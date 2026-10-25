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Geçen Hafta Geride Kalan Dizi Bu Kez Zirvede: 24 Ekim Reyting Sonuçları Belli Oldu!

Geçen Hafta Geride Kalan Dizi Bu Kez Zirvede: 24 Ekim Reyting Sonuçları Belli Oldu!

Gönül Dağı Reyting Güller ve Günahlar
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
25.10.2026 - 11:14
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24 Ekim Cumartesi reyting sonuçları açıklandı.

Cumartesi akşamının reyting yarışında liderlik değişimi yaşandı. Geçen hafta AB ve ABC1'de ilk sırayı kaçıran dizi, bu kez üç kategoride birden zirveye yerleşirken rakibi iki listede birden gerilemişti. Peki hangi dizi ne kadar puan kaybetti, hangisi ne kadar yükseldi?

İşte 24 Ekim Cumartesi reyting sonuçları...

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Güller ve Günahlar, Total'de 5,43 alarak geçen haftaya göre 0,50 puan yükseldi.

Güller ve Günahlar, Total'de 5,43 alarak geçen haftaya göre 0,50 puan yükseldi.

Kanal D'nin dizisi Güller ve Günahlar, 39. bölümüyle üç kategoride de birinci sırada yer aldı.

Dizi Total'de 5,43 reyting alarak geçen haftaya göre 0,50 puan yükseldi. AB'de 3,43 aldı. ABC1'de ise 4,50 ile 0,72 puanlık artış yakaladı. Geçen hafta AB ve ABC1'de Başkalarının Hayatı'nın gerisinde kalan dizi, bu kez iki listede de ilk sıraya çıktı.

Güller ve Günahlar, Total'de ikinci sıradaki Gönül Dağı'nı 1,32 puan farkla geride bıraktı.

Başkalarının Hayatı, AB'de 1,05 puan, ABC1'de 0,67 puan kaybetti.

Başkalarının Hayatı, AB'de 1,05 puan, ABC1'de 0,67 puan kaybetti.

Star TV'nin Başkalarının Hayatı ise 5. bölümüyle gecenin en çok değer kaybeden yapımı oldu. Geçen hafta AB ve ABC1'de birinci olan dizi, bu kez iki listede de ikinciliğe geriledi.

Dizi AB'de 4,09'dan 3,04'e, ABC1'de ise 4,58'den 3,91'e düştü. Total'de 3,90 alan dizi, geçen haftanın 4,23'ünün 0,33 puan altında kaldı ve ikinci sıradan üçüncü sıraya indi.

Gönül Dağı, Total'de 4,11 ile ikinci sıraya yükseldi.

Gönül Dağı, Total'de 4,11 ile ikinci sıraya yükseldi.

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, 228. bölümüyle Total'de 4,11 reyting aldı. Dizi geçen haftaya göre 0,12 puan yükselerek üçüncü sıradan ikinciliğe çıktı.

Ancak AB'de 3,00 ve ABC1'de 3,36 alan dizi, iki kategoride de üçüncü oldu. ABC1'de geçen haftaki 3,88'in 0,52 puan altında kaldı ve ikinci sıradan düştü.

Liderlik Güller ve Günahlar'a geçti

Liderlik Güller ve Günahlar'a geçti

Geçen hafta ABC1'de 0,70 puanlık farkla öne geçen Başkalarının Hayatı'nın yerini Güller ve Günahlar aldı. Bu hafta dizi, ABC1'de ikinci sıradaki rakibini 0,59 puan, AB'de ise 0,39 puan geride bıraktı.

Gecenin diğer iki dikkat çeken programı MasterChef Türkiye ve Güldür Güldür Show oldu. TV8'in yarışması AB'de dördüncü, ABC1'de beşinci, Total'de yedinci sırada yer aldı. Güldür Güldür Show ise AB'de beşinci, ABC1'de altıncı, Total'de dokuzuncu oldu.

İşte 24 Ekim Cumartesi Total reyting sonuçları:

İşte 24 Ekim Cumartesi Total reyting sonuçları:
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İşte 24 Ekim Cumartesi AB reyting sonuçları:

İşte 24 Ekim Cumartesi AB reyting sonuçları:

İşte 24 Ekim Cumartesi ABC1 reyting sonuçları:

İşte 24 Ekim Cumartesi ABC1 reyting sonuçları:
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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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