article/comments
article/share
Haberler
TV
İlk Bölümünde 4. Sıradaydı, Reytingini Neredeyse İkiye Katladı! 25 Ekim Pazar Reyting Sonuçları Belli Oldu

İlk Bölümünde 4. Sıradaydı, Reytingini Neredeyse İkiye Katladı! 25 Ekim Pazar Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting Daha 17
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
26.10.2026 - 13:16
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Pazar akşamlarının reyting yarışı, yeni sezonun ilk haftalarında beklenenden çok daha hızlı bir el değiştirmeye sahne oldu. TİAK'ın açıkladığı 25 Ekim reyting sonuçları, NOW'un Ömür Usta'sı, Kanal D'nin Daha 17'si ve TRT 1'in Teşkilat'ı arasındaki mücadelede yeni bir sayfa açtı. Geçen hafta kılpayı el değiştiren zirvede bu kez makas öyle açıldı ki Total, AB ve ABC1 listelerinin hepsinde tablo netleşti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Daha 17, 31 Mayıs'ta başladığı yaz boyunca pazar akşamlarının lider dizisi olarak öne çıkmıştı.

Daha 17, 31 Mayıs'ta başladığı yaz boyunca pazar akşamlarının lider dizisi olarak öne çıkmıştı.

Kanal D'nin Pastel Film imzalı yaz dizisi Daha 17, 31 Mayıs'ta ekrana geldiğinde Çağan Efe Ak'ın canlandırdığı Aras'ın hikâyesiyle kısa sürede geniş bir izleyici kitlesini ekran başına kilitledi. Yıllar önce ayrı düştüğü kardeşinin izini İstanbul'dan Bodrum'a kadar süren 17 yaşındaki bir gencin hikâyesini anlatan dizi, yaz boyunca pazar akşamlarının en güçlü yapımı olarak anıldı.

Eylülde yeni sezon dizileri birer birer ekrana döndüğünde bile Daha 17 zirveyi kolay kolay bırakmadı ve 27 Eylül ile 4 Ekim'de üç listenin üçünde de birinciliği göğüsledi. 11 Ekim'de Total'de 6,89 ile yine en çok izlenen yapım olan dizi, aynı akşam AB'de ise 0,03 puanlık farkla ilk kez yeni bir rakibin gerisinde kaldı.

Nurgül Yeşilçay'ın Ömür Usta'sı, ilk bölümde 3,82 olan Total reytingini dört haftada 7,07'ye çıkardı.

Nurgül Yeşilçay'ın Ömür Usta'sı, ilk bölümde 3,82 olan Total reytingini dört haftada 7,07'ye çıkardı.

Daha 17'yi AB'de geride bırakan o rakip, NOW'un 27 Eylül'de yayın hayatına başlayan yeni dizisi Ömür Usta'ydı. Brezilya yapımı Fina Estampa'dan uyarlanan ve Nurgül Yeşilçay'ın oto sanayide tamircilik yaparak üç çocuğunu tek başına büyüten Ömür Uçar'a hayat verdiği dizi, ilk bölümünde Total'de 3,82 ve AB'de 3,42 ile ancak dördüncü sıraya yerleşebilmişti.

Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'nin de kadroda yer aldığı Ay Yapım imzalı dizi her yeni bölümde izleyicisini büyüttü ve 18 Ekim'de Total'de 6,74, AB'de 5,72 ile üç listede birden zirveye yerleşti. O akşam iki dizi arasındaki Total farkı yalnızca 0,06 puan olunca liderliğin bir sonraki pazar yeniden Daha 17'ye geçip geçmeyeceği merakla beklenmeye başlandı.

Ömür Usta, 25 Ekim'de Daha 17 ile arasındaki Total farkını 0,06'dan 0,68 puana çıkardı.

Ömür Usta, 25 Ekim'de Daha 17 ile arasındaki Total farkını 0,06'dan 0,68 puana çıkardı.

25 Ekim Pazar akşamı ise o kılpayı farktan geriye pek bir şey kalmadı. Beşinci bölümünü yayınlayan Ömür Usta Total'de 7,07, AB'de 6,54 ve ABC1'de 6,62 alarak üç listenin hepsinde birinciliğini korurken, 22. bölümüyle ekrana gelen Daha 17 Total'de 6,39, AB'de 5,05 ve ABC1'de 6,14 ile üç listede de ikinci sırada kaldı. Böylece geçen hafta Total'de yalnızca 0,06 puan olan fark bu hafta 0,68 puana, yani 11 katından fazlasına çıkarken AB'deki fark da 0,42'den 1,49 puana yükseldi.

İki hafta önce Total'de 6,89 alan Daha 17'nin bu sürede yarım puan kaybetmesi, yaz boyunca elinde tuttuğu tahta geri dönüş yolunu da zorlaştırıyor. Pazar akşamının üçüncü güçlü iddiası Teşkilat ise geçen haftaki yükselişini sürdüremedi; Total'de 5,29'dan 4,84'e, AB'de 4,30'dan 3,66'ya gerileyen TRT 1 dizisi, Total ve ABC1'de üçüncü olurken AB'de dördüncü sıraya düştü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın