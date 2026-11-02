Liderliği Kaptırmıştı, Yarıştan Kopmadı: Yaz Dizisi Zirveyi Geri Aldı! 1 Kasım Pazar Reyting Sonuçları

Merak edilen geri dönüş, 1 Kasım Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümle geldi ve Daha 17 Total'de 7,21 alarak günün en çok izlenen yapımı oldu. Bir hafta önce 6,39'da kalan dizi böylece Total reytingini 0,82 puan artırırken AB'de 5,05'ten 5,92'ye, ABC1'de ise 6,14'ten 6,71'e yükseldi.

Ömür Usta'nın Total'de 7,08'de kalmasıyla iki dizi arasındaki fark yalnızca 0,13 puana indi ve geçen hafta 0,68'e açılan makas yeniden daraldı. Kanal D dizisi AB ve ABC1'de ikinci sırada kalsa da üç listede birden yakaladığı bu sıçrama, pazar akşamındaki zirve yarışının henüz bitmediğini gösterdi.