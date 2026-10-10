Kadrosu Değişti, Senaristleri Ayrıldı: Kızılcık Şerbeti Reytinglerde Yine de Yükseldi

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 9 Ekim Cuma akşamı yayınlanan 142. bölümüyle Total'de 4,73, AB'de 5,26, ABC1'de ise 5,55 reyting aldı. Dizi Total'de üçüncü, AB ve ABC1'de ise ikinci sırada yer aldı. Gecenin lideri yine Taşacak Bu Deniz oldu. TRT 1 dizisi 33. bölümüyle Total'de 9,47, AB'de 8,74, ABC1'de 9,79 reyting aldı.

2 Ekim'de yayınlanan 141. bölüm Total'de 4,47, AB'de 4,91, ABC1'de 4,87 reyting almıştı. Kızılcık Şerbeti bir hafta içinde Total'de 0,26, AB'de 0,35, ABC1'de ise 0,68 puan artış kaydetti. Üstelik bu yükseliş, rakibi Taşacak Bu Deniz'in puan kaybettiği bir gecede geldi. TRT 1 dizisi zirvedeki yerini korusa da geçen haftaya göre Total'de 0,66 puan geriledi.