Nursema'nın Kızılcık Şerbeti'ne Dönüş Haberinin Ardından Gözler Pembe, Doğa ve Mustafa'ya Çevrildi

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ilk bölümden bu yana Nursema'ya hayat veren Ceren Karakoç, aynı rolle Kızılcık Şerbeti'ne geri dönüyor. Dönüşün hangi bölümde ve nasıl bir hikâyeyle olacağı ise henüz açıklanmadı.

Hatırlanacağı üzere 6 aylık zaman atlamasıyla açılan 5. sezonun ilk bölümünde Nursema'nın mezar taşı ekrana yansımıştı. Karakoç da kadrodan çıkarıldığını tatildeyken gelen bir telefonla öğrendiğini anlatmıştı.

Söz konusu gelişme diziyi ilk bölümden beri yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün görevi bırakmasının hemen ardından geldi. 143. bölümden itibaren kalem Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'de.