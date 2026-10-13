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Kızılcık Şerbeti Seyircisi, Senarist Değişikliğinin Ardından Doğa ve Firaz Aşkını Geri İstedi

Kızılcık Şerbeti Seyircisi, Senarist Değişikliğinin Ardından Doğa ve Firaz Aşkını Geri İstedi

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 16:47
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Kızılcık Şerbeti’nde senaristlerin değişmesinin ardından seyircinin aklı, 4. sezonun başında yarım kalan Doğa ve Firaz hikâyesine gitti. RTÜK’e ulaşan şikayetlerin ardından senaryodan çıkarılan ikilinin sahnesi X’te yeniden paylaşıldı ve 400 bini aşkın görüntülenmeye ulaştı. Yorumlarda bir kesim hikâyenin geri dönmesini istedi.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kızılcık Şerbeti'ni ilk bölümden bu yana yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün vedasının ardından diziyi artık dört kişilik yeni bir ekip yazıyor.

Kızılcık Şerbeti'ni ilk bölümden bu yana yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün vedasının ardından diziyi artık dört kişilik yeni bir ekip yazıyor.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde geçtiğimiz günlerde büyük bir değişim yaşandı. Diziyi ilk bölümünden bu yana kaleme alan Melis Civelek ve Zeynep Gür ekipten ayrıldı.

143. bölümden itibaren senaryoyu Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'den oluşan yeni ekip devraldı. Yeni ekibin yazdığı ilk bölümün fragmanı 12 Ekim akşamı yayınlandı ve Pembe, Nursema ve Mustafa'nın yeniden anılması seyirciden alkış aldı.

Ancak senarist değişikliği, seyircinin aklına yalnızca yeni bölümleri getirmedi. Bir X kullanıcısı aynı gece dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

12 Ekim gecesi paylaşılan 2 dakika 44 saniyelik Doğa ve Firaz sahnesi kısa sürede 400 bini aşkın görüntülenmeye ulaştı.

12 Ekim gecesi paylaşılan 2 dakika 44 saniyelik Doğa ve Firaz sahnesi kısa sürede 400 bini aşkın görüntülenmeye ulaştı.

Dizinin resmi hesabından alınan sahneyi 'diziyi şurdan tekrar başlatın haftaya +5 reyting' notuyla paylaşan kullanıcı, kısa sürede binlerce beğeni topladı. Videoda, Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa ile Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in hayat verdiği Firaz'ın 4. sezonun başındaki hikâyesi yer alıyor.

Hatırlanacağı üzere Doğa, Fatih'in; Firaz ise Nursema'nın eşiydi. Eylül 2025'te ekrana gelen 104. bölümün finalinde ikili arasındaki gizli yakınlaşmanın ortaya çıkması sosyal medyada büyük tartışma yaratmıştı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kuruma ulaşan şikayetlerin incelendiğini açıklamış, yapım şirketi Gold Film de eleştirileri dikkate alacağını duyurmuştu. Senaryo değiştirildi, Doğa ve Firaz hikâyesi kısa sürede sona erdi. Firaz'ı canlandıran Batuhan Bozkurt Yüzgüleç de sonrasında diziden ayrıldı.

Seyircinin bir kısmı hikâyenin iptal edilmesini dizinin en büyük hatası olarak görürken, sahneyi hâlâ rahatsız edici bulanlar da sessiz kalmadı.

Seyircinin bir kısmı hikâyenin iptal edilmesini dizinin en büyük hatası olarak görürken, sahneyi hâlâ rahatsız edici bulanlar da sessiz kalmadı.

Paylaşımın altına gelen yorumlarda izleyiciler ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar, yapımın sosyal medya baskısına dayanması hâlinde dizinin bambaşka bir yere gidebileceğini savundu. 'İçimde kaldılar, partner yapamaz mısınız onları' diyen izleyiciler bile oldu.

Öte yandan sahneyi hâlâ rahatsız edici bulan ve senaryonun değiştirilmesini doğru bulan seyirciler de yorumlarıyla tartışmaya katıldı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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