RTÜK Soruşturmasının Ardından Bitmişti: Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Firaz Aşkının Neden Bittiği Belli Oldu!

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, Eylül 2025'te başlayan 4. sezonunda Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa ile Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in hayat verdiği Firaz arasında gizli bir yakınlaşma kurgulamıştı. Doğa'nın Fatih'le, Firaz'ın ise Nursema'yla evli olması hikâyeye daha ilk bölümlerden yasak aşk damgası vurdu ve ekran başına kilitlenen izleyiciler ikiye bölündü.

104. bölümün final sahnesindeki gizli mesajlaşma tartışmayı alevlendirirken RTÜK'e peş peşe şikayet ulaştı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de gelen tepkilerin titizlikle değerlendirildiğini açıkladı. Kısa süre sonra Doğa ve Firaz hikâyesi sona erdi, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç diziye veda etti, Sıla Türkoğlu da yapımcının duyurusuna göre 113. bölümde kadrodan ayrıldı. Hayranlar o günden bu yana aşkın yarıda kesilmesini RTÜK baskısına ve sosyal medya tepkilerine bağlıyordu.