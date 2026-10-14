"Nursema" Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti'ne Geri Döneceği Haberi Seyirciye Bayram Ettirdi
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Kızılcık Şerbeti'nde senarist koltuğunun el değiştirmesinin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş, 5. sezonun ilk sahnesinde hayatını kaybeden Nursema'nın diziye geri döneceğini duyurdu. Haber kısa sürede sosyal medyada gündem oldu, seyircinin yorumları da gecikmedi.
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Gazeteci Birsen Altuntaş, Ceren Karakoç'un Nursema rolüyle Kızılcık Şerbeti'ne geri döneceğini duyurdu.
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Seyircinin büyük kısmı dönüşü, yeni senaristlerin eski ekibin hatalarını düzeltmesi olarak yorumladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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