dikkat çekici hale getirdi. Bölümün ağır havası düşünüldüğünde, dramatik sahnenin içindeki Barış Kılıç'ın kameralar dönerken kendini tutamaması setteki samimi ortamı da gözler önüne serdi.

Nursema'nın döndüğü bölümle Kızılcık Şerbeti 6 ay sonra ilk kez bu reytingi gördü.

Nursema'nın döndüğü bölümle Kızılcık Şerbeti 6 ay sonra ilk kez bu reytingi gördü.

Öte yandan Nursema'nın dönüşü reytinglere de yansıdı. Ceren Karakoç'un ekrana döndüğü bölümle Kızılcık Şerbeti, 6 ay sonra ilk kez bu seviyede bir reyting gördü.

Nursema'nın dönüşüyle yeniden hareketlenen hikâyede şimdi gözler Nursema ile Asil arasındaki yüzleşmeye çevrildi. Fragmanda 'Seninle ben olamayız' diyen Nursema'nın Asil'le yollarını ayırıp ayırmayacağı yeni bölümlerde netleşecek.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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