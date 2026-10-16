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Kızılcık Şerbeti Seyircisi Nursema'dan Sonra En Çok "Doğa" Sıla Türkoğlu'nun Dönüşünü İstedi

Kızılcık Şerbeti Seyircisi Nursema'dan Sonra En Çok "Doğa" Sıla Türkoğlu'nun Dönüşünü İstedi

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 17:05
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Kızılcık Şerbeti’nde Nursema’nın geri döneceği haberinin ardından gazeteci Birsen Altuntaş, seyirciye “Sıradaki kim?” diye sordu. 570 bini aşan görüntülenme alan paylaşıma 300'ü aşkın yanıt geldi. Yorumlarda en çok Sıla Türkoğlu’nun canlandırdığı Doğa istendi. Pembe, Alev ve Mustafa da listenin üst sıralarında yer aldı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Birsen Altuntaş'ın "Sıradaki kim?" sorusu 570 bini aşan görüntülenmeye ulaştı, 300'ü aşkın yanıt aldı.

Birsen Altuntaş'ın "Sıradaki kim?" sorusu 570 bini aşan görüntülenmeye ulaştı, 300'ü aşkın yanıt aldı.
twitter.com

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın geri döneceği haberi seyirciyi heyecanlandırırken gazeteci Birsen Altuntaş'tan gelen bir paylaşım tartışmayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Altuntaş, 14 Ekim'de X hesabından 'Nursema'nın ardından bakalım ekibe geri dönecek ikonik karakterler kimler olacak?' diye sorunca yorumlar yağdı.

Kısa sürede 570 bini aşan görüntülenmeye ulaşan paylaşımın altında 300'ü aşkın yanıt birikti. Seyirciler bir yandan tahminlerini sıraladı, bir yandan da hangi karakterin nasıl geri getirilebileceğine dair kendi senaryolarını yazdı.

Yaklaşık 270 yorumda en çok adı geçen karakter, Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa oldu.

Yaklaşık 270 yorumda en çok adı geçen karakter, Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa oldu.
twitter.com

İncelediğimiz yaklaşık 270 yanıt ve alıntı arasında en çok adı geçen karakter, Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa oldu. 70'i aşkın yorumda Doğa'nın dönüşü istendi.

Bazı izleyiciler, tekne kazasında hayatını kaybeden Doğa'nın aslında kurtulmuş olabileceğini savunurken bazıları da Başak'ın hikâyesi üzerinden Doğa'nın çocuklara annelik yapmak için dönebileceğini öne sürdü.

Doğa'yı Sibel Taşçıoğlu'nun Pembe'si ve Müjde Uzman'ın Alev'i izledi.

Doğa'yı Sibel Taşçıoğlu'nun Pembe'si ve Müjde Uzman'ın Alev'i izledi.
twitter.com

Listenin ikinci ve üçüncü sırasında Pembe ile Alev yer aldı. Pembe için yazılan yorumlarda 'dizinin bel kemiği' ifadesi dikkat çekti. Bir izleyici ise 'Pembe ve Doğa da gelirse cuma akşamları evden çıkmam' ifadesini kullandı.

Alev için yazılan bir yorum 1.700'ü aşkın beğeniyle tartışmanın en çok beğenilen yorumu oldu.

Alev için yazılan bir yorum 1.700'ü aşkın beğeniyle tartışmanın en çok beğenilen yorumu oldu.
twitter.com

Sayıda Doğa öndeydi ama tek başına en çok beğeni alan yorum Alev'e aitti. Paylaşımı alıntılayan bir kullanıcının 'Bence Alev geliyor zaten Apo'yla hikayeleri yarım kalmıştı' yorumu 1.700'ü aşkın beğeni topladı.

Bazı izleyiciler Alev'in hikâyesinin geri dönüşe en açık hikâye olduğunu savundu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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