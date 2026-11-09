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"Çimen" Asena Keskinci, Kızılcık Şerbeti'yle Değişen Hayran Kitlesini Anlattı

"Çimen" Asena Keskinci, Kızılcık Şerbeti'yle Değişen Hayran Kitlesini Anlattı

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
09.11.2026 - 20:46
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Kızılcık Şerbeti’nde Çimen karakterini Selin Türkmen’den devralan Asena Keskinci, Gece Muhabiri’ne konuştu. Kariyeri boyunca daha çok genç izleyiciye hitap ettiğini söyleyen oyuncu, Show TV dizisiyle birlikte artık sokakta teyzelerin ve amcaların da kendisini tebrik ettiğini anlattı. Keskinci, bu değişimi “Eskiden arkadaştım, şimdi bir de ailenin kızı oldum” sözleriyle özetledi.

KAYNAK: Gece Muhabiri

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Asena Keskinci, Kızılcık Şerbeti'nin setine sonradan katılmasına rağmen kendisini hemen evinde hissettiğini anlattı.

Asena Keskinci, Kızılcık Şerbeti'nin setine sonradan katılmasına rağmen kendisini hemen evinde hissettiğini anlattı.

Show TV'nin fenomen dizisinin 5. sezonunda Çimen karakterini Selin Türkmen'den devralan Asena Keskinci, 18 Eylül'de başlayan yeni sezonla birlikte ekrana geldi. Bez Bebek'in Yağmur'u olarak hafızalara kazınan, son olarak HBO Max'in Jasmine dizisiyle gündeme gelen genç oyuncu, bu kez Gece Muhabiri mikrofonlarına konuştu.

Keskinci, yıllardır aynı ekiple çekilen dizinin setini bir aile ortamına benzetti. Oyuncu, sete her gün farklı bir heyecanla gittiğini de sözlerine ekledi:

'Zaten orası aile gibi bir setti, ben de içine dahil oldum. Çok heyecanlıyım aslında. Her gün giderken farklı bir heyecan yaşıyorum.'

Keskinci'yi en çok heyecanlandıran şey ise uzun süredir izleyicisi olduğu bir dizinin parçası olmak. Oyuncu, halihazırda izlediği ve beğendiği bir işin senaryosunu önceden okuyabilmenin kendisi için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Gençlerin tanıdığı Asena Keskinci'yi artık sokakta teyzeler ve amcalar da durdurup tebrik ediyor.

Gençlerin tanıdığı Asena Keskinci'yi artık sokakta teyzeler ve amcalar da durdurup tebrik ediyor.

Röportajın en dikkat çekici kısmı ise değişen hayran kitlesine dair sözler oldu. Keskinci, kariyeri boyunca hep daha genç bir izleyici kitlesine hitap ettiğini, Kızılcık Şerbeti'yle birlikte bu tablonun değiştiğini anlattı:

'Daha böyle genç kitleye hitap ediyordum her zaman. Şimdi tabii sokakta teyzeler, amcalar filan da gelip tebrik ediyor.'

Oyuncu, bu değişimi ekranın karşısındaki ailelerin arasına girmeye benzetti. Gençlerin 'arkadaşı' olarak görüldüğü dönemin ardından şimdi bir de ailenin kızı olarak benimsendiğini söyleyen Keskinci, bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi:

'O ailelerin içine dahil olmuş gibi hissediyorum. Yani ailenin kızı oldum şimdi artık. Hani eskiden daha böyle arkadaştım, şimdi bir de ailenin kızı oldum.'

Hatırlanacağı üzere Keskinci, sezonun ilk haftalarında yeni Çimen'e henüz alışamayan izleyicileri son derece doğal karşıladığını söylemişti. Rolü devralmasının üzerinden yaklaşık iki ay geçerken oyuncunun bu kez sokaktaki karşılığından söz etmesi de dikkat çekti.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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