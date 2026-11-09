Geçen Hafta Zirvedeydi, Bu Hafta Üç Listede de Geride Kaldı! 8 Kasım Pazar Reyting Sonuçları Belli Oldu
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Pazar akşamları ekran başına kilitlenen izleyicilerin merakla beklediği 8 Kasım reyting sonuçları açıklandı ve zirvede dikkat çeken bir yer değişikliği yaşandı. Bir hafta önce Total listesinde birinciliği kimseye bırakmayan dizi, bu kez üç kategoride de ikinci sıraya geriledi. Rakibi ise farkı açarak gecenin tartışmasız lideri olurken TRT 1'in uzun soluklu yapımı da puanlarını yükseltmeyi başardı.
Ömür Usta, Nurgül Yeşilçay'ın canlandırdığı tamirci Ömür'le pazar akşamlarının en güçlü dizilerinden biri oldu.
Ömür Usta 7. bölümüyle Total'de 7,81 alarak üç listede birden zirveye yerleşti.
Yaz dizisi olarak başlayan Daha 17, AB'de 1,14 puan kaybederek üç listede de ikinci kaldı.
Teşkilat yedinci sezonunun 8. bölümüyle üç listede de puanını yükseltti ve Total'de üçüncü oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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