Geçen Hafta Geride Kalan Dizi Bu Kez Zirvede: 24 Ekim Reyting Sonuçları Belli Oldu!
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24 Ekim Cumartesi reyting sonuçları açıklandı.
Cumartesi akşamının reyting yarışında liderlik değişimi yaşandı. Geçen hafta AB ve ABC1'de ilk sırayı kaçıran dizi, bu kez üç kategoride birden zirveye yerleşirken rakibi iki listede birden gerilemişti. Peki hangi dizi ne kadar puan kaybetti, hangisi ne kadar yükseldi?
İşte 24 Ekim Cumartesi reyting sonuçları...
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Güller ve Günahlar, Total'de 5,43 alarak geçen haftaya göre 0,50 puan yükseldi.
Başkalarının Hayatı, AB'de 1,05 puan, ABC1'de 0,67 puan kaybetti.
Gönül Dağı, Total'de 4,11 ile ikinci sıraya yükseldi.
Liderlik Güller ve Günahlar'a geçti
İşte 24 Ekim Cumartesi Total reyting sonuçları:
İşte 24 Ekim Cumartesi AB reyting sonuçları:
İşte 24 Ekim Cumartesi ABC1 reyting sonuçları:
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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