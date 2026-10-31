Ne Doğa Ne Alev: Kızılcık Şerbeti Seyircisinin En Çok Geri İstediği Karakter Belli Oldu

Anketin galibi, dizinin en çok konuşulan vedalarından birinin sahibi Pembe oldu. Sibel Taşçıoğlu'nun hayat verdiği karakter oyların yaklaşık üçte birini topladı.

Pembe'nin ölümle diziden çıkarılması seyircinin gönlünde hâlâ yara olarak duruyor. Yapımcı Faruk Turgut, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu Bak Burası Çok Önemli programında bu kararı 'Pembe öldü işte, başka biri geldi' sözleriyle savunmuştu. Taşçıoğlu'nun 80-90 bölüm oynadığını da hatırlatmıştı.

Ancak anket sonucu, izleyicilerin bu açıklamayla ikna olmadığını gösterdi. Üstelik kazada öldüğü sanılan Nursema'nın geri dönmesi, aynı kapının Pembe için de açılıp açılamayacağı sorusunu akla getirdi. Sibel Taşçıoğlu ise şu sıralar ATV'nin Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Celadet Kozan'a hayat veriyor.