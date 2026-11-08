Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılınca "Kırıldım" Diyen Neslihan Yeldan, Sevtap Olarak Geri Döndü
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kızılcık Şerbeti’nde Nilay’ın annesi Sevtap’ı canlandıran Neslihan Yeldan, diziye geri döndüğünü Instagram’dan duyurdu. Oyuncu, “Sevtap is back” yazan bir video paylaşarak 5. sezon öncesinde hikâyesi bitirilen karakterin geri geldiğini müjdeledi. Ceren Karakoç’un Nursema olarak dönmesinin ardından gelen bu haber, senarist değişikliğinden sonra dizideki ikinci büyük dönüş oldu.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Neslihan Yeldan, Kızılcık Şerbeti'ne dönüşünü "Sevtap is back" yazan bir videoyla kendisi duyurdu.
"İsmini koymama izin verdikleri karakterim" diyen Yeldan, Sevtap adının kendisinden çıktığını açıkladı.
5. sezon öncesinde kadrodan çıkarılan Yeldan, "Kırıldım ve sinirlendim" diyerek kırgınlığını saklamamıştı.
Nursema'nın döndüğü 145. bölüm, diziye 5. sezonun en yüksek Total ve ABC1 reytingini getirdi.
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın