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Arka Sokaklar'ı 751 Bölüm Yazan Ozan Yurdakul Gelince Kızılcık Şerbeti Seyircisi Goygoya Daldı

Arka Sokaklar'ı 751 Bölüm Yazan Ozan Yurdakul Gelince Kızılcık Şerbeti Seyircisi Goygoya Daldı

Arka Sokaklar yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
10.10.2026 - 14:04
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Kızılcık Şerbeti’nin yeni senaristleri belli oldu ve ekipte Arka Sokaklar’ı 20 sezon boyunca yazan Ozan Yurdakul da yer aldı. 751 bölümlük bir dizinin kalemini alan ismin gelişi sosyal medyada goygoyun fitilini ateşledi. İzleyiciler, Kızılcık Şerbeti’nin de onlarca yıl süreceğine dair birbirinden komik paylaşımlar yaptı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kızılcık Şerbeti'ni 143. bölümden itibaren Ozan Yurdakul'un da olduğu dört kişilik yeni bir ekip yazacak.

Kızılcık Şerbeti'ni 143. bölümden itibaren Ozan Yurdakul'un da olduğu dört kişilik yeni bir ekip yazacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Show TV'nin Gold Film imzalı fenomen dizisinin yeni senaristleri Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler oldu. Ekip, 5. sezonun ortasında hikâyeyi devralacak ve değişiklik 143. bölümden itibaren ekrana yansıyacak.

Ancak haberin en çok konuşulan kısmı ekibin kendisi değil, Yurdakul'un geçmişi oldu. Yurdakul, Türk televizyonunun en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'ın senaristiydi. 2006'da Kanal D'de başlayan dizi, 20 sezon ve 751 bölümün ardından bu yaz ekrana veda etmişti. Üstelik Arka Sokaklar, uzun yıllar boyunca cuma akşamları Kızılcık Şerbeti'nin en büyük rakiplerinden biriydi.

Öte yandan dizi, kadro ve senaryo ekibindeki tüm değişikliklere rağmen reytinglerde direnmeye devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın paylaşımına göre Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon 4. bölümü Tüm Kişiler'de 4,73 reytingle 3. sırada yer aldı, AB'de ise 5,26 aldı. Bazı izleyiciler de bu tabloya bakarak dizinin önümüzdeki sezon da devam edeceğini yorumladı.

20 sezonluk bir dizinin senaristi gelince seyircinin aklına ilk gelen şey Kızılcık Şerbeti'nin ömrü oldu.

20 sezonluk bir dizinin senaristi gelince seyircinin aklına ilk gelen şey Kızılcık Şerbeti'nin ömrü oldu.

Haber X'te paylaşılır paylaşılmaz yanıtlar ve alıntılar peş peşe geldi. Kimi izleyici dizinin 40 yıl daha süreceğini, oyuncuların finale yürüteçle geleceğini yazdı. Kimi ise dizinin ilk zamanlarında 'Allah bu diziye Arka Sokaklar ömrü versin' dediği için pişman olduğunu itiraf etti.

Arka Sokaklar'daki ölen karakterlerin geri dönmesi de seyircinin gözünden kaçmadı. Bazı izleyiciler, yeni senaristle birlikte Kızılcık Şerbeti'nde ölen karakterlerin de dirilebileceğini öne sürdü. Kadrosu sürekli değişen diziye yönelik iğneleyici yorumlar da eksik olmadı: Bir izleyici, Arka Sokaklar'da en azından baştan sona kadar kalan oyuncular olduğunu hatırlattı.

Peki sosyal medyada hangi yorumlar öne çıktı? İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni senaristi sonrası seyircinin en komik paylaşımları!

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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