Kızılcık Şerbeti Seyircisi, Senarist Değişikliğinin Ardından Doğa ve Firaz Aşkını Geri İstedi
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Kızılcık Şerbeti’nde senaristlerin değişmesinin ardından seyircinin aklı, 4. sezonun başında yarım kalan Doğa ve Firaz hikâyesine gitti. RTÜK’e ulaşan şikayetlerin ardından senaryodan çıkarılan ikilinin sahnesi X’te yeniden paylaşıldı ve 400 bini aşkın görüntülenmeye ulaştı. Yorumlarda bir kesim hikâyenin geri dönmesini istedi.
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Kızılcık Şerbeti'ni ilk bölümden bu yana yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün vedasının ardından diziyi artık dört kişilik yeni bir ekip yazıyor.
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12 Ekim gecesi paylaşılan 2 dakika 44 saniyelik Doğa ve Firaz sahnesi kısa sürede 400 bini aşkın görüntülenmeye ulaştı.
Seyircinin bir kısmı hikâyenin iptal edilmesini dizinin en büyük hatası olarak görürken, sahneyi hâlâ rahatsız edici bulanlar da sessiz kalmadı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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