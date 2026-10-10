Kadrosu Değişti, Senaristleri Ayrıldı: Kızılcık Şerbeti Reytinglerde Yine de Yükseldi
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Kadrosu neredeyse tamamen değişen, bu hafta da senaristlerinin ayrılacağı açıklanan Kızılcık Şerbeti, reytinglerde beklenmedik bir yükseliş yakaladı. 142. bölüm üç kategoride de puanını artırırken dizi AB ve ABC1'de ikinci sıraya çıktı. Peki iki hafta önce 5. sıraya gerileyen dizi bu kez nasıl toparlandı?
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Kadrosunda arka arkaya ayrılıkların yaşandığı Kızılcık Şerbeti'nin reytingleri düşmek bilmiyor!
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Kızılcık Şerbeti'nin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür, 143. bölümle projeden ayrılıyor.
Yeni sezona yeni yüzlerle başlayan dizi, iki haftada zirveden 5. sıraya gerilemişti.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezondaki reytingleri:
18 Eylül (139. bölüm)
TOTAL: 5,86 (1)
AB: 5,47 (1)
ABC1: 6,31 (1)
25 Eylül (140. bölüm)
TOTAL: 4,46 (2)
AB: 4,55 (2)
ABC1: 4,63 (2)
2 Ekim (141. bölüm)
TOTAL: 4,47 (5)
AB: 4,91 (4)
ABC1: 4,87 (5)
9 Ekim (142. bölüm)
TOTAL: 4,73 (3)
AB: 5,26 (2)
ABC1: 5,55 (2)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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