Hangi Dizi Zirvede Başladı, Hangisi Dipte? Yayındaki 22 Dizinin İlk Bölüm Reytingleri
Yayındaki 22 dizinin ilk bölüm reytingleri yan yana konunca dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. Teşkilat 10,10 ile açık ara zirvede, Başkalarının Hayatı ise 2,05 ile son sırada. Üstelik bugün reyting yarışının en güçlü isimlerinden Kızılcık Şerbeti, ilk bölümde sondan 4. sıradaymış.
TRT dizisi Teşkilat, 10,10'luk açılışıyla rakipsiz zirvede!
4 reyting bandında kıyasıya rekabet: Altı Üstü İstanbul ile Halef arasında sadece 0,01 puan var
Bugün reytinglerin gözdesi olan Kızılcık Şerbeti ilk bölümde sondan 4. sıradaymış
Yayındaki 22 dizinin TOTAL grubu ilk bölüm reytingleri:
1. Teşkilat - 10,10
2. Sevdiğim Sensin - 6,24
3. Uzak Şehir - 5,73
4. Yeraltı - 5,69
5. Güneşin Doğduğu Yer - 4,66
6. Altı Üstü İstanbul - 4,45
7. Halef: Köklerin Çağrısı - 4,44
8. Tuzlu Kahve - 4,36
9. Mehmed: Fetihler Sultanı - 4,25
10. Güller ve Günahlar - 4,20
11. Taşacak Bu Deniz - 3,87
12. Ömür Usta - 3,82
13. Sevdan Bir Ateş - 3,54
14. Haysiyet - 3,50
15. Gönül Dağı - 3,39
16. Daha 17 - 3,19
17. Anne Yarısı - 3,13
18. Muhtemel Aşk - 2,88
19. Kızılcık Şerbeti - 2,38
20. Evlilik Güzeldir - 2,13
21. Sevdam Karadeniz - 2,11
22. Başkalarının Hayatı - 2,05
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