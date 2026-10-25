Geçen Hafta Geride Kalan Dizi Bu Kez Zirvede: 24 Ekim Reyting Sonuçları Belli Oldu!

Kanal D'nin dizisi Güller ve Günahlar, 39. bölümüyle üç kategoride de birinci sırada yer aldı.

Dizi Total'de 5,43 reyting alarak geçen haftaya göre 0,50 puan yükseldi. AB'de 3,43 aldı. ABC1'de ise 4,50 ile 0,72 puanlık artış yakaladı. Geçen hafta AB ve ABC1'de Başkalarının Hayatı'nın gerisinde kalan dizi, bu kez iki listede de ilk sıraya çıktı.

Güller ve Günahlar, Total'de ikinci sıradaki Gönül Dağı'nı 1,32 puan farkla geride bıraktı.