Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılınca "Kırıldım" Diyen Neslihan Yeldan, Sevtap Olarak Geri Döndü

Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonu öncesinde kadroda büyük değişiklik yaşanmıştı. Nilay'a hayat veren Feyza Civelek'in diziden ayrılmasıyla Sevtap'ın da yolu kapanmış, karakter hikâyeden çıkarılmıştı.

Neslihan Yeldan o dönem Instagram'da 'Sevdicekten zorla ayrılmak da bi tuhaf işte' diyerek ayrılığın kendi tercihi olmadığını ima etmişti. Ardından katıldığı bir programda da açık konuştu: 'Kırıldım ve sinirlendim. Çünkü benim bir suçum yok karakterin ortadan bir anda yok olmasıyla.'

Şimdi o 'kapanmamış hesap' yeniden açılıyor. Sevtap'ın hikâyeye nasıl döneceği ve hangi bölümde ekrana geleceği ise henüz açıklanmadı.