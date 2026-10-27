article/comments
article/share
Haberler
TV
Hangi Dizi Zirvede Başladı, Hangisi Dipte? Yayındaki 22 Dizinin İlk Bölüm Reytingleri

Hangi Dizi Zirvede Başladı, Hangisi Dipte? Yayındaki 22 Dizinin İlk Bölüm Reytingleri

yerli dizi Teşkilat Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 16:11
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yayındaki 22 dizinin ilk bölüm reytingleri yan yana konunca dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. Teşkilat 10,10 ile açık ara zirvede, Başkalarının Hayatı ise 2,05 ile son sırada. Üstelik bugün reyting yarışının en güçlü isimlerinden Kızılcık Şerbeti, ilk bölümde sondan 4. sıradaymış.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TRT dizisi Teşkilat, 10,10'luk açılışıyla rakipsiz zirvede!

TRT dizisi Teşkilat, 10,10'luk açılışıyla rakipsiz zirvede!

Listenin açık ara lideri Teşkilat. Dizi ilk bölümünde TOTAL'de 10,10 reyting alarak sıralamada çift haneli rakama ulaşan tek yapım oldu. İkinci sıradaki Sevdiğim Sensin 6,24 ile Teşkilat'ın 3,86 puan gerisinde kaldı. 6 ile 10 reyting arasında ise listede tek bir dizi bile yok.

İlk 5'in kalanında Uzak Şehir 5,73, Yeraltı 5,69 ve Güneşin Doğduğu Yer 4,66 yer aldı. Uzak Şehir ile Yeraltı arasındaki fark yalnızca 0,04 puan.

4 reyting bandında kıyasıya rekabet: Altı Üstü İstanbul ile Halef arasında sadece 0,01 puan var

4 reyting bandında kıyasıya rekabet: Altı Üstü İstanbul ile Halef arasında sadece 0,01 puan var

Listenin orta bölümünde nefes kesen bir yarış dikkat çekti. Altı Üstü İstanbul 4,45, Halef: Köklerin Çağrısı 4,44 ile ilk bölümde neredeyse aynı rakamı yakaladı.

Tuzlu Kahve 4,36, Mehmed: Fetihler Sultanı 4,25 ve Güller ve Günahlar 4,20 ile bu bandı tamamladı. 4 ile 5 arasında toplam 6 dizi bulunuyor.

3'lü reytinglerle açılan diziler ise şöyle sıralandı: Taşacak Bu Deniz 3,87, Ömür Usta 3,82, Sevdan Bir Ateş 3,54, Haysiyet 3,50, Gönül Dağı 3,39, Daha 17 3,19 ve Anne Yarısı 3,13.

Bugün reytinglerin gözdesi olan Kızılcık Şerbeti ilk bölümde sondan 4. sıradaymış

Bugün reytinglerin gözdesi olan Kızılcık Şerbeti ilk bölümde sondan 4. sıradaymış

Listenin son sıralarında ise sürpriz bir isim var. Ekim ortasında 7 reytingi aşarak gündem olan Kızılcık Şerbeti, ilk bölümünde 2,38 reyting almış. Bu rakam diziyi listede sondan 4. sıraya yerleştiriyor.

Muhtemel Aşk 2,88 ile Kızılcık Şerbeti'nin önünde yer aldı. Evlilik Güzeldir 2,13, Sevdam Karadeniz 2,11 ile sıralamanın en altına yakın konumda kaldı.

Listenin son sırasında ise 2,05 reytingle Başkalarının Hayatı bulunuyor. Teşkilat'ın ilk bölüm reytingi, Başkalarının Hayatı'nın yaklaşık 5 katı.

22 dizinin ilk bölüm ortalaması 4,10 olarak hesaplandı. Peki ilk bölüm reytingi bir dizinin kaderini belirliyor mu? Kızılcık Şerbeti örneği, düşük bir açılışın ardından da zirveye oturulabildiğini gösteriyor.

Yayındaki 22 dizinin TOTAL grubu ilk bölüm reytingleri:

1. Teşkilat - 10,10

2. Sevdiğim Sensin - 6,24

3. Uzak Şehir - 5,73

4. Yeraltı - 5,69

5. Güneşin Doğduğu Yer - 4,66

6. Altı Üstü İstanbul - 4,45

7. Halef: Köklerin Çağrısı - 4,44

8. Tuzlu Kahve - 4,36

9. Mehmed: Fetihler Sultanı - 4,25

10. Güller ve Günahlar - 4,20

11. Taşacak Bu Deniz - 3,87

12. Ömür Usta - 3,82

13. Sevdan Bir Ateş - 3,54

14. Haysiyet - 3,50

15. Gönül Dağı - 3,39

16. Daha 17 - 3,19

17. Anne Yarısı - 3,13

18. Muhtemel Aşk - 2,88

19. Kızılcık Şerbeti - 2,38

20. Evlilik Güzeldir - 2,13

21. Sevdam Karadeniz - 2,11

22. Başkalarının Hayatı - 2,05

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın