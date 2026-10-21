RTÜK Soruşturmasının Ardından Bitmişti: Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Firaz Aşkının Neden Bittiği Belli Oldu!
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Kızılcık Şerbeti'nde geçtiğimiz sezon sosyal medyayı ikiye bölen Doğa ve Firaz'ın yasak aşkı, yapımcı Faruk Turgut'un konuk olduğu YouTube programıyla yeniden gündemin tam ortasına oturdu. İzleyicilerin uzun süredir tepkilere ve şikayetlere bağladığı ani rota değişikliği hakkında konuşan ünlü yapımcı, Doğa ve Firaz aşkının neden bittiği sorusuna beklenmedik bir cevap verdi. Usta yapımcının Show TV'nin geçirdiği yönetim değişikliğine dair sözleri ise perde arkasındaki asıl tabloyu gözler önüne serdi.
Kaynak: Bak Burası Çok Önemli
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Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Firaz aşkı, 4. sezonda yasak ilişki kurgusuyla seyirciyi ikiye bölmüştü.
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Faruk Turgut, Doğa ve Firaz aşkının bitmesinde sosyal medyadan çok kanal yönetiminin etkili olduğunu söyledi.
Faruk Turgut, Show TV'nin artık devlet yönetiminde olduğunu hatırlatıp hassasiyetlere uymak zorunda kaldığını açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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