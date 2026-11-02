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Liderliği Kaptırmıştı, Yarıştan Kopmadı: Yaz Dizisi Zirveyi Geri Aldı! 1 Kasım Pazar Reyting Sonuçları

Liderliği Kaptırmıştı, Yarıştan Kopmadı: Yaz Dizisi Zirveyi Geri Aldı! 1 Kasım Pazar Reyting Sonuçları

Reyting Daha 17
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
02.11.2026 - 11:03
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Pazar akşamlarının zirve yarışı, geçen hafta açılan farka rağmen sona ermedi ve 1 Kasım reyting sonuçları ekran başındaki izleyicinin merakını yeniden alevlendirdi. Kanal D'nin Daha 17'si ile NOW'un Ömür Usta'sı arasındaki çekişmede bu kez listeler ikiye bölünürken TRT 1'in Teşkilat'ı da sıralamada dikkat çeken bir düşüş yaşadı. Total, AB ve ABC1 tablolarında hangi dizinin önde olduğunu ve iki rakibin kaç puan topladığını haberimizde derledik.

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Daha 17, yaz boyunca pazar akşamlarının tartışmasız lideriydi ama ekimde tahtını Ömür Usta'ya kaptırdı.

Daha 17, yaz boyunca pazar akşamlarının tartışmasız lideriydi ama ekimde tahtını Ömür Usta'ya kaptırdı.

Kanal D'nin 31 Mayıs'ta ekrana gelen yaz dizisi Daha 17, kayıp kardeşinin peşine düşen 17 yaşındaki Aras'ın İstanbul'dan Bodrum'a uzanan hikâyesiyle kısa sürede pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Pastel Film imzalı dizi, yeni sezon yapımları birer birer ekranlara döndüğünde bile liderliği bırakmadı ve eylülün son pazarıyla ekimin ilk pazarında Total, AB ve ABC1 listelerinin üçünde de birinci sıraya yerleşti.

Pazar akşamlarının tek hâkimi olma dönemi, NOW'un 27 Eylül'de başlayan yeni dizisi Ömür Usta'nın her hafta izleyicisini büyütmesiyle sona erdi. 11 Ekim'de AB'de kılpayı geride kalan Daha 17, 18 Ekim'de üç listede birden zirveyi rakibine bıraktı ve 25 Ekim'de Total'de 6,39'a gerileyerek aradaki farkın 0,68 puana açılmasını izledi. Geçen haftaki bu tablo, yaz boyunca tahtı kimseye bırakmayan dizinin zirve yarışına geri dönüp dönemeyeceğini merak konusu yapmıştı.

Daha 17, 1 Kasım'da Total'de 7,21 alarak zirveyi Ömür Usta'dan 0,13 puan farkla geri aldı.

Daha 17, 1 Kasım'da Total'de 7,21 alarak zirveyi Ömür Usta'dan 0,13 puan farkla geri aldı.

Merak edilen geri dönüş, 1 Kasım Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümle geldi ve Daha 17 Total'de 7,21 alarak günün en çok izlenen yapımı oldu. Bir hafta önce 6,39'da kalan dizi böylece Total reytingini 0,82 puan artırırken AB'de 5,05'ten 5,92'ye, ABC1'de ise 6,14'ten 6,71'e yükseldi.

Ömür Usta'nın Total'de 7,08'de kalmasıyla iki dizi arasındaki fark yalnızca 0,13 puana indi ve geçen hafta 0,68'e açılan makas yeniden daraldı. Kanal D dizisi AB ve ABC1'de ikinci sırada kalsa da üç listede birden yakaladığı bu sıçrama, pazar akşamındaki zirve yarışının henüz bitmediğini gösterdi.

Ömür Usta, Total'de ikinci kalsa da AB'de 6,58 ve ABC1'de 7,23 ile zirveyi korudu.

Ömür Usta, Total'de ikinci kalsa da AB'de 6,58 ve ABC1'de 7,23 ile zirveyi korudu.

Total'deki ikinciliğe rağmen NOW dizisi asıl gücünü AB ve ABC1 listelerinde gösterdi. Nurgül Yeşilçay'ın oto sanayide çocuklarını tek başına büyüten bir kadın tamirciye hayat verdiği Ömür Usta, Total'de 7,08 ile geçen haftaki 7,07'lik reytingini korurken AB'de 6,58, ABC1'de ise 7,23 alarak iki listede de birinciliği bırakmadı. AB'de Daha 17 ile arasında 0,66, ABC1'de ise 0,52 puanlık fark bulunan dizi, ilk bölümünde 3,82 ile başladığı Total yolculuğunu üst üste ikinci hafta 7'nin üzerinde sürdürdü.

Pazar akşamının üçüncü sırasında ise TRT 1'in uzun soluklu dizisi Teşkilat yer aldı. Total'de 4,84'ten 4,95'e küçük bir artış yakalayan dizi ABC1'de 4,68 ile üçüncülüğünü korudu, ancak AB'de 3,66'dan 3,39'a gerileyerek günün sıralamasında altıncılığa kadar düştü. Yarışma programlarında TV8'in MasterChef Türkiye'si Total'de 2,79 ile sekizinci, ATV'nin Kim Milyoner Olmak İster? yarışması ise 2,19 ile on birinci sırada kalırken Show TV ve Star TV'nin pazar akşamı ekrana getirdiği filmler 1 puanın altında kaldı.

1 Kasım Pazar reyting sonuçlarında Total, AB ve ABC1 oranları sıralı liste halinde.

Pazar akşamı ekrana gelen yedi ana yayının reytingleri, Total sıralamasına göre ve parantez içinde günlük sıralamalarıyla birlikte aşağıda yer alıyor.

1. Daha 17 (Kanal D): Total 7,21 (1.) / AB 5,92 (2.) / ABC1 6,71 (2.)

2. Ömür Usta (NOW): Total 7,08 (2.) / AB 6,58 (1.) / ABC1 7,23 (1.)

3. Teşkilat (TRT 1): Total 4,95 (3.) / AB 3,39 (6.) / ABC1 4,68 (3.)

4. MasterChef Türkiye (TV8): Total 2,79 (8.) / AB 2,68 (7.) / ABC1 3,24 (7.)

5. Kim Milyoner Olmak İster? (ATV): Total 2,19 (11.) / AB 1,58 (11.) / ABC1 1,66 (12.)

6. Muhbir (Show TV, film): Total 0,84 (37.) / AB 0,70 (32.) / ABC1 0,79 (36.)

7. Suikast Treni (Star TV, film): Total 0,71 (43.) / AB 0,45 (50.) / ABC1 0,75 (37.)

Yedi ana yayının reyting toplamı Total'de 25,76'ya ulaşırken AB'de 21,31, ABC1'de ise 25,06 oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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