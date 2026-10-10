Arka Sokaklar'ı 751 Bölüm Yazan Ozan Yurdakul Gelince Kızılcık Şerbeti Seyircisi Goygoya Daldı
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Kızılcık Şerbeti’nin yeni senaristleri belli oldu ve ekipte Arka Sokaklar’ı 20 sezon boyunca yazan Ozan Yurdakul da yer aldı. 751 bölümlük bir dizinin kalemini alan ismin gelişi sosyal medyada goygoyun fitilini ateşledi. İzleyiciler, Kızılcık Şerbeti’nin de onlarca yıl süreceğine dair birbirinden komik paylaşımlar yaptı.
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Kızılcık Şerbeti'ni 143. bölümden itibaren Ozan Yurdakul'un da olduğu dört kişilik yeni bir ekip yazacak.
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20 sezonluk bir dizinin senaristi gelince seyircinin aklına ilk gelen şey Kızılcık Şerbeti'nin ömrü oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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