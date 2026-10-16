Kızılcık Şerbeti Seyircisi Nursema'dan Sonra En Çok "Doğa" Sıla Türkoğlu'nun Dönüşünü İstedi
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Kızılcık Şerbeti’nde Nursema’nın geri döneceği haberinin ardından gazeteci Birsen Altuntaş, seyirciye “Sıradaki kim?” diye sordu. 570 bini aşan görüntülenme alan paylaşıma 300'ü aşkın yanıt geldi. Yorumlarda en çok Sıla Türkoğlu’nun canlandırdığı Doğa istendi. Pembe, Alev ve Mustafa da listenin üst sıralarında yer aldı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Birsen Altuntaş'ın "Sıradaki kim?" sorusu 570 bini aşan görüntülenmeye ulaştı, 300'ü aşkın yanıt aldı.
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Yaklaşık 270 yorumda en çok adı geçen karakter, Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa oldu.
Doğa'yı Sibel Taşçıoğlu'nun Pembe'si ve Müjde Uzman'ın Alev'i izledi.
Alev için yazılan bir yorum 1.700'ü aşkın beğeniyle tartışmanın en çok beğenilen yorumu oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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