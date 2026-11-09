Survivor'dan Bu Alışkanlıkla Dönmüş: Cemal Can Canseven'in Tuvalet Alışkanlığı Ailesine Önlem Aldırdı!

Survivor 2020'ye Gönüllüler takımında katılan Cemal Can Canseven, adadaki samimi tavırları ve azmiyle kısa sürede izleyicinin en sevdiği yarışmacılardan biri olmuş, finalde Barış Murat Yağcı'yı geride bırakarak kupayı kaldırmıştı. Yarışmanın ardından ekranlardan uzak kalmayan ünlü isim, modellik ve sunuculuk yaparken Exxen'de Aleyna Tilki ile birlikte rol aldığı İşte Bu Benim Masalım dizisiyle oyunculuğa da adım attı.

Son haftalarda Barış Murat Yağcı'nın şampiyonluğunu sorgulayan sözleri ve Acun Ilıcalı'nın yarışmadaki zor günlerini anlatmasıyla adı yeniden sık sık konuşulan Cemal Can, Acı Sohbet'te bu kez çok daha kişisel bir konuya girdi. Sarp Bozkurt'un hayatında Survivor'dan kalan ve bugün hâlâ sürdürdüğü bir değişiklik olup olmadığını sorması, programın en eğlenceli ve en çok konuşulacak anlarından birine dönüştü.