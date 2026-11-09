Geçen Hafta Zirvedeydi, Bu Hafta Üç Listede de Geride Kaldı! 8 Kasım Pazar Reyting Sonuçları Belli Oldu

NOW'un bu sezonki iddialı yapımı Ömür Usta, 27 Eylül'de başladığında hem Ay Yapım imzası hem de Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'nin yer aldığı kadrosuyla merakla bekleniyordu. Nurgül Yeşilçay dizide, otomobil tamirciliği yaparak üç çocuğunu ve kayınvalidesini geçindirmeye çalışan Ömür'e hayat veriyor; yönetmenliğini Hilal Saral'ın üstlendiği dizinin senaryosu ise Çağla Kızılelma'ya ait.

İlk bölümünde Total ve AB listelerinde dördüncü sırada kalan yapım, haftalar içinde izleyiciyi peşine takarak sıralamada hızla yükseldi. Buna rağmen 1 Kasım akşamı AB ve ABC1'de birinci olan dizi, Total'de 7,08 ile Daha 17'nin 7,21'lik puanının gerisinde kalmıştı.