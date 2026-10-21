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RTÜK Soruşturmasının Ardından Bitmişti: Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Firaz Aşkının Neden Bittiği Belli Oldu!

RTÜK Soruşturmasının Ardından Bitmişti: Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Firaz Aşkının Neden Bittiği Belli Oldu!

Show tv Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 07:30
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Kızılcık Şerbeti'nde geçtiğimiz sezon sosyal medyayı ikiye bölen Doğa ve Firaz'ın yasak aşkı, yapımcı Faruk Turgut'un konuk olduğu YouTube programıyla yeniden gündemin tam ortasına oturdu. İzleyicilerin uzun süredir tepkilere ve şikayetlere bağladığı ani rota değişikliği hakkında konuşan ünlü yapımcı, Doğa ve Firaz aşkının neden bittiği sorusuna beklenmedik bir cevap verdi. Usta yapımcının Show TV'nin geçirdiği yönetim değişikliğine dair sözleri ise perde arkasındaki asıl tabloyu gözler önüne serdi.

Kaynak: Bak Burası Çok Önemli

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Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Firaz aşkı, 4. sezonda yasak ilişki kurgusuyla seyirciyi ikiye bölmüştü.

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Firaz aşkı, 4. sezonda yasak ilişki kurgusuyla seyirciyi ikiye bölmüştü.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, Eylül 2025'te başlayan 4. sezonunda Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa ile Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in hayat verdiği Firaz arasında gizli bir yakınlaşma kurgulamıştı. Doğa'nın Fatih'le, Firaz'ın ise Nursema'yla evli olması hikâyeye daha ilk bölümlerden yasak aşk damgası vurdu ve ekran başına kilitlenen izleyiciler ikiye bölündü.

104. bölümün final sahnesindeki gizli mesajlaşma tartışmayı alevlendirirken RTÜK'e peş peşe şikayet ulaştı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de gelen tepkilerin titizlikle değerlendirildiğini açıkladı. Kısa süre sonra Doğa ve Firaz hikâyesi sona erdi, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç diziye veda etti, Sıla Türkoğlu da yapımcının duyurusuna göre 113. bölümde kadrodan ayrıldı. Hayranlar o günden bu yana aşkın yarıda kesilmesini RTÜK baskısına ve sosyal medya tepkilerine bağlıyordu.

Faruk Turgut, Doğa ve Firaz aşkının bitmesinde sosyal medyadan çok kanal yönetiminin etkili olduğunu söyledi.

Faruk Turgut, Doğa ve Firaz aşkının bitmesinde sosyal medyadan çok kanal yönetiminin etkili olduğunu söyledi.

Hikayenin bitişine dair bu yaygın kanı, Faruk Turgut'un katıldığı Bak Burası Çok Önemli adlı YouTube programında yapımcının kendi ağzından yanıt buldu. Programda Doğa ve Firaz hikâyesinin sosyal medya tepkileri yüzünden değiştirildiği hatırlatılınca Turgut bu yoruma katılmadı ve 'Hayır, o biraz şöyle oluyor. O yani sosyal medyadan ziyade kanal yönetiminin tavrıyla ilgili oluyor' diyerek perde arkasını anlattı. Yapımcı, sosyal medyanın yönlendirmesiyle dizi çekmediklerini ancak birlikte çalıştıkları kanalın yönetim anlayışı değiştiğinde buna uyum sağlamak zorunda kaldıklarını da sözlerine ekledi. Turgut'a göre hikâyeyi daha entrikalı bir yöne çekmenin amacı ise kadın izleyicinin duygularına daha çok hitap etmek ve dizinin ömrünü uzatmaktı.

Faruk Turgut, Show TV'nin artık devlet yönetiminde olduğunu hatırlatıp hassasiyetlere uymak zorunda kaldığını açıkladı.

Faruk Turgut, Show TV'nin artık devlet yönetiminde olduğunu hatırlatıp hassasiyetlere uymak zorunda kaldığını açıkladı.

Kanal yönetimine yapılan bu gönderme, programdan sosyal medyada paylaşılan bir başka kesitle çok daha somut bir hal aldı. Faruk Turgut bu bölümde 'Kızılcık Şerbeti başladığında Show TV Ciner Grubu'ndaydı ve daha rahat, daha özgür çalışıyordum ama şu an devlet yönettiği için onların hassasiyetlerine uymak zorunda kalıyorum' diyerek izleyicilerin uzun süredir tahmin yürüttüğü konuya açıklık getirdi. Ciner Grubu'nun kanalı Can Holding'e satmasının ardından Show TV, Eylül 2025'te holdinge yönelik soruşturma kapsamında TMSF'nin kayyum olarak atandığı şirketler arasında yer almıştı. Bu tarih, Doğa ve Firaz hikâyesinin ekrana geldiği 4. sezonun başlangıcıyla aynı döneme denk geliyordu. Senarist ekibinin değişmesinin ardından Doğa ve Firaz aşkını geri isteyen Kızılcık Şerbeti seyircisi için Turgut'un sözleri, bu hikayenin neden yeniden ekrana dönemediğini de açıkça ortaya koydu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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