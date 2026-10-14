Nursema'nın Kızılcık Şerbeti'ne Dönüş Haberinin Ardından Gözler Pembe, Doğa ve Mustafa'ya Çevrildi
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Kızılcık Şerbeti’nde 5. sezonun ilk sahnesinde mezar taşı gösterilen Nursema’nın geri döneceği haberi, gözleri ölüm senaryosuyla diziden çıkarılan diğer karakterlere çevirdi. Üstelik senaryoyu artık Arka Sokaklar’ı 751 bölüm boyunca yazan Ozan Yurdakul’un da yer aldığı yeni bir ekip yazıyor. Peki Pembe, Doğa ve Mustafa da geri dönebilir mi?
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Nursema'nın mezar taşı yeni sezonda ekrana gelirken, şimdi Ceren Karakoç'un diziye geri döneceği konuşuluyor.
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Arka Sokaklar'da 600. bölümde patlamada öldüğü sanılan Ali, yıllar sonra 20. sezonla diziye geri dönmüştü.
Pembe 3. sezonda cenazesiyle veda etmişti, fakat Sibel Taşçıoğlu ATV'nin Güneşin Doğduğu Yer dizisinde.
Doğa ve Mustafa tekne kazasında ölmüştü, iki oyuncunun da son dizisi erken final yaptı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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