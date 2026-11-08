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Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılınca "Kırıldım" Diyen Neslihan Yeldan, Sevtap Olarak Geri Döndü

Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılınca "Kırıldım" Diyen Neslihan Yeldan, Sevtap Olarak Geri Döndü

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
08.11.2026 - 16:01
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Kızılcık Şerbeti’nde Nilay’ın annesi Sevtap’ı canlandıran Neslihan Yeldan, diziye geri döndüğünü Instagram’dan duyurdu. Oyuncu, “Sevtap is back” yazan bir video paylaşarak 5. sezon öncesinde hikâyesi bitirilen karakterin geri geldiğini müjdeledi. Ceren Karakoç’un Nursema olarak dönmesinin ardından gelen bu haber, senarist değişikliğinden sonra dizideki ikinci büyük dönüş oldu.

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Neslihan Yeldan, Kızılcık Şerbeti'ne dönüşünü "Sevtap is back" yazan bir videoyla kendisi duyurdu.

Neslihan Yeldan, Kızılcık Şerbeti'ne dönüşünü "Sevtap is back" yazan bir videoyla kendisi duyurdu.

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın renkli annesi Sevtap'ı canlandıran Neslihan Yeldan, diziye geri döndüğünü Instagram hesabından paylaştı.

Oyuncu, üzerinde 'Sevtap is back' yazan bir video yayınladı ve paylaşımına şu notu düştü: 'Yarım kalmış bir dansımız, kapanmamış hesabımız vardı. Çok keyifle oynadığım, ismini koymama izin verdikleri karakterim Sevtap neşesi, aşkı, tutkuları, leoparı ile geri geldi. E hoşgeldin çiçeğim.'

"İsmini koymama izin verdikleri karakterim" diyen Yeldan, Sevtap adının kendisinden çıktığını açıkladı.

"İsmini koymama izin verdikleri karakterim" diyen Yeldan, Sevtap adının kendisinden çıktığını açıkladı.

Notun en dikkat çekici ayrıntısı ise karakterin adıyla ilgiliydi. Neslihan Yeldan'ın sözlerine göre Sevtap ismini yapım ekibi değil, oyuncunun kendisi koydu.

Bu ayrıntı, Yeldan'ın karaktere neden bu kadar bağlı olduğunu da açıklıyor. Oyuncu, Sevtap'ın hikâyesi bittiğinde ona şu sözlerle veda etmişti: 'Hoşça kal Sevtap... Çok tatlıydın, zır deliydin. Bambaşkaydın. Rengarenk bir gökkuşağıydın.'

5. sezon öncesinde kadrodan çıkarılan Yeldan, "Kırıldım ve sinirlendim" diyerek kırgınlığını saklamamıştı.

5. sezon öncesinde kadrodan çıkarılan Yeldan, "Kırıldım ve sinirlendim" diyerek kırgınlığını saklamamıştı.

Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonu öncesinde kadroda büyük değişiklik yaşanmıştı. Nilay'a hayat veren Feyza Civelek'in diziden ayrılmasıyla Sevtap'ın da yolu kapanmış, karakter hikâyeden çıkarılmıştı.

Neslihan Yeldan o dönem Instagram'da 'Sevdicekten zorla ayrılmak da bi tuhaf işte' diyerek ayrılığın kendi tercihi olmadığını ima etmişti. Ardından katıldığı bir programda da açık konuştu: 'Kırıldım ve sinirlendim. Çünkü benim bir suçum yok karakterin ortadan bir anda yok olmasıyla.'

Şimdi o 'kapanmamış hesap' yeniden açılıyor. Sevtap'ın hikâyeye nasıl döneceği ve hangi bölümde ekrana geleceği ise henüz açıklanmadı.

Nursema'nın döndüğü 145. bölüm, diziye 5. sezonun en yüksek Total ve ABC1 reytingini getirdi.

Nursema'nın döndüğü 145. bölüm, diziye 5. sezonun en yüksek Total ve ABC1 reytingini getirdi.

Senarist değişikliğinin ardından Kızılcık Şerbeti'nde vedalar birer birer geri alınıyor. İlk büyük dönüş, sezon başında kadrodan çıkarılan Ceren Karakoç'tan gelmişti.

Ölü sanılan Nursema'nın ailesine kavuştuğu 6 Kasım Cuma akşamki bölüm, Total'de 6,80, AB'de 6,88, ABC1'de 7,25 aldı. Dizi Total'de bu seviyeyi en son 8 Mayıs'ta görmüştü.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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