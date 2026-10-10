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Kadrosu Değişti, Senaristleri Ayrıldı: Kızılcık Şerbeti Reytinglerde Yine de Yükseldi

Kadrosu Değişti, Senaristleri Ayrıldı: Kızılcık Şerbeti Reytinglerde Yine de Yükseldi

Show tv Kızılcık Şerbeti Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
10.10.2026 - 11:19
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Kadrosu neredeyse tamamen değişen, bu hafta da senaristlerinin ayrılacağı açıklanan Kızılcık Şerbeti, reytinglerde beklenmedik bir yükseliş yakaladı. 142. bölüm üç kategoride de puanını artırırken dizi AB ve ABC1'de ikinci sıraya çıktı. Peki iki hafta önce 5. sıraya gerileyen dizi bu kez nasıl toparlandı?

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Kadrosunda arka arkaya ayrılıkların yaşandığı Kızılcık Şerbeti'nin reytingleri düşmek bilmiyor!

Kadrosunda arka arkaya ayrılıkların yaşandığı Kızılcık Şerbeti'nin reytingleri düşmek bilmiyor!

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 9 Ekim Cuma akşamı yayınlanan 142. bölümüyle Total'de 4,73, AB'de 5,26, ABC1'de ise 5,55 reyting aldı. Dizi Total'de üçüncü, AB ve ABC1'de ise ikinci sırada yer aldı. Gecenin lideri yine Taşacak Bu Deniz oldu. TRT 1 dizisi 33. bölümüyle Total'de 9,47, AB'de 8,74, ABC1'de 9,79 reyting aldı.

2 Ekim'de yayınlanan 141. bölüm Total'de 4,47, AB'de 4,91, ABC1'de 4,87 reyting almıştı. Kızılcık Şerbeti bir hafta içinde Total'de 0,26, AB'de 0,35, ABC1'de ise 0,68 puan artış kaydetti. Üstelik bu yükseliş, rakibi Taşacak Bu Deniz'in puan kaybettiği bir gecede geldi. TRT 1 dizisi zirvedeki yerini korusa da geçen haftaya göre Total'de 0,66 puan geriledi.

Kızılcık Şerbeti'nin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür, 143. bölümle projeden ayrılıyor.

Kızılcık Şerbeti'nin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür, 143. bölümle projeden ayrılıyor.

Yükseliş, Kızılcık Şerbeti için oldukça hareketli bir haftanın ardından geldi. Dizinin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün 143. bölümle projeden ayrılacağı açıklandı. Ayrılığın ardından yapım şirketi Gold Film'den de bir açıklama geldi.

Senaristlerin ani vedası sosyal medyada gündem oldu. Ayrılığın nedenine ilişkin farklı iddialar ortaya atılırken izleyiciler hikâyenin bundan sonra nasıl ilerleyeceğini merak etmeye başladı.

Yeni sezona yeni yüzlerle başlayan dizi, iki haftada zirveden 5. sıraya gerilemişti.

Yeni sezona yeni yüzlerle başlayan dizi, iki haftada zirveden 5. sıraya gerilemişti.

Kızılcık Şerbeti 5. sezona kadrosunda köklü değişikliklerle girdi. Nilay'a hayat veren Feyza Civelek kadrodan çıkarıldı, Çimen rolü Selin Türkmen'den Asena Keskinci'ye geçti, Sönmez'i canlandıran Aliye Uzunatağan da diziye veda etti.

18 Eylül'deki sezon açılışı Total'de 5,86 reytingle üç kategoride de zirvede yer almıştı. Ancak sonraki iki bölümde dizi 4,46 ve 4,47'ye indi, 2 Ekim'de ise Total'de 5. sıraya geriledi.

Senaristlerin ayrılığının açıklandığı haftada gelen yükseliş bu yüzden dikkat çekti. Gözler şimdi Civelek ve Gür'ün imzasını taşıyacak son bölüm olan 143. bölümün reytinglerine çevrildi.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezondaki reytingleri:

18 Eylül (139. bölüm)

TOTAL: 5,86 (1)

AB: 5,47 (1)

ABC1: 6,31 (1)

25 Eylül (140. bölüm)

TOTAL: 4,46 (2)

AB: 4,55 (2)

ABC1: 4,63 (2)

2 Ekim (141. bölüm)

TOTAL: 4,47 (5)

AB: 4,91 (4)

ABC1: 4,87 (5)

9 Ekim (142. bölüm)

TOTAL: 4,73 (3)

AB: 5,26 (2)

ABC1: 5,55 (2)

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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