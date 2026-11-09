Survivor'dan Bu Alışkanlıkla Dönmüş: Cemal Can Canseven'in Tuvalet Alışkanlığı Ailesine Önlem Aldırdı!
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Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven, Sarp Bozkurt'un sunduğu YouTube programı Acı Sohbet'te adadan dönerken yanında getirdiği hiç beklenmedik bir alışkanlığı ilk kez anlattı. Gündelik hayatına dair sorulara içtenlikle yanıt veren ünlü isim, bu alışkanlığın ailesinde nasıl bir telaş yarattığını ve sonunda nasıl bir çözüm bulduğunu kahkahalar eşliğinde paylaştı.
Cemal Can Canseven, Survivor 2020 şampiyonluğunun ardından modellik, sunuculuk ve oyunculukla adını duyurmaya devam etti.
Cemal Can, adadan döndükten sonra alafranga tuvaleti alaturka gibi kullanmaya başladığını anlattı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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