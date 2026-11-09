"Çimen" Asena Keskinci, Kızılcık Şerbeti'yle Değişen Hayran Kitlesini Anlattı
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Kızılcık Şerbeti’nde Çimen karakterini Selin Türkmen’den devralan Asena Keskinci, Gece Muhabiri’ne konuştu. Kariyeri boyunca daha çok genç izleyiciye hitap ettiğini söyleyen oyuncu, Show TV dizisiyle birlikte artık sokakta teyzelerin ve amcaların da kendisini tebrik ettiğini anlattı. Keskinci, bu değişimi “Eskiden arkadaştım, şimdi bir de ailenin kızı oldum” sözleriyle özetledi.
KAYNAK: Gece Muhabiri
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Asena Keskinci, Kızılcık Şerbeti'nin setine sonradan katılmasına rağmen kendisini hemen evinde hissettiğini anlattı.
Gençlerin tanıdığı Asena Keskinci'yi artık sokakta teyzeler ve amcalar da durdurup tebrik ediyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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