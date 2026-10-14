"Nursema" Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti'ne Geri Döneceği Haberi Seyirciye Bayram Ettirdi

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde yeni dönem hız kesmiyor. Diziyi ilk bölümden bu yana yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür görevi bırakmış, senaryo ekibine Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler gelmişti.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre bu değişikliğin ardından dikkat çekici bir gelişme yaşandı: Nursema'ya hayat veren Ceren Karakoç, ekibe geri dönüyor. Üstelik Nursema'nın mezar taşı, sezonun ilk bölümünde ekrana da yansımıştı.

Dönüşün nasıl ve hangi bölümde gerçekleşeceği ise henüz bilinmiyor. Yapım şirketinden ya da Ceren Karakoç'tan konuya ilişkin resmi bir açıklama da gelmedi.

Karakoç, kısa süre önce Ayşe Arman'a verdiği röportajda ayrılık kararını tatildeyken gelen bir telefonla öğrendiğini ve kendisi olmadan başlayan yeni bölümleri izlemediğini anlatmıştı.