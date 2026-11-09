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Geçen Hafta Zirvedeydi, Bu Hafta Üç Listede de Geride Kaldı! 8 Kasım Pazar Reyting Sonuçları Belli Oldu

Geçen Hafta Zirvedeydi, Bu Hafta Üç Listede de Geride Kaldı! 8 Kasım Pazar Reyting Sonuçları Belli Oldu

Teşkilat Reyting Daha 17
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
09.11.2026 - 11:33
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Pazar akşamları ekran başına kilitlenen izleyicilerin merakla beklediği 8 Kasım reyting sonuçları açıklandı ve zirvede dikkat çeken bir yer değişikliği yaşandı. Bir hafta önce Total listesinde birinciliği kimseye bırakmayan dizi, bu kez üç kategoride de ikinci sıraya geriledi. Rakibi ise farkı açarak gecenin tartışmasız lideri olurken TRT 1'in uzun soluklu yapımı da puanlarını yükseltmeyi başardı.

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Ömür Usta, Nurgül Yeşilçay'ın canlandırdığı tamirci Ömür'le pazar akşamlarının en güçlü dizilerinden biri oldu.

Ömür Usta, Nurgül Yeşilçay'ın canlandırdığı tamirci Ömür'le pazar akşamlarının en güçlü dizilerinden biri oldu.

NOW'un bu sezonki iddialı yapımı Ömür Usta, 27 Eylül'de başladığında hem Ay Yapım imzası hem de Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'nin yer aldığı kadrosuyla merakla bekleniyordu. Nurgül Yeşilçay dizide, otomobil tamirciliği yaparak üç çocuğunu ve kayınvalidesini geçindirmeye çalışan Ömür'e hayat veriyor; yönetmenliğini Hilal Saral'ın üstlendiği dizinin senaryosu ise Çağla Kızılelma'ya ait.

İlk bölümünde Total ve AB listelerinde dördüncü sırada kalan yapım, haftalar içinde izleyiciyi peşine takarak sıralamada hızla yükseldi. Buna rağmen 1 Kasım akşamı AB ve ABC1'de birinci olan dizi, Total'de 7,08 ile Daha 17'nin 7,21'lik puanının gerisinde kalmıştı.

Ömür Usta 7. bölümüyle Total'de 7,81 alarak üç listede birden zirveye yerleşti.

Ömür Usta 7. bölümüyle Total'de 7,81 alarak üç listede birden zirveye yerleşti.

Geçen haftaki o ikinci sıra, 8 Kasım akşamı yerini çok daha net bir liderliğe bıraktı. Ömür Usta'nın 7. bölümü Total'de 7,81 reytingle gecenin en çok izlenen yapımı olurken önceki haftaya göre 0,73 puanlık bir sıçrama yaptı.

Reklamcıların yakından takip ettiği AB grubunda 6,68, ABC1'de ise 7,37 alan dizi, bu iki listede de puanını artırarak birinciliğini sürdürdü. Böylece NOW dizisi, bir hafta önce Total'de kaçırdığı zirveyi de yeniden alarak pazar akşamının üç listesinde tek başına öne geçti.

Yaz dizisi olarak başlayan Daha 17, AB'de 1,14 puan kaybederek üç listede de ikinci kaldı.

Yaz dizisi olarak başlayan Daha 17, AB'de 1,14 puan kaybederek üç listede de ikinci kaldı.

Liderliği kaptıran tarafta ise Kanal D'de 31 Mayıs'tan bu yana yayınlanan, başrollerini Nesrin Cavadzade ile Çağan Efe Ak'ın paylaştığı Daha 17 vardı. Dizinin 24. bölümü Total'de 6,65 reyting alarak bir önceki haftaya göre 0,56 puan geriledi.

En sert kayıp AB grubunda yaşandı; geçen hafta 5,92 olan puan 4,78'e inerken iki dizi arasındaki fark bu listede neredeyse iki puana çıktı. ABC1'de de 0,46'lık düşüşle 6,25'te kalan Daha 17, ikinciliğini korusa da zirvenin epey gerisine düştü.

Teşkilat yedinci sezonunun 8. bölümüyle üç listede de puanını yükseltti ve Total'de üçüncü oldu.

Teşkilat yedinci sezonunun 8. bölümüyle üç listede de puanını yükseltti ve Total'de üçüncü oldu.

Zirvedeki bu el değiştirmenin gölgesinde kalan TRT 1'in Teşkilat'ı ise pazar akşamını yükselişle kapattı. Yedinci sezonunun 8. bölümüyle ekrana gelen dizi Total'de 5,00 reyting alarak üçüncü sıraya yerleşti ve geçen haftaya göre 0,05 puanlık artış yakaladı.

AB'de 3,52 ile beşinci, ABC1'de ise 4,86 ile üçüncü olan yapım, bu iki listede de sırasıyla 0,13 ve 0,18 puan kazandı. Böylece pazar akşamının üç büyük dizisinden ikisi yükselirken düşüş yaşayan tek yapım Daha 17 oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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