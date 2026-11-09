"Çimen" Asena Keskinci, Kızılcık Şerbeti'yle Değişen Hayran Kitlesini Anlattı

Röportajın en dikkat çekici kısmı ise değişen hayran kitlesine dair sözler oldu. Keskinci, kariyeri boyunca hep daha genç bir izleyici kitlesine hitap ettiğini, Kızılcık Şerbeti'yle birlikte bu tablonun değiştiğini anlattı:

'Daha böyle genç kitleye hitap ediyordum her zaman. Şimdi tabii sokakta teyzeler, amcalar filan da gelip tebrik ediyor.'

Oyuncu, bu değişimi ekranın karşısındaki ailelerin arasına girmeye benzetti. Gençlerin 'arkadaşı' olarak görüldüğü dönemin ardından şimdi bir de ailenin kızı olarak benimsendiğini söyleyen Keskinci, bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi:

'O ailelerin içine dahil olmuş gibi hissediyorum. Yani ailenin kızı oldum şimdi artık. Hani eskiden daha böyle arkadaştım, şimdi bir de ailenin kızı oldum.'

Hatırlanacağı üzere Keskinci, sezonun ilk haftalarında yeni Çimen'e henüz alışamayan izleyicileri son derece doğal karşıladığını söylemişti. Rolü devralmasının üzerinden yaklaşık iki ay geçerken oyuncunun bu kez sokaktaki karşılığından söz etmesi de dikkat çekti.