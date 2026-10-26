İlk Bölümünde 4. Sıradaydı, Reytingini Neredeyse İkiye Katladı! 25 Ekim Pazar Reyting Sonuçları Belli Oldu
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Pazar akşamlarının reyting yarışı, yeni sezonun ilk haftalarında beklenenden çok daha hızlı bir el değiştirmeye sahne oldu. TİAK'ın açıkladığı 25 Ekim reyting sonuçları, NOW'un Ömür Usta'sı, Kanal D'nin Daha 17'si ve TRT 1'in Teşkilat'ı arasındaki mücadelede yeni bir sayfa açtı. Geçen hafta kılpayı el değiştiren zirvede bu kez makas öyle açıldı ki Total, AB ve ABC1 listelerinin hepsinde tablo netleşti.
Daha 17, 31 Mayıs'ta başladığı yaz boyunca pazar akşamlarının lider dizisi olarak öne çıkmıştı.
Nurgül Yeşilçay'ın Ömür Usta'sı, ilk bölümde 3,82 olan Total reytingini dört haftada 7,07'ye çıkardı.
Ömür Usta, 25 Ekim'de Daha 17 ile arasındaki Total farkını 0,06'dan 0,68 puana çıkardı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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