Liderliği Kaptırmıştı, Yarıştan Kopmadı: Yaz Dizisi Zirveyi Geri Aldı! 1 Kasım Pazar Reyting Sonuçları
Pazar akşamlarının zirve yarışı, geçen hafta açılan farka rağmen sona ermedi ve 1 Kasım reyting sonuçları ekran başındaki izleyicinin merakını yeniden alevlendirdi. Kanal D'nin Daha 17'si ile NOW'un Ömür Usta'sı arasındaki çekişmede bu kez listeler ikiye bölünürken TRT 1'in Teşkilat'ı da sıralamada dikkat çeken bir düşüş yaşadı. Total, AB ve ABC1 tablolarında hangi dizinin önde olduğunu ve iki rakibin kaç puan topladığını haberimizde derledik.
Daha 17, yaz boyunca pazar akşamlarının tartışmasız lideriydi ama ekimde tahtını Ömür Usta'ya kaptırdı.
Daha 17, 1 Kasım'da Total'de 7,21 alarak zirveyi Ömür Usta'dan 0,13 puan farkla geri aldı.
Ömür Usta, Total'de ikinci kalsa da AB'de 6,58 ve ABC1'de 7,23 ile zirveyi korudu.
1 Kasım Pazar reyting sonuçlarında Total, AB ve ABC1 oranları sıralı liste halinde.
Pazar akşamı ekrana gelen yedi ana yayının reytingleri, Total sıralamasına göre ve parantez içinde günlük sıralamalarıyla birlikte aşağıda yer alıyor.
1. Daha 17 (Kanal D): Total 7,21 (1.) / AB 5,92 (2.) / ABC1 6,71 (2.)
2. Ömür Usta (NOW): Total 7,08 (2.) / AB 6,58 (1.) / ABC1 7,23 (1.)
3. Teşkilat (TRT 1): Total 4,95 (3.) / AB 3,39 (6.) / ABC1 4,68 (3.)
4. MasterChef Türkiye (TV8): Total 2,79 (8.) / AB 2,68 (7.) / ABC1 3,24 (7.)
5. Kim Milyoner Olmak İster? (ATV): Total 2,19 (11.) / AB 1,58 (11.) / ABC1 1,66 (12.)
6. Muhbir (Show TV, film): Total 0,84 (37.) / AB 0,70 (32.) / ABC1 0,79 (36.)
7. Suikast Treni (Star TV, film): Total 0,71 (43.) / AB 0,45 (50.) / ABC1 0,75 (37.)
Yedi ana yayının reyting toplamı Total'de 25,76'ya ulaşırken AB'de 21,31, ABC1'de ise 25,06 oldu.
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