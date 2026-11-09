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"Nursema" Ceren Karakoç, Doğa'nın Kızılcık Şerbeti'ne Dönüp Dönmeyeceğini Açıkladı

"Nursema" Ceren Karakoç, Doğa'nın Kızılcık Şerbeti'ne Dönüp Dönmeyeceğini Açıkladı

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
09.11.2026 - 21:28
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Kızılcık Şerbeti’nde Nursema’yı canlandıran Ceren Karakoç, diziye kimlerin geri döneceği sorusunu Oksijen TV’de yanıtladı. Karakoç, Neslihan Yeldan’ın canlandırdığı Sevtap dışında kadroya dönen bir isim olmadığını söyledi. Sıla Türkoğlu’nun Doğa’sının döneceğine dair haberler için de “Haberler çıkıyor ama hayır” dedi.

KAYNAK: Oksijen TV

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Ceren Karakoç'a Oksijen TV'de "Başka dönecek olan var mı?" diye soruldu, ilk yanıt Sevtap oldu.

Ceren Karakoç'a Oksijen TV'de "Başka dönecek olan var mı?" diye soruldu, ilk yanıt Sevtap oldu.

Kızılcık Şerbeti'nde senaryo ekibinin değişmesinin ardından vedalar birer birer geri alınıyor. Ağustosta kadrodan çıkarılan Ceren Karakoç ekim ayında sete dönmüş, Nursema'nın ailesine kavuştuğu 145. bölüm diziye 5. sezonun en yüksek reytingini getirmişti.

Karakoç'un dönüşü seyircinin aklına hemen aynı soruyu getirdi: Sırada kim var? Oyuncuya Oksijen TV'de bu soru doğrudan yöneltildi: 'Başka dönecek olan var mı?'

Karakoç önce bir müjde verdi: 'Evet. Sevtap karakterimiz. O dönüyor.' Nilay'ın annesi Sevtap'ı canlandıran Neslihan Yeldan da birkaç gün önce Instagram'dan 'Sevtap is back' yazan bir video paylaşarak dönüşünü kendisi duyurmuştu.

Karakoç, Doğa'nın döneceğine dair haberleri "Haberler çıkıyor ama hayır" diyerek yalanladı.

Karakoç, Doğa'nın döneceğine dair haberleri "Haberler çıkıyor ama hayır" diyerek yalanladı.

Ancak oyuncunun devamındaki sözleri, başka sürpriz bekleyenleri üzdü. Karakoç, Sevtap dışında bir dönüş olmadığını 'Onun dışında dönmüyor. Yok. Hayır.' sözleriyle açıkça söyledi.

Aynı yanıtta Doğa'ya dair iddialara da değindi: 'Doğa da dönmüyor. Öyle bir haber de çıkıyor. Haberler çıkıyor ama hayır.'

Karakoç'a göre şu anda Kızılcık Şerbeti'ne dönen yalnızca iki isim var: 'Şu anda ben ve Neslihan sadece.' Oyuncunun 'şu anda' vurgusu ise kapının tamamen kapanıp kapanmadığı sorusunu akla getirdi.

Doğa, Nursema'dan sonra seyircinin en çok geri istediği karakterlerin başında geliyordu.

Doğa, Nursema'dan sonra seyircinin en çok geri istediği karakterlerin başında geliyordu.

Sıla Türkoğlu'nun hayat verdiği Doğa, Firaz'la yaşadığı yasak aşkın ardından tekne kazasında hayatını kaybetmiş ve 113. bölümde diziye veda etmişti. Yapımcı Faruk Turgut, bu hikâyenin bitmesinde sosyal medyadan çok kanal yönetiminin etkili olduğunu söylemişti.

Ölü sanılan Nursema'nın geri dönmesi ise Doğa için de umutları yeşertti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın 'Sıradaki kim?' sorusuna gelen yaklaşık 270 yanıtta en çok adı geçen karakter Doğa oldu. Onedio'nun anketinde de Doğa, yüzde 17 ile Pembe ve Alev'in ardından üçüncü sıraya yerleşti.

Öte yandan Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldıktan sonra Doktor: Başka Hayatta'da başrol üstlenmiş, ardından The Knot: Gateway to Anatolia dizisinde Serkan Çayoğlu'yla buluşmuştu. Şimdilik Şerbo'da Doğa'nın dönüşü görünmüyor. Ancak sürpriz kararların ardı arkası kesilmeyen dizide yeni bir dönüş olup olmayacağı merak konusu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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