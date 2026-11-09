article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Survivor'dan Bu Alışkanlıkla Dönmüş: Cemal Can Canseven'in Tuvalet Alışkanlığı Ailesine Önlem Aldırdı!

Survivor'dan Bu Alışkanlıkla Dönmüş: Cemal Can Canseven'in Tuvalet Alışkanlığı Ailesine Önlem Aldırdı!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
09.11.2026 - 10:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven, Sarp Bozkurt'un sunduğu YouTube programı Acı Sohbet'te adadan dönerken yanında getirdiği hiç beklenmedik bir alışkanlığı ilk kez anlattı. Gündelik hayatına dair sorulara içtenlikle yanıt veren ünlü isim, bu alışkanlığın ailesinde nasıl bir telaş yarattığını ve sonunda nasıl bir çözüm bulduğunu kahkahalar eşliğinde paylaştı.

Kaynak: ACN Digital - Sarp Bozkurt'la Acı Sohbet

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cemal Can Canseven, Survivor 2020 şampiyonluğunun ardından modellik, sunuculuk ve oyunculukla adını duyurmaya devam etti.

Cemal Can Canseven, Survivor 2020 şampiyonluğunun ardından modellik, sunuculuk ve oyunculukla adını duyurmaya devam etti.

Survivor 2020'ye Gönüllüler takımında katılan Cemal Can Canseven, adadaki samimi tavırları ve azmiyle kısa sürede izleyicinin en sevdiği yarışmacılardan biri olmuş, finalde Barış Murat Yağcı'yı geride bırakarak kupayı kaldırmıştı. Yarışmanın ardından ekranlardan uzak kalmayan ünlü isim, modellik ve sunuculuk yaparken Exxen'de Aleyna Tilki ile birlikte rol aldığı İşte Bu Benim Masalım dizisiyle oyunculuğa da adım attı.

Son haftalarda Barış Murat Yağcı'nın şampiyonluğunu sorgulayan sözleri ve Acun Ilıcalı'nın yarışmadaki zor günlerini anlatmasıyla adı yeniden sık sık konuşulan Cemal Can, Acı Sohbet'te bu kez çok daha kişisel bir konuya girdi. Sarp Bozkurt'un hayatında Survivor'dan kalan ve bugün hâlâ sürdürdüğü bir değişiklik olup olmadığını sorması, programın en eğlenceli ve en çok konuşulacak anlarından birine dönüştü.

Cemal Can, adadan döndükten sonra alafranga tuvaleti alaturka gibi kullanmaya başladığını anlattı.

Cemal Can, adadan döndükten sonra alafranga tuvaleti alaturka gibi kullanmaya başladığını anlattı.

Sarp Bozkurt'a önce 'Tiksinir misin?' diye soran Cemal Can, Survivor'dan sonra tuvalete normal şekilde oturmadığını, klozetin üstüne çıkarak alafranga tuvaleti alaturka gibi kullandığını söyledi. Bu yöntemi 'dünyanın en güzel şeyi' diye tanımlayan ünlü yarışmacıya Sarp Bozkurt da bu duruşun sağlık açısından faydalı olduğunu hatırlatarak eşlik etti.

İşin aslı bir aile sohbetinde ortaya çıktı; televizyon izlerken aklına gelen soruyu ailesine yönelten Cemal Can, 'Tuvaletin üstüne tünüyorum' deyince annesi büyük bir telaşa kapıldı. Duvara monte klozetlerin bu ağırlığı taşıyamayıp kırılabileceğinden ve oğlunun bacağını kırabileceğinden korkan ailesinin endişesi üzerine Cemal Can da kendine tuvaletin önüne yerleştirilen tahta bir oturak aldı.

Sarp Bozkurt'un 'Bunu yanında mı gezdiriyorsun?' sorusunu da yanıtsız bırakmayan ünlü isim, dışarıdayken oturak olmadan da bu alışkanlıktan vazgeçmediğini ve arkadaşlarının evinde bile klozetin üstüne tündüğünü itiraf etti. 'Kırılırsa da kırılsın' diye takılan Sarp Bozkurt'a verdiği 'O mantık olur!' yanıtı ise stüdyoda kahkahalara neden oldu.

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın