Ne Doğa Ne Alev: Kızılcık Şerbeti Seyircisinin En Çok Geri İstediği Karakter Belli Oldu
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Kızılcık Şerbeti’nde hangi karakterin geri dönmesi gerektiğini sorduğumuz anket sona erdi. Oyların %32'sini alan “Pembe” Sibel Taşçıoğlu açık ara birinci oldu. Onu %24 ile “Alev” Müjde Uzman ve %17 ile “Doğa” Sıla Türkoğlu izledi. Yapımcı Faruk Turgut’un “Pembe öldü işte, başka biri geldi” sözlerinin üzerinden henüz iki hafta geçmişken çıkan sonuç dikkat çekti.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
"Pembe" Sibel Taşçıoğlu, yüzde 32 ile açık ara birinci oldu.
"Alev" Müjde Uzman yüzde 24, "Doğa" Sıla Türkoğlu yüzde 17 ile ilk üçü tamamladı.
Firaz, Nilay ve Mustafa ilk 6'yı tamamlarken Ertuğrul sonuncu oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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