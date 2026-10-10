Arka Sokaklar'ı 751 Bölüm Yazan Ozan Yurdakul Gelince Kızılcık Şerbeti Seyircisi Goygoya Daldı

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Show TV'nin Gold Film imzalı fenomen dizisinin yeni senaristleri Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler oldu. Ekip, 5. sezonun ortasında hikâyeyi devralacak ve değişiklik 143. bölümden itibaren ekrana yansıyacak.

Ancak haberin en çok konuşulan kısmı ekibin kendisi değil, Yurdakul'un geçmişi oldu. Yurdakul, Türk televizyonunun en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'ın senaristiydi. 2006'da Kanal D'de başlayan dizi, 20 sezon ve 751 bölümün ardından bu yaz ekrana veda etmişti. Üstelik Arka Sokaklar, uzun yıllar boyunca cuma akşamları Kızılcık Şerbeti'nin en büyük rakiplerinden biriydi.

Öte yandan dizi, kadro ve senaryo ekibindeki tüm değişikliklere rağmen reytinglerde direnmeye devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın paylaşımına göre Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon 4. bölümü Tüm Kişiler'de 4,73 reytingle 3. sırada yer aldı, AB'de ise 5,26 aldı. Bazı izleyiciler de bu tabloya bakarak dizinin önümüzdeki sezon da devam edeceğini yorumladı.