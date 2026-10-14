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"Nursema" Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti'ne Geri Döneceği Haberi Seyirciye Bayram Ettirdi

"Nursema" Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti'ne Geri Döneceği Haberi Seyirciye Bayram Ettirdi

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 15:31
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Kızılcık Şerbeti'nde senarist koltuğunun el değiştirmesinin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş, 5. sezonun ilk sahnesinde hayatını kaybeden Nursema'nın diziye geri döneceğini duyurdu. Haber kısa sürede sosyal medyada gündem oldu, seyircinin yorumları da gecikmedi.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Gazeteci Birsen Altuntaş, Ceren Karakoç'un Nursema rolüyle Kızılcık Şerbeti'ne geri döneceğini duyurdu.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Ceren Karakoç'un Nursema rolüyle Kızılcık Şerbeti'ne geri döneceğini duyurdu.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde yeni dönem hız kesmiyor. Diziyi ilk bölümden bu yana yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür görevi bırakmış, senaryo ekibine Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler gelmişti.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre bu değişikliğin ardından dikkat çekici bir gelişme yaşandı: Nursema'ya hayat veren Ceren Karakoç, ekibe geri dönüyor. Üstelik Nursema'nın mezar taşı, sezonun ilk bölümünde ekrana da yansımıştı.

Dönüşün nasıl ve hangi bölümde gerçekleşeceği ise henüz bilinmiyor. Yapım şirketinden ya da Ceren Karakoç'tan konuya ilişkin resmi bir açıklama da gelmedi.

Karakoç, kısa süre önce Ayşe Arman'a verdiği röportajda ayrılık kararını tatildeyken gelen bir telefonla öğrendiğini ve kendisi olmadan başlayan yeni bölümleri izlemediğini anlatmıştı.

Seyircinin büyük kısmı dönüşü, yeni senaristlerin eski ekibin hatalarını düzeltmesi olarak yorumladı.

Seyircinin büyük kısmı dönüşü, yeni senaristlerin eski ekibin hatalarını düzeltmesi olarak yorumladı.
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Haberin altına gelen yorumlarda öne çıkan ortak görüş, Nursema'nın diziden çıkarılmasının baştan beri yanlış bir karar olduğuydu. Pek çok izleyici, yeni senaristlerin eski ekibin hatalarını tek tek düzelttiğini öne sürdü. Kimi yorumlar da Nursema'nın ayrılığının hikâye açısından hiç mantıklı olmadığını vurguladı.

Arka Sokaklar'ı yıllarca yazan Ozan Yurdakul'un ekibe katılmasıyla başlayan 'ölüleri diriltme' esprileri de bu haberle yeniden gündeme geldi. Eski Kızılcık Şerbeti'ne kavuşmak isteyenler de sessiz kalmadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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