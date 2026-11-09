"Nursema" Ceren Karakoç, Doğa'nın Kızılcık Şerbeti'ne Dönüp Dönmeyeceğini Açıkladı

Kızılcık Şerbeti'nde senaryo ekibinin değişmesinin ardından vedalar birer birer geri alınıyor. Ağustosta kadrodan çıkarılan Ceren Karakoç ekim ayında sete dönmüş, Nursema'nın ailesine kavuştuğu 145. bölüm diziye 5. sezonun en yüksek reytingini getirmişti.

Karakoç'un dönüşü seyircinin aklına hemen aynı soruyu getirdi: Sırada kim var? Oyuncuya Oksijen TV'de bu soru doğrudan yöneltildi: 'Başka dönecek olan var mı?'

Karakoç önce bir müjde verdi: 'Evet. Sevtap karakterimiz. O dönüyor.' Nilay'ın annesi Sevtap'ı canlandıran Neslihan Yeldan da birkaç gün önce Instagram'dan 'Sevtap is back' yazan bir video paylaşarak dönüşünü kendisi duyurmuştu.