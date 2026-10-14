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Nursema'nın Kızılcık Şerbeti'ne Dönüş Haberinin Ardından Gözler Pembe, Doğa ve Mustafa'ya Çevrildi

Nursema'nın Kızılcık Şerbeti'ne Dönüş Haberinin Ardından Gözler Pembe, Doğa ve Mustafa'ya Çevrildi

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 16:06
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Kızılcık Şerbeti’nde 5. sezonun ilk sahnesinde mezar taşı gösterilen Nursema’nın geri döneceği haberi, gözleri ölüm senaryosuyla diziden çıkarılan diğer karakterlere çevirdi. Üstelik senaryoyu artık Arka Sokaklar’ı 751 bölüm boyunca yazan Ozan Yurdakul’un da yer aldığı yeni bir ekip yazıyor. Peki Pembe, Doğa ve Mustafa da geri dönebilir mi?

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Nursema'nın mezar taşı yeni sezonda ekrana gelirken, şimdi Ceren Karakoç'un diziye geri döneceği konuşuluyor.

Nursema'nın mezar taşı yeni sezonda ekrana gelirken, şimdi Ceren Karakoç'un diziye geri döneceği konuşuluyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ilk bölümden bu yana Nursema'ya hayat veren Ceren Karakoç, aynı rolle Kızılcık Şerbeti'ne geri dönüyor. Dönüşün hangi bölümde ve nasıl bir hikâyeyle olacağı ise henüz açıklanmadı.

Hatırlanacağı üzere 6 aylık zaman atlamasıyla açılan 5. sezonun ilk bölümünde Nursema'nın mezar taşı ekrana yansımıştı. Karakoç da kadrodan çıkarıldığını tatildeyken gelen bir telefonla öğrendiğini anlatmıştı.

Söz konusu gelişme diziyi ilk bölümden beri yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün görevi bırakmasının hemen ardından geldi. 143. bölümden itibaren kalem Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'de.

Arka Sokaklar'da 600. bölümde patlamada öldüğü sanılan Ali, yıllar sonra 20. sezonla diziye geri dönmüştü.

Arka Sokaklar'da 600. bölümde patlamada öldüğü sanılan Ali, yıllar sonra 20. sezonla diziye geri dönmüştü.

Seyircinin aklına ilk gelen ayrıntı, yeni senaristin geldiği yer oldu. Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, ölüm senaryosuyla veda eden karakterleri bile yeniden ekrana getirmesiyle biliniyor.

En taze örnek Alp Korkmaz'ın canlandırdığı Komiser Ali. 600. bölümde bir patlamada hayatını kaybetmiş gibi gösterilen Ali, 2025'te başlayan 20. sezonla hikâyeye geri döndü. 

Kızılcık Şerbeti'nin kendi geçmişinde de benzer bir örnek var: Çimen, Erasmus hikâyesiyle diziden ayrılmış, bir süre sonra yeniden ekrana dönmüştü.

Pembe 3. sezonda cenazesiyle veda etmişti, fakat Sibel Taşçıoğlu ATV'nin Güneşin Doğduğu Yer dizisinde.

Pembe 3. sezonda cenazesiyle veda etmişti, fakat Sibel Taşçıoğlu ATV'nin Güneşin Doğduğu Yer dizisinde.

Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı Pembe, dizinin en sevilen karakterlerinden biriydi. Karakterin hikâyesi 2025 baharında ölümle sona erdi.

Ancak Pembe'nin dönüşü için takvim pek uygun görünmüyor. Taşçıoğlu, Star TV'deki Çarpıntı'nın ardından bu sezon ATV'nin Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Celadet Kozan'ı canlandırıyor.

Doğa ve Mustafa tekne kazasında ölmüştü, iki oyuncunun da son dizisi erken final yaptı.

Doğa ve Mustafa tekne kazasında ölmüştü, iki oyuncunun da son dizisi erken final yaptı.

Sıla Türkoğlu'nun hayat verdiği Doğa ve Emrah Altıntoprak'ın canlandırdığı Mustafa, Kasım 2025'te yayınlanan bölümde içinde bulundukları teknenin gemiyle çarpışmasıyla hayatını kaybetmiş, cenaze sahneleri de ekrana gelmişti.

Dikkat çekici olan, iki oyuncunun da yeni projelerinin kısa sürmesi. Türkoğlu'nun NOW dizisi Doktor: Başka Hayatta 6. bölümde sona erdi. Altıntoprak'ın ATV dizisi Aşk ve Taht ise yalnızca 5 bölümle 7 Ekim'de final yaptı.

Şimdilik ne yapım şirketinden ne de oyunculardan bu isimlerin dönüşüne dair bir açıklama var. Nursema'nın hikâyeye nasıl döneceği ise merakla bekleniyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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