"Nursema" Ceren Karakoç, Doğa'nın Kızılcık Şerbeti'ne Dönüp Dönmeyeceğini Açıkladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kızılcık Şerbeti’nde Nursema’yı canlandıran Ceren Karakoç, diziye kimlerin geri döneceği sorusunu Oksijen TV’de yanıtladı. Karakoç, Neslihan Yeldan’ın canlandırdığı Sevtap dışında kadroya dönen bir isim olmadığını söyledi. Sıla Türkoğlu’nun Doğa’sının döneceğine dair haberler için de “Haberler çıkıyor ama hayır” dedi.
KAYNAK: Oksijen TV
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Ceren Karakoç'a Oksijen TV'de "Başka dönecek olan var mı?" diye soruldu, ilk yanıt Sevtap oldu.
Karakoç, Doğa'nın döneceğine dair haberleri "Haberler çıkıyor ama hayır" diyerek yalanladı.
Doğa, Nursema'dan sonra seyircinin en çok geri istediği karakterlerin başında geliyordu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın