İlk Bölümünde 4. Sıradaydı, Reytingini Neredeyse İkiye Katladı! 25 Ekim Pazar Reyting Sonuçları Belli Oldu

Kanal D'nin Pastel Film imzalı yaz dizisi Daha 17, 31 Mayıs'ta ekrana geldiğinde Çağan Efe Ak'ın canlandırdığı Aras'ın hikâyesiyle kısa sürede geniş bir izleyici kitlesini ekran başına kilitledi. Yıllar önce ayrı düştüğü kardeşinin izini İstanbul'dan Bodrum'a kadar süren 17 yaşındaki bir gencin hikâyesini anlatan dizi, yaz boyunca pazar akşamlarının en güçlü yapımı olarak anıldı.

Eylülde yeni sezon dizileri birer birer ekrana döndüğünde bile Daha 17 zirveyi kolay kolay bırakmadı ve 27 Eylül ile 4 Ekim'de üç listenin üçünde de birinciliği göğüsledi. 11 Ekim'de Total'de 6,89 ile yine en çok izlenen yapım olan dizi, aynı akşam AB'de ise 0,03 puanlık farkla ilk kez yeni bir rakibin gerisinde kaldı.