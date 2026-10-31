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Ne Doğa Ne Alev: Kızılcık Şerbeti Seyircisinin En Çok Geri İstediği Karakter Belli Oldu

Ne Doğa Ne Alev: Kızılcık Şerbeti Seyircisinin En Çok Geri İstediği Karakter Belli Oldu

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
31.10.2026 - 12:51
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Kızılcık Şerbeti’nde hangi karakterin geri dönmesi gerektiğini sorduğumuz anket sona erdi. Oyların %32'sini alan “Pembe” Sibel Taşçıoğlu açık ara birinci oldu. Onu %24 ile “Alev” Müjde Uzman ve %17 ile “Doğa” Sıla Türkoğlu izledi. Yapımcı Faruk Turgut’un “Pembe öldü işte, başka biri geldi” sözlerinin üzerinden henüz iki hafta geçmişken çıkan sonuç dikkat çekti.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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"Pembe" Sibel Taşçıoğlu, yüzde 32 ile açık ara birinci oldu.

"Pembe" Sibel Taşçıoğlu, yüzde 32 ile açık ara birinci oldu.

Anketin galibi, dizinin en çok konuşulan vedalarından birinin sahibi Pembe oldu. Sibel Taşçıoğlu'nun hayat verdiği karakter oyların yaklaşık üçte birini topladı.

Pembe'nin ölümle diziden çıkarılması seyircinin gönlünde hâlâ yara olarak duruyor. Yapımcı Faruk Turgut, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu Bak Burası Çok Önemli programında bu kararı 'Pembe öldü işte, başka biri geldi' sözleriyle savunmuştu. Taşçıoğlu'nun 80-90 bölüm oynadığını da hatırlatmıştı.

Ancak anket sonucu, izleyicilerin bu açıklamayla ikna olmadığını gösterdi. Üstelik kazada öldüğü sanılan Nursema'nın geri dönmesi, aynı kapının Pembe için de açılıp açılamayacağı sorusunu akla getirdi. Sibel Taşçıoğlu ise şu sıralar ATV'nin Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Celadet Kozan'a hayat veriyor.

"Alev" Müjde Uzman yüzde 24, "Doğa" Sıla Türkoğlu yüzde 17 ile ilk üçü tamamladı.

"Alev" Müjde Uzman yüzde 24, "Doğa" Sıla Türkoğlu yüzde 17 ile ilk üçü tamamladı.

Anket sonucunda Pembe ile Alev oyların yarısından fazlasını topladı. Müjde Uzman'ın Tuzlu Kahve'deki konukluğunda Şerbo'yu hatırlatan telefon sahnesi de izleyicilerin gözünden kaçmamıştı.

Sıla Türkoğlu'nun karakteri, Firaz'la yaşadığı yasak aşkın ardından 113. bölümde diziye veda etmişti. Faruk Turgut, bu hikâyenin bitmesinde sosyal medyadan çok kanal yönetiminin etkili olduğunu söylemişti.

Firaz, Nilay ve Mustafa ilk 6'yı tamamlarken Ertuğrul sonuncu oldu.

Firaz, Nilay ve Mustafa ilk 6'yı tamamlarken Ertuğrul sonuncu oldu.

Doğa'nın ardından hikâyesinin diğer yarısı geldi. Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in canlandırdığı Firaz dördüncü sıraya yerleşti. Kulis bilgisine göre annesi Sevtap'ın kadroya döneceği konuşulan Nilay beşinci oldu. Emrah Altıntoprak'ın Mustafa'sı ise altıncı sırada.

İşte tam sonuçlar:

Pembe - Sibel Taşçıoğlu: %32 

Alev - Müjde Uzman: %24 

Doğa - Sıla Türkoğlu: %17 

Firaz - Batuhan Bozkurt Yüzgüleç: %7 

Nilay - Feyza Civelek: %6 

Mustafa - Emrah Altıntoprak: %5 

Rüzgar - Yiğit Kirazcı: %4 

Umut - Serkan Tınmaz: %2 

Meri - Şebnem Bozoklu: %2 

Kayhan - Soydan Soydaş: %1 

Leman - Sevim Erdoğan: %1 

Ertuğrul - Kayra Şenocak: %0

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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